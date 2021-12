Lors d’une apparition dans un récent épisode de « Atteindre le feu », le podcast sur les modes de vie et la culture alternatifs animé par le musicien Jesse Leach (ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR) et DJ/animateur Actions mates (« La vie en bourse »), SÉPULTURE leader Derrick vert a parlé du départ du batteur d’origine Igor Cavalera il y a plus d’une décennie et demie. Igor à gauche SÉPULTURE en juin 2006 en raison de « différences artistiques ». Sa sortie du groupe est intervenue cinq mois après avoir annoncé qu’il prenait une pause de SÉPULTUREdes activités de tournée de pour passer du temps avec sa deuxième épouse et leur fils (né en janvier 2006).

Vert dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand j’ai rejoint [SEPULTURA as the replacement for original frontman Max Cavalera in 1997], j’étais déjà tellement chaotique parce que Max était la personne de devant. Beaucoup de gens pensaient qu’il avait tout créé, SÉPULTURE était sa création dans son ensemble et le groupe était arrivé là uniquement à cause de cela. Je pense que beaucoup de presse et de gens [created that perception] parce qu’il faisait beaucoup de presse; c’est une personne très charismatique, alors il a endossé ce rôle. Et souvent, les gens le voyaient comme le visage, ce qui arrive avec beaucoup de groupes, surtout avec le chanteur. Je pense que c’était un peu plus facile avec Igor, mais aussi difficile — extrêmement difficile. Parce que j’étais ami avec Igor. C’est l’une des personnes qui m’a vraiment fait payer quand j’étais dans le groupe et [he was partly responsible for] me faire entrer dans le groupe, je crois. Et [his departure came] à une époque où nous étions [on an upswing], comme Oui!’ Nous nous battions et travaillions sur beaucoup de choses album après album. Nous étions à un album [at that point] – ‘Dante XXI’ – et nous avons de superbes illustrations, nous avons une super équipe derrière, de super chansons, et puis [Igor told us], comme, ‘Je ne vais pas partir en tournée.’ Et j’étais juste comme, ‘Oh, mec. C’est vraiment dur. Et puis ça s’est terminé là où nous sommes allés en tournée avec EN FEU, et nous avions Roy Mayorga venez remplir, ce qui était fantastique.

« Igor était juste en train de traverser beaucoup de changements différents avec sa relation et ne voulait plus être dans le groupe – je ne voulais pas vraiment faire ce style de musique, je crois », Derrick a continué. « C’était très difficile juste parce que c’était un peu fini avec ça, et puis les gens se sont dit: » Oh, maintenant c’est définitivement fini. Jetez l’éponge, les gars. » Certaines personnes disaient simplement : « Ouais, le jeu est définitivement terminé. » Et nous n’avons pas ressenti cela. Je veux dire, aussi difficile que cela ait été, nous étions juste sur cet élan. Nous venons de créer quelque chose de tellement incroyable, il est difficile de le jeter quand vous sentez que vous évoluez. Comme, ‘ Je fais des trucs mieux que nous ne l’avons jamais fait. Continuons comme ça.’ Alors on a continué.

« Je me souviens que c’était difficile, mais pas aussi difficile [as it was], je pense, pour ces gars quand Max à gauche, parce qu’ils ont reçu beaucoup de questions de la part des médias, comme : « Comment vous sentez-vous depuis Max a écrit cet album…?’ Et puis ils disaient : »Yo, je joue de la batterie.’ « Yo, je joue de la guitare solo. De quoi parles-tu?’ Ça n’a jamais été comme ça. Ces gars-là ont écrit ensemble. Je pouvais sentir ça, comme, « Vous ne savez pas de quoi vous parlez », en étant dans certaines situations avec la presse avec eux. Mais en voyant cette transition, en ce qui concerne Igor en partant, c’était comme, ‘Oh, mec. Continuons en avant. C’est dur, mais continuons.’ Et encore une fois, nous avons eu beaucoup de soutien, encore, [and] des gens qui croient en nous. Et nous sommes passés à [Igor‘s replacement in SEPULTURA] Jean Dolabella. Et c’était à nouveau un processus de croissance, de s’habituer à lui, de traverser un cycle d’albums où les gens étaient, comme, ‘Hmm. C’est bon. C’est bon.’ Et puis, avec le deuxième album avec Jean Dolabella, et rejoindre Explosion nucléaire, ayant un label solide, puis nous avons recommencé à remarquer un changement, comme une renaissance… Sortir et jouer de nouvelles chansons, les gens se disaient : « Ouais. Je connais cette chanson.’ C’est vraiment en train de remonter là-haut. Et puis je me suis dit : ‘D’accord, on y va.’ Puis Jean était, comme, ‘Je sors’, après toute cette tournée. J’étais genre ‘Non ! Non! Nous revenons à peine. Et puis recommencer tout ce processus avec [current SEPULTURA drummer] Eloy [Casagrande]. Mais, encore une fois, ayant un si bon label, Explosion nucléaire, cela a aidé, car ils ont toujours été d’un grand soutien. »

Max Cavalera sorti SÉPULTURE en 1996 après la séparation du reste du groupe avec Maxla femme de Gloria comme leur gestionnaire.

Pendant une décennie et demie, Igor a fait partie du MIXHELL Projet DJ/hip-hop/électro avec sa femme Laima Leyton.

Il y a deux ans, Igor fait équipe avec Wayne Adams (GROS GARÇON, PÉDALES DE MORT, JOHNNY CASSE) pour former le PETBRIQUE projet. Le premier album du groupe, « JE », est sorti en octobre 2019 via Activités de cercueil fermé aux Etats-Unis

IgorParmi les autres projets musicaux en cours de CONSPIRATION DE CAVALERA (aux côtés de Max) et CIRE D’ÂME.

natif de Cleveland Vert est passé de la tête d’un groupe de hardcore DÉCONTENANCER dans l’Ohio pour déménager à New York, puis vivre à São Paulo, au Brésil, pendant près de deux décennies.

SÉPULTUREla gamme actuelle de comprend Vert, guitariste Andreas Kisser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr. et Casagrande.