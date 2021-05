Derrick Green de Sepultura sur la réalisation de l’album “ Quadra ”: “ Nous étions très confiants en nous-mêmes en tant que groupe ”

SEPULTURA chanteur Derrick Green a parlé à “Party Time Excellent”, le podcast vidéo Internet hébergé par Elena “Lena aux mains d’argent” Cataraga de la tenue metal extrême moldave PLUIE INFECTÉE, à propos de la réalisation de SEPULTURAle dernier album de «Quadra». Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous avions beaucoup travaillé en 2019 sur l’album, donc nous n’avons pas fait beaucoup de festivals en 2019, car nous prévoyions de jouer ces festivals en 2020. En 2019, nous avons pris beaucoup de temps dans le processus d’écriture pour nous préparer avant d’aller en studio. Et nous avons pris plus de temps sur cet album que sur d’autres albums, en ce qui concerne le processus d’écriture. Et je pense que cela a aidé à créer un album incroyable, je pense – prendre ce temps et avoir le temps de faire cet album, et d’aller en studio très préparé. Et de travailler avec un producteur avec lequel nous avions déjà travaillé auparavant – Jens Bogren en Suède. Nous avons travaillé avec lui sur notre dernier album, ‘Machine Messie’, et donc nous savions dans quoi nous allions, et cela aide beaucoup – être très à l’aise. Et nous étions très confiants en nous-mêmes en tant que groupe, car c’était notre troisième album avec Eloy Casagrande, notre batteur qui est avec nous depuis un certain temps maintenant. C’était donc aussi un autre niveau d’intensification et de confiance. “

Il a poursuivi: “C’était tellement excitant de vraiment travailler sur l’album, de l’écrire et de proposer beaucoup d’idées sur les paroles et le concept de chaque personne vivant dans son propre ‘quadra’ – comme si vous aviez grandi dans votre votre propre région, et vous avez appris certaines choses en vivant dans cette région. Mais vous devez respecter cela, car tout le monde n’est pas né dans le même quadra, le même carré. C’est donc un processus d’apprentissage que nous développons en voyageant et en rencontrant des gens de partout dans le monde.”

L’année dernière, SEPULTURA lancé «SepulQuarta», un événement hebdomadaire où le groupe a donné un aperçu de son histoire colorée, a participé à des sessions de questions-réponses avec les fans et a joué de la musique en quarantaine. Certaines des collaborations musicales, y compris celles avec des membres de MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, SYSTEM OF A DOWN, TRIVIUM et REICH SACRÉ, sortira sous forme d’album complet plus tard cette année.

«Quadra» est sorti en février 2020 via Registres sur les explosions nucléaires.

SEPULTURA comprend Vert, guitariste Andreas Kisser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr., et Casagrande.

SEPULTURA a été formé à Belo Horizonte par des frères Max et Igor Cavalera, qui ne font plus partie du groupe.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).