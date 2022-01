DeRozan et LaVine ne baissent pas le piston: les Bulls mènent l’Est avec autorité

victoire de Chicago Bulls en vue de Magie d’Orlando par 102-98 qui conforte ceux du United Center en première position de l’Est après les défaites de leurs deux poursuivants immédiats (Brooklyn Nets et Milwaukee Bucks). Ceux d’Ilinóis, emmenés une matinée de plus par DeMar DeRozan (29 points) et Zach LaVine (27), ont fini par s’imposer à nouveau avec un finish serré. La meilleure nouvelle a été le retour de Lonzo Ball (3 points et 7 passes décisives). Nikola Vucevic a terminé avec 13 points et 17 rebonds. Coby White est parti jusqu’à 17 unités de la banque. Sur le Magic, le rookie Franz Wagner a encore une fois été le meilleur avec 22 points.

Share