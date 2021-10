Derrick Green de Sepultura sur sa première impression du Brésil : « C’était incroyable »

SÉPULTURE vient de sortir « Sepulnation: Les Albums Studio 1998-2009 », qui célèbre la Derrick vert l’ère du groupe. Un coffret de cinq albums (sur huit dalles de vinyle ou cinq CD), il contient les albums « Contre », « Nation », « Roorback », « Dante XXI » et « A-Lex », qui sont tous coupés à demi-vitesse, remasterisés et de retour sur vinyle de 180 grammes pour la première fois depuis une décennie et également sous forme de coffret de CD de collection. De plus, le « Roorback » l’album présente le rare « Revolusongs » EP, qui est disponible pour la première fois numériquement et a vu le groupe célébrer leurs influences avec des reprises de groupes aussi musicalement larges que DEVO, EXODE, U2 et ATTAQUE MASSIVE.

S’adressant à V13.net à propos de ses premières impressions sur le Brésil peu de temps avant son adhésion officielle SÉPULTURE en 1998, Derrick a déclaré: « C’était incroyable. Je n’étais jamais allé au Brésil. Je ne connaissais rien à la culture [or] la langue. Je n’avais pas d’amis brésiliens. Je n’en savais rien. j’étais complètement ignorant [of] Brésil. J’ai probablement même pensé qu’ils parlaient espagnol là-bas, [like] beaucoup de gens ont supposé. Mais je suis allé à la bibliothèque, j’ai sorti quelques livres, car il n’y avait pas vraiment d’Internet à l’époque. J’avais ma carte de bibliothèque. J’étais, comme, ‘D’accord, laissez-moi voir de quoi parle cet endroit.’ Et cela ne lui a pas rendu justice. Cela n’existait pas vraiment dans mon esprit jusqu’à ce que je puisse réellement mettre les pieds dans le pays, rencontrer des gens et commencer à leur parler. Et puis la réalisation de ce qu’est cet endroit a commencé à brasser dans ma tête. Et puis, après avoir vécu là-bas pendant 20 ans, cela a radicalement changé ma vision du Brésil. »

Il a poursuivi: « Dès la première fois, là où je n’y vivais pas vraiment, et j’avais juste des interactions avec des gens qui étaient de super fans de SÉPULTURE, qui était tout le pays, semblait-il. Et se promener avec [the guys in SEPULTURA] et tout le monde les reconnaissait, klaxonnait et demandait des autographes tout le temps, c’était un voyage. J’étais genre : ‘Oh mon Dieu. Ces gars-là deviennent…’ Je ne le savais pas, parce que, encore une fois, il n’y avait pas d’Internet ou quoi que ce soit ; c’était juste, genre, je devais être là. Puis, [after] déménager là-bas, cela a commencé à m’arriver. Parce que ça faisait quelques années ; les gens ont commencé à savoir, comme, ‘D’accord, c’est le nouveau visage de SÉPULTURE.’ Alors j’ai dû ajuster ma vie [to] être reconnu et en quelque sorte analysé à chaque fois que je sortais de la maison. Et cela demande un certain temps d’adaptation. Je n’ai jamais imaginé ça ; Je n’ai jamais pensé que ce serait ma vie. Donc c’était dur. Je dois dire que j’étais un peu déprimé parce que je ne suis pas ce genre de personne. J’aime être la mouche sur le mur et vérifier tout. Alors, j’étais comme, ‘Oh, mec. Je ne veux pas attirer l’attention », mais c’était impossible de ne pas le faire. [I’m this huge guy], genre 6’3 avec des dreads et des tatouages. Et ils étaient juste, comme, ‘Tu es énorme. C’est impossible de ne pas voir que c’est toi de là-bas. Donc ça a aussi attiré l’attention – juste la façon dont j’avais l’air, et pas seulement le fait d’être dans le groupe. Mais c’était tous les jours. [And] la plupart du temps, [the reaction from the people was] positif, positif, positif – je veux dire, 99% du temps. Le Brésil était un endroit qui a toujours gardé sa foi en SÉPULTURE avec tous les changements qui se sont produits. Ils ont toujours voulu voir le meilleur pour le groupe parce que [SEPULTURA is] une représentation si forte du Brésil en dehors du Brésil. »

Bien qu’il s’agisse de la plus grosse exportation de musique heavy du Brésil, quand SÉPULTURE a perdu son leader et fondateur d’origine Max Cavalera en 1996, et Maxle frère et le batteur de Igor Cavalera en 2006, beaucoup pensaient que le groupe ne se remettrait pas de leurs départs. Cependant, à Cleveland, Ohio, vétéran de la scène punk et hardcore Vert, SÉPULTURE ont trouvé une force formidable et imposante qui dirigerait le groupe avec puissance et conviction à travers cette nouvelle ère de leur carrière.

Tous les fans qui craignaient que cette nouvelle gamme de SÉPULTURE verraient le groupe apprivoiser son approche intense et lourde n’ont pas été déçus quand « Contre » est sorti des pièges en 1998. Avec la centrale électrique qui est Igor Cavalera toujours à la batterie (il est resté pour quatre des cinq albums), Andreas Kisser‘s broyage guitares et bassiste Paulo Jr.l’extrémité inférieure lourde de ‘s propulsée derrière Derrick vertle rugissement guttural et SÉPULTURE sonnait plus lourd et plus puissant que jamais. Cette période a vu le groupe continuer à faire avancer son son et à défier de nouveaux sons et styles, mais ils n’ont jamais perdu de vue ce qui était le cœur du groupe. La nature juste et rebelle est restée avec l’album de 1998 « Nation » appelant à « une nation, Sepulnation », un cri de ralliement qui est resté avec le groupe tout au long de leur longue et difficile carrière.

« Sepulnation: Les Albums Studio 1998-2009 » ramène l’attention sur une période du groupe qui a peut-être été manquée par les premiers supporters et montre que le feu a continué à brûler vif tout au long.

Commander « Sepulnation: Les Albums Studio 1998-2009 » ici.