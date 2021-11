DeRozan marque 37 points alors que les Bulls battent les Celtics 128-114 pour atteindre 6-1

DeMar DeRozan a marqué 37 points et les Chicago Bulls ont récupéré un déficit de 19 points en deuxième mi-temps lundi soir pour battre les Boston Celtics 128-114 et passer à 6-1 pour la saison.

Zach LaVine a marqué 26 points et Nikola Vucevic a récolté 11 points, 10 rebonds et neuf passes décisives pour les Bulls, qui ont dominé Boston 39-11 au quatrième quart pour transformer une avance de 14 points en une victoire de 14 points.

« C’était très gratifiant de voir que nous avons gardé le combat », a déclaré DeRozan. « Nous étions en gros sur la route, un endroit difficile à jouer, nous n’avons pas été ébranlés. »

Jaylen Brown a marqué 28 points pour les Celtics, qui en ont perdu trois de suite et ont laissé leur terrain se faire huer. Al Horford a récolté 20 points et 10 rebonds, et Jayson Tatum en a marqué 20 pour Boston.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

« Nous nous sommes levés, nous nous sommes mis à l’aise, nous sommes devenus un peu trop mignons en pensant que le match était terminé au troisième quart », a déclaré l’entraîneur des Celtics Ime Udoka, qui est tombé à 2-5 lors de sa première saison à la barre. « Nous avons commencé à faire la fête tôt. C’est une bonne leçon apprise : vous gâchez le jeu, il reviendra vous mordre. »

Les Celtics menaient 94-75 avec environ trois minutes à jouer au troisième quart et avaient toujours une avance de 103-89 avant le quatrième. Mais Chicago a marqué les 12 premiers points au quatrième pour réduire le déficit à deux points, 103-101, avec un peu plus de 8 minutes à jouer.

Ayo Dosunmu, un choix de deuxième ronde au repêchage qui a disputé son premier match à deux chiffres de la NBA avec 14 points, a marqué 3 points avec 6:53 à jouer pour donner aux Bulls une avance de 106-105. Les Celtics ont brièvement repris la tête avant que Chicago ne marque 18 des 20 points suivants.

Tatum a marqué deux points sur un tir 1 contre 8 au quatrième quart, et Brown n’a marqué aucun but sur seulement deux tirs.

« Nous organisons des matchs pour nos meilleurs joueurs. Chaque équipe le sait. Ils font du bon travail pour arrêter cela », a déclaré le gardien des Celtics Marcus Smart. « Nous ne pouvons pas permettre cela. »

Les Celtics menaient 35-31 vers la fin du premier quart avant que DeRozan ne marque neuf points consécutifs, marquant 11 lors d’une séquence de 15-0 qui a donné à Chicago une avance de 46-35. Mais Brown a marqué les 10 suivants par lui-même – frappant 3 points consécutifs pour en faire un match à un point.

Après le lay-up de Dosunmu, Brown a frappé un autre 3, puis Smart a fait le sien et les Celtics ont pris une avance de huit points à la mi-temps.

CONSEILS

Marcus Smart des Celtics a semblé se blesser à la jambe au troisième quart, mais a levé le pouce sur le banc et est resté dans le match. … Robert Williams, de Boston, a quitté le terrain en boitant et s’est rendu directement aux vestiaires après une collision au troisième quart. Il est revenu sur le banc pour le début de la quatrième et l’équipe a déclaré qu’il s’était tordu la hanche.

SUIVANT

Bulls: Visitez Philadelphie mercredi soir.

Celtics : Jouez à Orlando mercredi soir.