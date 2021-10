DeRozan et LaVine donnent aux Bulls leur meilleur départ depuis Michael Jordan

26/10/2021 à 7h12 CEST

. / Toronto

L’attaquant DeMar DeRozan a marqué 26 points contre son ancienne équipe, le garde Zach LaVine a marqué 22 points et le Chicago Bulls a ouvert une saison avec quatre victoires consécutives pour la première fois depuis 1996-97, après gagner 108-111 à l’extérieur des Raptors de Toronto. Le centre suisse monténégrin Nikola Vucevic a marqué 17 points et le meneur Lonzo Ball a atteint 15 points et les Bulls ont remporté leur quatrième match consécutif avec Toronto.

L’attaquant anglais OG Anunoby a ajouté 22 points et le gardien Gary Trent Jr. en a marqué 18, mais les Raptors ont perdu pour la troisième fois en quatre matchs. Le garde torontois Fred VanVleet a marqué 15 points et établi un sommet en carrière de 17 aides. L’attaquant nigérian Precious Achiuwa a également obtenu un double-double de 11 points et 11 rebonds pour les Raptors, et l’attaquant recrue Scottie Barnes a atteint 13 points marqués.

Chicago a ouvert une avance de 20 points avec moins de trois minutes après le début de la seconde mi-temps et menait à 86-97 avec 7:57 à jouer en quatrième, mais Anunoby a marqué les cinq derniers points sur une séquence de 9-0 à Toronto et les Raptors couper l’inconvénient de 95-97 à 4:49 aller. Cependant, DeRozan a effectué des tirs de saut autour de quelques lancers personnels du meneur Alex Caruso et les Bulls ont répondu avec une course de 6-0 qui leur a donné une avance partielle de 95-103 et 3:27 restant à jouer en temps réglementaire. . Barnes a marqué un échappé des Bulls avec 15 secondes à jouer, le réduisant à 108-110. Vucevic a raté le premier des deux lancers francs, mettant fin à la séquence de 20 tirs consécutifs de Chicago, mais a frappé le deuxième pour donner aux Bulls une avance de trois. Enfin, VanVleet a raté un tir potentiel qui aurait égalisé le score et forcé la prolongation.

Six Raptors différents ont marqué un triple au deuxième quart, mais Ball en a marqué trois alors que Chicago a devancé Toronto avec un pointage de 27-37 pour mener à la mi-temps avec un score de 51-61. LaVine a marqué 13 points au troisième quart et les Bulls ont pris une avance de 80-92 au quatrième quart qu’ils n’ont plus perdu.