L’ancien chef du Congrès de l’État, Sunil Kumar Jakhar, qui était dans le coup pour le poste de ministre en chef, a refusé dimanche d’être nommé vice-président du Conseil. (Express Photo)

L’ancien chef du Congrès du Pendjab, Sunil Jakhar, a dénoncé lundi le responsable de l’État du parti, Harish Rawat, à propos de la déclaration de ce dernier selon laquelle les prochains scrutins de l’Assemblée de l’État se dérouleront sous la direction du président de l’unité d’État du Congrès, Navjot Singh Sidhu.

S’adressant à Twitter, Jakhar a qualifié la déclaration de “déroutante” et a déclaré que les remarques sont susceptibles de saper l’autorité du ministre en chef. « La déclaration de M. Rawats selon laquelle « les élections se dérouleront sous Sidhu » est déconcertante. Cela risque de saper l’autorité de CM, mais aussi d’annuler la “raison d’être” même de sa sélection pour ce poste », a-t-il écrit.

Le jour de la prestation de serment de Sh @Charnjit_channi en tant que ministre en chef, la déclaration de M. Rawats selon laquelle « les élections se dérouleront sous Sidhu », est déconcertante. Cela risque de saper l’autorité de CM mais aussi d’annuler la raison d’être même de sa sélection pour ce poste. – Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) 20 septembre 2021

Dimanche, Rawat a déclaré que les prochaines élections à l’Assemblée de l’État se dérouleront sous la direction du chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, qui est « très populaire », compte tenu de la situation politique actuelle de l’État.

« Cela (le visage du Congrès pour les prochains scrutins de l’Assemblée de l’État) sera décidé par le président du Congrès, mais compte tenu des circonstances, les élections se dérouleront avec le cabinet du ministre en chef sous le Comité du Congrès du Pendjab Pradesh, dont le chef est Navjot Singh Sidhu, qui est très populaire ”, a déclaré Rawat dimanche.

