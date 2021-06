Derrick Green de Sepultura aimerait voir les artistes obtenir ce qu’ils méritent des services de musique en streaming : “C’est complètement injuste”

Dans une nouvelle interview avec “Le podcast de Garza”, hébergé par SILENCE SUICIDE guitariste Chris Garza, SÉPULTURE guitariste Derrick vert a été demandé où il voit l’industrie de la musique aller à l’avenir. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est une bonne question. Je ne peux pas vraiment prédire l’avenir. J’espère juste que les artistes seront en mesure de vraiment contrôler la situation de l’utilisation de cet argent pour les pièces numériques – juste pour comprendre ; plus unifié et obtenir plus d’argent pour les artistes de Spotify et des choses dans le genre. C’est juste complètement injuste que ces points de vente soient là où ils n’ont qu’un monopole là-dessus – où ils font de l’argent et l’artiste n’obtient pratiquement rien d’eux. Des millions de pièces de théâtre et des choses comme ça. Et les labels en reçoivent aussi de l’argent. Ces accords, j’espère juste que l’avenir est meilleur pour les artistes, qu’à l’avenir nous aurons plus de contrôle sur cela et seront unifiés de manière à pouvoir récupérer l’argent que nous méritons des pièces numériques.

“J’adorerais voir la technologie s’améliorer pour le son, en particulier les écouteurs et des choses comme ça, pour le consommateur – sortir des sons de type MP3, compressés et tout”, a-t-il poursuivi. “En tant qu’artiste, ça me rend fou d’entendre [the finished product and going], ‘Cela ne ressemble pas du tout au studio.’ Ou simplement entendre certains sons compressés, et j’espère simplement que la technologie s’améliorera pour cela, ce qui sera le cas.

“Comme je l’ai dit, je pense qu’il est important que les artistes soient davantage respectés dans le jeu en ce qui concerne la fin des affaires et obtiennent ce qu’ils méritent, car c’est vraiment mauvais en ce moment. Cela a toujours été vraiment mauvais pour les artistes pour une raison horrible . Avec l’édition, il a fallu un certain temps pour que les gens se rendent compte, “Attendez une minute. Ils possèdent cette chanson ?” Les gens sont encore en train d’apprendre. C’est juste du genre “Merde. On s’est fait baiser.” J’aimerais donc voir une unité avec les artistes où c’est, comme, “Attendez une minute. Nous devrions tous nous réunir et utiliser notre pouvoir pour gagner ce que nous méritons.” Je ne sais pas quel serait ce plan.

“Et aussi peut-être une assurance maladie pour les artistes et les musiciens – une chose spéciale”, Derrick ajoutée. “Un syndicat pour les musiciens où c’est, comme, ‘Hé, je paierai ce dû si nous sommes couverts.’ Chaque musicien que nous connaissons aurait sa propre assurance maladie pour les artistes. Ce serait formidable. Des choses comme ça, je pense, ce serait formidable. Et aussi pour les artistes pour leur avenir – la retraite. Quelque chose à organiser, à faire partie de cela, et pour mettre l’argent de leur tournée dans ce but. Genre, ‘Hé, je paie ça chaque mois et on s’occupera de moi quand je serai plus vieux, après avoir joué tant, beaucoup, beaucoup d’années.’ Je pense que ces choses peuvent être réunies. Je ne vois pas pourquoi pas. Il y a des groupes et des artistes qui souffrent, vous savez, si vous vous blessez, vous êtes foutu. Les factures d’hôpital sont folles et des choses comme ça. Alors vous entendez parler de ces musiciens : “Pourquoi ce type vit-il dans une cabane et il a fait tellement de musique incroyable ? Comment ça se passe ?” J’aimerais beaucoup que les artistes prennent davantage soin les uns des autres.”

L’année dernière, SÉPULTURE lancé “SepulQuarta”, un événement hebdomadaire où le groupe a donné un aperçu de son histoire colorée, a participé à des sessions de questions-réponses avec les fans et a joué de la musique pendant la quarantaine. Certaines des collaborations musicales, y compris celles avec des membres de MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, SYSTEM OF A DOWN, TRIVIUM et REICH SACRÉ, sortira sous forme d’album complet, également intitulé “SepulQuarta”, le 13 août.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).