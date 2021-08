Derrick Green de Sepultura dit que montrer une preuve de vaccination ou un test négatif pour assister à des concerts “ne devrait pas être un problème”

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de “Le podcast MetalSucks”, SÉPULTURE leader Derrick vert On lui a demandé ce qu’il pensait du nombre croissant de salles et de promoteurs de concerts qui ont besoin d’une preuve de vaccination COVID-19 ou d’un test négatif actuel pour assister à des spectacles. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je pense qu’il est vraiment important que chaque personne prenne la responsabilité d’être aussi en sécurité que possible. Donc si vous allez à un spectacle, alors ça ne devrait pas être un problème de faire un test. Et si vous avez une carte, alors montrez simplement votre carte. Je pense qu’en ces temps, c’est différent des autres, donc vous devez prendre des précautions parce que vous ne voulez pas rendre les autres malades. Et vous devez être altruiste. Souvent, les gens sont juste pensant à eux-mêmes – malheureusement, seulement à eux-mêmes – et ils sentent qu’ils doivent sortir et faire ce qu’ils doivent faire indépendamment des conséquences que cela peut causer aux autres. Et c’est une attitude horrible, je dois dire. C’est vraiment frustrant traiter avec des gens qui ont ce type d’attitude “moi, moi, moi, moi”, et cela a vraiment ralenti beaucoup de choses. Je pense donc que si les gens sont capables de prendre des précautions, d’avoir une certaine retenue et d’être en sécurité, y compris les groupes, alors nous pourrons traverser ça un peu plus vite et nous pourrons recommencer à profiter de quelques type de normalité dans nos vies. Je ne sais même pas si ‘normalité’ est un mot [laughs] – ou la normalité dans nos vies.”

Un certain nombre d’artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Plus tôt dans le mois, Divertissement en direct, l’une des plus grandes sociétés de concerts et de billetterie du pays, a annoncé qu’elle exigera de tous les artistes et spectateurs qu’ils présentent une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif à partir de début octobre.

Pays vivantl’annonce est intervenue un jour après AEG présente a déclaré qu’il exigerait une preuve de vaccination pour entrer dans ses clubs, théâtres et festivals détenus et gérés. La décision a été prise dans la foulée de l’augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis.

Alors que les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves dus au coronavirus et à ses variantes connues, certains sont loin d’être infaillibles pour prévenir complètement l’infection.

La plupart des personnes atteintes d’infections dites « révolutionnaires » sont asymptomatiques.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), des études cliniques à grande échelle ont révélé que la vaccination contre le COVID-19 empêchait la plupart des gens de contracter le COVID-19. La recherche fournit également des preuves croissantes que les vaccins à ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna) offrent une protection similaire dans des conditions réelles. Bien que ces vaccins soient efficaces, aucun vaccin ne prévient la maladie à 100 % du temps. Pour tout vaccin, il existe des cas de percée.

Une étude récente a révélé que les personnes qui contractent la variante delta de COVID-19 après avoir été complètement vaccinées portent une quantité similaire de coronavirus que celles qui attrapent la maladie et n’ont pas été vaccinées. Mais les chercheurs ont souligné que la vaccination offre toujours une bonne protection contre la maladie en premier lieu et protège contre une maladie grave.



