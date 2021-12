DeRozan fait exploser LeBron

Tirer des conclusions de tout type de match à ce stade de la saison est carrément absurde. Les victimes conditionnent tout et les fans, directement, ne peuvent pas savoir ce qui se serait passé si dans un monde où les déterminants n’ont pas leur place, mais où désormais tout passe par et si… Les Lakers le jouaient contre les Bulls au United Center, une équipe qui n’avait pas joué depuis le 11 décembre à cause de ce coronavirus qui frappe très fort dans une compétition qui a dû reporter ce soir trois matchs par des équipes épuisées qui ont un nombre insurmontable de pertes à jouer. Les premiers matchs qui n’ont pas été joués étaient Chicago, qui a déjà récupéré une partie du staff de son staff et peut revenir jeter en avant, un exercice de résilience et de survie que réalisent désormais toutes les franchises. Maintenant, personne ne sait combien de temps cette situation va durer. Celui qui, pour l’instant, est presque embarrassant.

Les Lakers sont arrivés à Chicago avec un freinage de leur meilleur moment de la saison qui avait beaucoup à voir avec le coronavirus, mais aussi avec la blessure d’Anthony Davis contre les Timberwolves. Les Angelenos arrivèrent aux fiançailles sans Talen Horton-Tucker, Kent Bazemore, Malik Monk, Austin Reaves, Avery Bradley et Dwight Howard, avec Kendrick Nunn remis du coronavirus mais toujours blessé, sans Davis susmentionné et avec Frank Vogel sur les protocoles de santé et de sécurité et David Fizdale comme entraîneur-chef. Les Bulls n’étaient pas à court, et bien qu’ils aient récupéré de nombreux joueurs, les pertes étaient nombreuses : Troy Brown Jr., Zach LaVine, Ayo Dosunmu, Matt Thomas, Alize Johnson et Patrick Williams. Presque rien.

La bonne chose à propos du jeu est que LeBron était là et avec lui tout est possible. Mais les joueurs qui l’accompagnent sont de plus en plus diversifiés : Isaiah Thomas et son contrat de 10 jours et un DeAndre Jordan qui ne peut pas jouer dans cette NBA ; Rajon Rondo est revenu à une rotation dans laquelle il ne voulait presque pas apparaître avant les séries éliminatoires et Trevor Ariza a joué 15 minutes lors de son premier match de la saison.. Y los Lakers resistieron los embites, defendieron de forma digna, lanzaron bien (por encima del 50% en tiros de campo), atraparon más rebotes (46 por 43), repartieron más asistencias (25 por 20) y estuvieron mejor asentados en pista durante beaucoup de temps. Mais ils ont perdu un match marqué par des pertes constantes (19 de Los Angeles et 17 des locaux) et cela avait comme facteur différentiel l’un des meilleurs joueurs de ce parcours : DeMar DeRozan.

Avec 83-84 au tableau d’affichage, les deux équipes ont affronté le dernier quart-temps avec une égalité totale. Et là, l’avant-toit a émergé, durci dans mille batailles et voulant une rédemption méritée après avoir été légèrement honni par l’opinion après son départ des Raptors, et en partie oublié lorsqu’il était avec les Spurs : 38 points pour lui, 19 au quatrième quart, dont une séquence de 9 consécutifs sans échec seulement interrompue par un dunk spectaculaire de Coby White, qu’il a écrasé avant le dernier lancer de DeRozan. La star a inscrit 7 sur 11 dans les buts sur le terrain seulement au quatrième quart, 11 sur 24 dans l’ensemble du match, en plus de contribuer 4 rebonds, 6 passes décisives et d’aller jusqu’à 17 fois (avec 17 coups sûrs) à la ligne du personnel. Une variable qui a favorisé les Bulls (31 tentatives pour 22 des visiteurs) et dont Fizdale s’est beaucoup plaint, mais il n’avait pas d’excuses à la fin. En effet, lors de la dernière période, les Lakers ont lancé un lancer franc de plus que leurs rivaux (12-11).

La fin a été folle : panier de DeRozan (111-110) dans la dernière minute, échec de Russell Westbrook (20 + 9 + 8 pour lui), échec de DeRozan, rebond offensif de Lonzo Ball (19 + 4 + 4) et faute de Rondo sur DeRozan. L’attaquant a effectué à la fois des lancers francs et Carmelo Anthony (21 points dont 5 sur 12 aux triples) et Wayne Ellington (6 + 4 + 3) ont tous deux échoué trois fois.. Lonzo a condamné du staff une victoire qui a eu des teintes d’injustice pour les Lakers, qui ont eu une version extraordinaire de LeBron : 31 points, 14 rebonds et 6 passes, 13 points d’Isaiah et des minutes très régulières (5 + 3 + 4) d’un Rondo qui va devoir se réveiller dans cette étape en proie aux victimes. Sur les Bulls, en plus de ce qui précède, 17 + 9 du raté Alex Caruso et 19 points et 13 rebonds d’un Nikola Vucevic rajeuni, un favori à négocier avant la clôture du marché mais qui s’est souvenu aujourd’hui, pendant quelques instants, du centre devenu une star du Magic. Bref, le coronavirus, à cette occasion, ne nous a pas privé d’un bon et passionnant match. C’est quelque chose.