Derrick Green de Sepultura dit que le véganisme est à la hausse au sein de la communauté metal

Lors d’une récente conversation avec Interview Under Fire, SÉPULTURE leader Derrick vert, qui est devenu végétarien alors qu’il n’avait que 15 ans, s’est vu demander s’il avait remarqué que le véganisme gagnait du terrain dans la communauté du heavy metal ces dernières années. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Sans aucun doute. C’est définitivement plus pris. C’est incroyable comme c’est arrivé. J’ai remarqué dans les festivals et les spectacles qu’ils s’adressent davantage aux personnes à base de plantes dans la restauration et ont des plats plus savoureux, plus sains. Et ils “fait vraiment la recherche et les devoirs et essaie d’avoir des plats intéressants, pas seulement les choses fades du passé. Ils font vraiment la recherche et créent des plats savoureux qui sont sains. Donc, souvent, j’ai remarqué [in catering] ils auront de la viande et ils auront la section végétalienne, et la section végétalienne est toujours partie, toujours vide. Et c’est super. Parfois, je me dis : « Yo, peux-tu cacher mon assiette à l’arrière avant que tout le monde ne la mange ? » La chose est juste les déchets de toute la viande. Je me dis juste : ‘Pourquoi les gens insistent-ils encore pour commander ces trucs ou pour les avoir sur le pilote ?'”

Il a poursuivi: “Beaucoup de choses que nous avons dû changer sur le pilote, car même les gars de mon groupe ne sont pas végétaliens mais ils aiment être en bonne santé sur la route et ils aiment bien manger sur la route et ils sont beaucoup plus conscient à ce sujet jusqu’à même digérer, être sur scène avec un estomac plein et des choses comme ça. Donc avec un régime à base de plantes, c’est plus facile à digérer, vous vous sentirez plus léger, et ils arriveront avec plus de goût J’ai donc remarqué que tous ces plateaux sont toujours vides. J’ai remarqué que beaucoup de groupes différents le demandent. Avant, il n’y avait qu’une personne ou deux, mais maintenant il y a des groupes complets qui sont végétaliens, métal Nous avons tourné avec KRÉATEUR. Mille [Petrozza] est aussi un végétalien inconditionnel, et il est génial. C’était génial de se connecter avec lui et de parler de choses comme ça. J’ai remarqué que même sur les navires de croisière – les navires de croisière en métal – il y avait un buffet entier dédié aux personnes à base de plantes, un buffet végétalien entier, et il y avait une file remplie de gens dans cette file, ce qui était vraiment cool à voir. Parce que les gens comprennent que vous pouvez vivre plus longtemps, soyez plus heureux en poursuivant ce type de style de vie.”

Vert a ajouté: “J’ai remarqué que même sur scène, les gens veulent se sentir en meilleure santé. Vous ne voyez pas autant de gens se faire foutre dans les coulisses que par le passé. Les gens prennent le spectacle au sérieux parce qu’ils veulent avoir cette énergie, ils veulent faire le meilleur spectacle possible, ils veulent se sentir bien quand vous faites ces spectacles, parce que les fans apprécieront cela et votre corps l’appréciera, votre groupe l’appréciera – être sérieux, être concentré et être sobre sur scène et prêt y aller. Donc beaucoup de ça, pas seulement avec la drogue – en coupant ça – mais aussi avec la nourriture. Donc c’est incroyable de voir que les gens veulent avoir cette longévité avec le groupe et ça aide quand tu manges bien, en prenant soin de vous et vous êtes capable de faire ces spectacles, de durer plus longtemps, d’exister plus longtemps et de faire votre musique, ce que vous aimez vraiment faire.”

Formé en 1984 au Brésil, SÉPULTURE a vendu plus de 20 millions de disques et a consolidé son héritage en tant que l’un des plus grands groupes de métal des années 1980, 1990 et au-delà. Aujourd’hui, SÉPULTURE est toujours aussi fort, 15 albums au cœur de l’une des discographies les plus percutantes de l’histoire.

Alors que la pandémie paralysait le monde entier et empêchait les groupes de tourner, SÉPULTURE a refusé de s’asseoir et de se sentir comme des animaux piégés dans une cage. Ainsi, début 2020, le groupe a saisi l’occasion pour lancer son propre hebdomadaire “SepulQuarta” podcast vidéo dans lequel ils invitaient d’autres musiciens célèbres du monde entier non seulement à discuter de sujets importants, mais aussi à interpréter un morceau de SÉPULTURE‘s énorme catalogue avec le groupe. La compilation complète qui en résultera sortira maintenant le 13 août, avec l’album contenant 15 classiques mettant en vedette des invités et des amis de renommée internationale.

SÉPULTURE comprend Vert, guitariste Andreas Kisser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr., et batteur Eloy Casagrande.

SÉPULTURE a été formé à Belo Horizonte par les frères Max et Igor Cavalera, qui ne font plus partie du groupe.



