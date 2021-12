SÉPULTURE leader Derrick vert a parlé à Jason Rockman de « L’heure du pouvoir Rockman » à propos de lui, il a géré le fait qu’il n’a pas pu se produire en direct pendant près de deux ans en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « C’était dur au début, parce que j’étais vraiment prêt à partir en tournée sur l’album ‘Quadra’. Nous étions déjà en train de répéter en studio et super excités parce que c’était la meilleure réponse, je pense, que nous ayons eu depuis que je suis dans le groupe. Et j’étais super content, et je me sentais vraiment bien. J’étais vraiment en bonne santé, vraiment prêt à faire cette tournée. Donc, je pense que le premier mois de tout le verrouillage de la pandémie, j’étais vraiment un peu déçu. Mais je [quickly] s’en est sorti en faisant autant de choses que possible qui me rendaient heureux, à part jouer de la musique. C’était un défi.

« Cela fait si longtemps, c’est difficile d’imaginer être sur scène », a-t-il poursuivi. « Je dois donc vraiment me remettre dans cet état d’esprit. Cela va prendre un certain temps.

« J’ai pu bien exister mentalement et physiquement sans être sur la route et sans jouer de la musique live, mais ce sera toujours dans mon cœur. C’est quelque chose que je dois vraiment faire. Je sais que le désir est toujours là. Mais c’est quelque chose que je me dis, d’accord, il faut que ça revienne à plein régime. »

natif de Cleveland Vert est passé de la tête d’un groupe de hardcore DÉCONTENANCER dans l’Ohio pour déménager à New York, puis vivre à São Paulo, au Brésil, pendant près de deux décennies.

Vert a déménagé à Los Angeles en 2018, disant au Brésil Kazagastão: « C’est un peu un choc, parce que tant de choses se sont passées aux États-Unis. Cela a radicalement changé. Je veux dire, il y a 20 ans, je n’aurais jamais pensé à vivre à LA, mais la ville, je crois, s’est améliorée. Ça bouge dans une direction très positive. Il y a beaucoup de gens créatifs qui vivent là-bas, c’est donc un endroit où il est vraiment agréable d’entrer et de s’adapter à une vie différente ou à une humeur différente. »

L’année dernière, SÉPULTURE lancé « SepulQuarta », un événement hebdomadaire où le groupe a donné un aperçu de son histoire colorée, a participé à des sessions de questions-réponses avec les fans et a joué de la musique pendant la quarantaine. Certaines des collaborations musicales, y compris celles avec des membres de MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, SYSTEM OF A DOWN, TRIVIUM et REICH SACRÉ, est sorti en tant qu’album complet, également intitulé « SepulQuarta », en août.

SÉPULTURE comprend Vert, guitariste Andreas Kisser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr., et batteur Eloy Casagrande.

SÉPULTURE a été formé à Belo Horizonte par des frères Max et Igor Cavalera, qui ne font plus partie du groupe.



