DeRozan et LaVine sont à nouveau la combinaison gagnante des Bulls

22/11/2021 à 08h30 CET

L’avant-toit DeMar DeRozan, avec 31 points, et le gardien Zach LaVine, qui en ont ajouté 21, ont été les principaux artisans du triomphe de la Chicago Bulls contre les New York Knicks (109-103).

Le garde Coby White a marqué 10 de ses 14 buts au quatrième quart pour Chicago (12-5), qui a remporté son deuxième match consécutif et son quatrième en cinq matchs.

Puissance en avant Julius Randle a contribué un double-double de 34 points en réussissant 13 des 18 tirs sur le terrain.; il a récupéré 10 rebonds et délivré trois passes décisives en tant que leader des Knicks.

Après avoir traîné jusqu’à six points au troisième quart et 72-74 au début du dernier, les Bulls ont commencé la dernière période avec des 3 successifs de White et de l’attaquant Derrick Jones Jr. qui les a placés devant le tableau de bord (78- 74).

Pour blanche, était son premier triplé depuis son retour dans l’équipe le 15 novembre après avoir subi une opération à l’épaule gauche avant le début de la saison.

Chicago Il rentrait chez lui d’une tournée de cinq matchs dans l’ouest du pays, et New York Il a joué le deuxième match d’une double journée sur des jours successifs.

Les Knicks Ils ont eu du mal sur leurs paniers, mais ils sont restés dans le combat grâce à 16 lancers francs en 18 tentatives.

Dans la dernière ligne droite est venue l’inspiration de DeRozan qui fut celui qui fit la différence et assura la victoire de taureaux, leaders exceptionnels de la division centrale et à égalité avec le Filets de Brooklyn.