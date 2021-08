Derrick Green de Sepultura au retour des concerts : “J’espère juste que tout le monde est responsable et en sécurité”

SÉPULTURE leader Derrick vert a parlé à El Cuartel Del Métal à quoi pourrait ressembler le retour post-pandémique sur scène. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, ça revient déjà assez vite. Je pense que les gens sont très anxieux pour les spectacles en direct. Je viens de regarder Lollapalooza live, qui se déroulait à Chicago, et c’était un spectacle très fréquenté. Et j’espère juste que tout le monde était aussi en sécurité que possible.

“Ce sont des moments difficiles”, a-t-il poursuivi. “C’est difficile d’être ce groupe qui va être le premier à jouer après une pandémie ou quand une pandémie est toujours en cours. Et selon l’endroit où vous vous trouvez, les gens la voient de différentes manières. Les gens ressentent la pandémie différemment ainsi. Il y a des personnes dont des membres de la famille sont décédés ou sont décédés à cause de cela. Il y a d’autres personnes qui n’ont pas été affectées de cette façon et voient les choses sous un jour complètement différent. Il y a des gens dans différents pays qui sont capables pour obtenir le vaccin et d’autres endroits où ils ne sont pas du tout. Et donc, selon votre point de vue ou l’endroit où vous vous trouvez, cela a beaucoup à voir avec cela. Et j’espère juste que tout le monde est responsable et en sécurité afin que nous ‘sont capables d’avoir des émissions à pleine capacité et des émissions où les gens ne sont pas stressés à l’idée de tomber malades.”

Le mois dernier, SÉPULTURE a annoncé le “Quadra Amérique du Nord” tournée 2022. Le trek de 30 jours débutera le 4 mars à Sacramento et fera des arrêts à Toronto, Cleveland et New York avant de se terminer le 8 avril à Berkeley, en Californie. Le groupe sera rejoint par REICH SACRÉ et PIED-DE-BICHE avec ouvreurs L’ART DU CHOC.

Formé en 1984 au Brésil, SÉPULTURE a vendu plus de 20 millions de disques et a consolidé son héritage en tant que l’un des plus grands groupes de métal des années 1980, 1990 et au-delà. Aujourd’hui, SÉPULTURE est toujours aussi fort, 15 albums au cœur de l’une des discographies les plus percutantes de l’histoire.

Alors que la pandémie paralysait le monde entier et empêchait les groupes de tourner, la plus grande exportation de métal d’Amérique latine SÉPULTURE a refusé de s’asseoir et de se sentir comme des animaux piégés dans une cage. Ainsi, début 2020, le groupe a saisi l’occasion de lancer son propre hebdomadaire “SepulQuarta” podcast vidéo dans lequel ils invitaient d’autres musiciens célèbres du monde entier non seulement à discuter de sujets importants, mais aussi à interpréter un morceau de SÉPULTURE‘s énorme catalogue avec le groupe. La compilation complète qui en résultera sortira maintenant le 13 août, avec l’album contenant 15 classiques mettant en vedette des invités et des amis de renommée internationale.

SÉPULTURE comprend Vert, guitariste Andreas Kisser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr., et batteur Eloy Casagrande.

SÉPULTURE a été formé à Belo Horizonte par les frères Max et Igor Cavalera, qui ne font plus partie du groupe.



