Derrick Green de Sepultura ” n’a jamais pensé que c’était cool ” de voir d’autres groupes ” gaspillés pendant qu’ils jouent “

SÉPULTURE leader Derrick vert a parlé à The Metal Mixtape de l’importance de faire de sa santé une priorité tout en passant autant de temps sur la route avec son groupe. “Je pense que c’est main dans la main, mec”, a-t-il dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “J’ai remarqué tellement d’artistes, autant d’artistes plus âgés que j’admire, prenant soin d’eux-mêmes, et c’était vraiment une inspiration pour moi. Je veux dire, même des artistes qui sont complètement dans [different] genres de musique, comme Piquer ou alors Lionel Richie ou alors Sammy Hagar, ils ont tous l’air fantastiques pour leur âge, et ils jouent toujours de la musique et sont toujours capables de faire leur truc. Et j’ai toujours idolâtré ça. Je n’ai jamais pensé que c’était cool que des gens meurent jeunes qui étaient des musiciens… J’ai toujours pensé que ce n’était pas cool du tout – de monter sur scène et d’être complètement foiré.”

Il a poursuivi: “Je pensais que c’était triste et tragique de voir Amy Winehouse sortir, connaître son potentiel, puis faire ces horribles spectacles et mettre fin à sa carrière [so suddenly]. Cela commençait à peine. C’est très triste. Et je n’ai tout simplement jamais aimé, en tant que fan, aller à un concert et voir des groupes s’égarer pendant qu’ils jouent ou ne pas pouvoir faire leur travail ou simplement avoir l’air abattu. C’est juste, genre ‘Wow.’ Cela enlève beaucoup à l’artiste. J’ai donc pensé que, pour la longévité et pour être vraiment sérieux et professionnel dans ce que vous faites, c’est vraiment mettre de côté les drogues et le mode de vie que les gens pensent que les rock and rollers ont ou les idées préconçues que les gens ont à ce sujet et aller avec quelque chose qui me fait du bien. J’aime faire de la musique et j’aime me sentir en bonne santé en le faisant.”

natif de Cleveland Vert est passé de la tête d’un groupe de hardcore DÉCONTENANCER dans l’Ohio pour déménager à New York, puis vivre à São Paulo, au Brésil, pendant près de deux décennies.

Vert a déménagé à Los Angeles en 2018, disant au Brésil Kazagastão: “C’est un peu un choc, parce que tant de choses se sont passées aux États-Unis. Cela a radicalement changé. Je veux dire, il y a 20 ans, je n’aurais jamais pensé à vivre à LA, mais la ville, je crois, s’est améliorée. Ça bouge dans une direction très positive. Il y a beaucoup de gens créatifs qui y vivent, c’est donc un endroit où il est vraiment agréable d’entrer et de s’adapter à une vie différente ou à une humeur différente. »

L’année dernière, SÉPULTURE lancé “SepulQuarta”, un événement hebdomadaire où le groupe a donné un aperçu de son histoire colorée, a participé à des sessions de questions-réponses avec les fans et a joué de la musique pendant la quarantaine. Certaines des collaborations musicales, y compris celles avec des membres de MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, SYSTEM OF A DOWN, TRIVIUM et REICH SACRÉ, sortira sous forme d’album complet, également intitulé “SepulQuarta”, le 13 août.



