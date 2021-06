Dérouler les avantages du trading Forex avec Bitcoin

25 juin 2021 20:15 UTC

Par Clark

Le Forex Trading est tout simplement le marché financier le plus liquide au monde. Chaque jour, des milliers de traders entrent dans le domaine du Forex avec le rêve d’établir une activité secondaire avec leur travail à temps plein ou de faire une énorme fortune pour eux-mêmes. La meilleure chose à propos du marché Forex est qu’il ne s’arrête jamais de fonctionner.

Bien sûr, il existe des cas de crise financière dans certaines parties du monde, qui font perdre à une devise particulière son attrait lucratif, mais il y a toujours une autre paire de devises à choisir. Par exemple, un commerçant est basé aux États-Unis et cherche à négocier dans une région avec moins de réglementation financière, il peut alors accéder à des courtiers de confiance sur FX-List.com/brokers-for-us-traders et rechercher des opportunités prometteuses.

En raison de sa popularité stupéfiante, le Forex Trading a toujours été propice aux entrées de devises multiples afin qu’un large éventail de traders puissent exploiter l’opportunité financière. En plus de son attrait dynamique, les marchés Forex ont commencé à accepter les Bitcoins ainsi que d’autres crypto-monnaies pour le trading.

C’est une bonne nouvelle pour les passionnés de Crypto du monde entier. La promesse d’une forme de monnaie décentralisée résonne chez une grande majorité de personnes, et ils ont maintenant la possibilité d’augmenter leur potentiel de gains en utilisant des Bitcoins dans le trading Forex. Mais, une question brûlante vient à l’esprit : le trading de devises Bitcoin a-t-il des avantages significatifs. La réponse est oui.

Si vous êtes un mineur de Bitcoin et que vous cherchez à vous lancer dans le monde du trading Forex, voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous lancer.

Les valorisations ne sont pas centralisées

Le trading du Forex avec une devise conventionnelle présente un inconvénient majeur des valorisations centralisées. Partout dans le monde, les banques centrales détiennent la prérogative de réviser les valeurs de la monnaie en raison de facteurs politiques, économiques et géostratégiques. Bien qu’elles tiennent à cœur l’intérêt national, ces décisions présentent des risques importants pour les traders qui cherchent à gagner de l’argent grâce à des transactions rapides.

C’est là que le trading de Bitcoin devient super pratique. Bitcoin a évolué comme une alternative à la centralisation des devises, par conséquent, aucune banque centrale ne peut modifier les évaluations de Bitcoin à la demande d’un facteur externe. Cela signifie que les indicateurs économiques tels que la hausse de l’inflation dans un pays ou la révision des taux d’intérêt n’affectent pas la capacité des traders à effectuer des transactions réussies de manière cohérente.

Négoce à effet de levier

La plupart des courtiers en trading Forex sont prêts à offrir un effet de levier élevé pour les transactions traitées en Bitcoin. Un effet de levier plus élevé débloque un potentiel de gains plus important pour les traders s’ils sont suffisamment expérimentés pour le modeler à leur avantage. Mais une chose doit être gardée à l’esprit : une opportunité de faire une plus grande fortune présente également un risque nettement plus élevé.

Les traders peuvent commencer avec des dépôts inférieurs

Étant donné que l’utilisation de la crypto-monnaie pour le trading Forex est un concept relativement nouveau, les sociétés de trading Forex tentent d’attirer les investisseurs en les incitant à des dépôts initiaux inférieurs. Vous pouvez commencer le Forex Trading en Bitcoin avec des dépôts initiaux de seulement 25 $. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les passionnés de Bitcoin qui ne sont pas prêts à tout faire, mais qui souhaitent tout de même utiliser leur actif pour gagner de l’argent.

Un dépôt initial inférieur donne également aux traders l’avantage d’apprendre les astuces du Forex Trading s’ils ont récemment commencé. Ils peuvent utiliser cet argent pour expérimenter des transactions plus petites qui comportent moins ou aucun risque.

Sécurité financière

L’anonymat et la liberté financière sont l’une des promesses criantes de Bitcoin. En ce qui concerne le Forex Trading avec une devise traditionnelle, de nombreux litiges sont impliqués sous la forme de partage de coordonnées bancaires personnelles et d’historiques de crédit. Cela peut dissuader les commerçants qui sont prêts à entrer dans le domaine du commerce mais n’aiment pas l’ampleur de la paperasse impliquée.

Avec les transactions effectuées en Bitcoin, il n’est pas nécessaire de partager vos informations de crédit privées pour déposer ou retirer de l’argent. L’importance de cet aspect devient beaucoup plus profonde lorsque l’on traite avec des courtiers étrangers, car il existe toujours un risque imminent de fraude financière commise en utilisant votre identité.

Élimine toutes les limites géographiques

La meilleure chose à propos des transactions Bitcoin est qu’elles ne sont pas captives par des limites géographiques. Bitcoin permet à un trader de s’asseoir en Asie et de faire du Forex Trading via un courtier présent au Royaume-Uni. Cette liberté géographique peut être une bénédiction pour les personnes situées dans des zones qui n’auraient autrement pas accès à la mobilité sociale offerte par le réseau mondial de forex.

Chef de la technologie.

