Derrick Henry construit son dossier MVP mais c’est une bataille difficile

Les demi offensifs ne remportent pas les prix Associated Press MVP de la ligue à moins que l’une des deux choses suivantes ne se produise :

A) Ils ont indéniablement des saisons historiques.

B) Ils dépassent une cohorte de quart-arrière qui est soit décevante, soit tellement chargée de vétérans hors concours qu’ils s’annulent aux yeux des électeurs.

Derrick Henry est sur le point de détruire ce premier repère. La question est de savoir si la récolte de passeurs de cette année se retirera et lui donnera une voie claire vers le plus haut honneur de la saison régulière de la ligue. Le cheval de bataille des Tennessee Titans a les meilleures chances de remporter le prix à +2500, mais le 10e au classement général derrière des appelants comme Matthew Stafford et Justin Herbert.

Ces chances changeront si le tailback maintient cela. La performance de 143 verges d’Henry lors de la victoire surprise de la semaine 6 contre les Bills l’a mis sur le rythme de 2 218 verges au sol – une marque qui briserait le record de 2 105 verges d’Eric Dickerson dans la NFL grâce à l’ajout récent par la ligue d’un 17e match de saison régulière. Il a été indéniablement essentiel au départ 4-2 du Tennessee, enregistrant 40 pour cent du total des verges de l’équipe et 56 pour cent de ses touchés.

Les Titans, depuis 2019, ont une fiche de 21-3 dans les matchs au cours desquels Henry court sur au moins 100 verges, dont trois victoires en séries éliminatoires. Ils ont 6-14 quand il ne le fait pas. Au cours de la semaine 6, il a joué un rôle déterminant dans la défaite de la meilleure équipe de l’AFC (au moins en termes de DVOA global) lors d’une confrontation aux heures de grande écoute où son quart-arrière a connu sa pire sortie de la saison.

les Titans dirigent la meilleure équipe de l’AFC dans un match où c’est ce que leur jeu de passes a fait pic.twitter.com/g070V1nUWJ — Christian D’Andrea ne possède probablement pas de brasserie (@TrainIsland) 19 octobre 2021

Il n’y a pas un autre non-QB qui compte plus pour son équipe qu’Henry. Cela signifie-t-il qu’il a une chance d’être le premier joueur à remporter le MVP qui n’a pas passé la majeure partie de ses dimanches niché derrière les fesses de son centre depuis Adrian Peterson en 2012 ?

Oui et non..

Pourquoi Derrick Henry remportera le MVP 2021 de la NFL

Henry est le moteur qui propulse l’offensive des Titans. Au cours des six semaines, 43 pour cent des pièces du Tennessee ont été soit des transferts d’Henry, soit des cibles de dépassement. Il est actuellement dans le rythme pour 459 courses – une marque qui ferait exploser le record de Larry Johnson dans la NFL de plus de 40. Avec un 17e match dans l’alignement, il est en ligne pour plus de 2 200 verges et une place dans le livre des records de la NFL.

Pourtant, malgré toute l’usure et une charge de travail vraiment dingue qui accompagne le fait de diriger la ligue au cours des deux dernières années, il est plus rapide qu’il ne l’a jamais été.

Derrick Henry (TD de 76 verges) Henry a atteint une vitesse maximale de 21,80 mph, la vitesse la plus rapide atteinte par un porteur de ballon cette saison, et le jeu le plus rapide de la carrière d’Henry en tant que porteur de ballon.#StatThat | Propulsé par @awscloud pic.twitter.com/ktP54hTnrS – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 19 octobre 2021

Ce n’est pas tout à fait rare pour Henry ; mais il est inhabituel de le voir aussi bien si tôt dans la saison. L’identité de Tractorcito en tant que dos qui détruit les défenses usées vient généralement de novembre et au-delà. Cette année, il a repris ce manteau pour commencer la saison.

Derrick Henry, semaines 1-6 2018-2020: 18,2 courses par match, 72 yards par match, 4 yards par course, 0,61 touchdowns par match, 1,9 cibles par match

Derrick Henri. Semaines 1-6 2021: 27 courses par match, 130,5 verges par match, 4,7 verges par course, 1,67 touchés par match, 3 cibles par match

Ce sont des chiffres ridicules, mais le passé d’Henry suggère qu’il est capable d’assumer une charge de travail historique. Le simple fait de lui demander s’il peut continuer ainsi est une question très basique. Au lieu de cela, nous devrions nous demander s’il est dû pour sa percée traditionnelle de fin de saison.

Henry, généralement, court pour 75 pour cent (!) Plus de verges par match au cours de la seconde moitié de la saison par rapport à l’avant. Ses portées moyennes vont plus de 50 pour cent plus loin. Il marque des touchdowns plus de deux fois plus souvent :

Derrick Henry, matchs 1-8 2018-2020: 17,6 courses par match, 71,8 verges au sol par match, 4,1 verges par course, 0,63 touchés par match

Derrick Henry, matchs 9-16 2018-2020: 20,6 courses par match, 126,2 verges au sol par match, 6,1 verges par course, 1,3 touché par match

S’il rallume ces postcombustion, nous n’envisageons pas une saison de 2 200 verges. Nous envisageons quelque chose de l’ordre de 3 000 mètres.

Est-ce absurde ? Bien sûr ! Atteindra-t-il ce chiffre ? Presque certainement pas ! Mais même si Henry ne monte qu’un peu au cours de la dernière moitié de la saison, 2 500 verges au sol pourraient être en jeu s’il réussit les 18 semaines de l’année.

La valeur d’Henry va au-delà de ce qu’il apporte au jeu de course. Sa présence oblige ses adversaires à empiler fréquemment la boîte afin de se protéger contre lui en les battant avec des échappées. Voici ce qu’il représente pour Ryan Tannehill, qui a mené la ligue au classement des passeurs en 2019 et a généralement été meilleur en tant que Titan qu’il ne l’a jamais été au cours de ses sept années avec les Dolphins de Miami.

Quand Henry est sur son jeu, Tannehill est plus efficace et prend moins de sacs. Quand il est obligé de lancer le ballon pour relancer l’attaque, il est toujours assez bon, mais sujet à des jeux plus négatifs comme les interceptions et les pertes dans le champ arrière.

Le secondeur-coureur de camionnage a également été plus présent dans le jeu de passes, bien que ces avancées aient été assez apprivoisées. Ses 16 attrapés sont déjà à trois d’un record personnel. Les 23 verges par match d’Henry sont plus du double de sa moyenne en carrière à l’approche de 2021 (8,9). S’il maintient simplement son rythme de début de saison, il terminera l’année avec un total de 2 610 verges, soit plus de 100 verges au-delà du record NFL de 2 509 de Chris Johnson.

Tout ce qu’Henry a à faire pour avoir une saison record, c’est de continuer. S’il peut être aussi bon qu’il l’a été en fin d’année cet hiver, il pourrait absolument briser les marques de porteur de ballon de la ligue en une seule saison.

Pourquoi Derrick Henry ne remportera pas le MVP 2021 de la NFL

Lorsqu’Adrian Peterson a remporté le prix en 2012, ce n’était pas seulement parce qu’il avait couru sur 2 000 verges. La récolte de gros quarts de cette année a vu un tas de bonnes, pas de grandes performances de joueurs qui avaient déjà remporté le titre de MVP à ce moment-là. Drew Brees, Tom Brady, Peyton Manning et Aaron Rodgers étaient des piliers du classement dans la plupart des catégories de passes, mais ont joué à peu près à leur moyenne de carrière à l’automne. Cela a permis à Peterson de plonger et de renforcer son Temple de la renommée de bonne foi.

Ce ne sera pas le cas en 2021. Il y a tout simplement trop de bons quarts qui feraient des lauréats stellaires pour la première fois.

Kyler Murray a propulsé les Cardinals à un départ de 6-0 et a finalement exploité tout le potentiel dont l’Arizona rêvait lorsqu’il l’a jumelé avec Kliff Kingsbury. Dak Prescott a été absolument remarquable en menant Dallas au sommet d’une NFC East qui ne sera pas dominée par une équipe à sept victoires en 2021. Il peut citer la saison perdue de l’année dernière comme preuve directe de son impact pour les Cowboys. Josh Allen avait ses Bills ressemblant à la meilleure équipe de l’AFC avant la défaite de lundi soir à Nashville (il avait encore 379 verges au total et trois touchés dans la défaite). Matthew Stafford, libéré du trou noir qui aplatit perpétuellement le football de Detroit, obtient enfin l’appréciation qu’il mérite depuis longtemps. Justin Herbert a les Chargers sur le point de remporter l’AFC West et avait traité jusqu’à ce que les Ravens l’arrêtent froidement au cours de la semaine 6.

L’utilisation entre un tailback et un quarterback laisse un énorme écart à combler.

Henry obtient le ballon sur environ 43% des snaps offensifs des Titans. Prescott est le lien de 57% des clichés des Cowboys. Murray est responsable de 62 pour cent de la production globale de l’Arizona. Allen a soit reculé, soit exécuté le ballon sur plus de 67% des jeux de Buffalo.

Les chiffres bruts d’Henry sont époustouflants, mais il n’est pas le coureur le plus efficace de la ligue. Au cours des cinq premières semaines de la saison, il n’a même pas atteint le top 20 en verges par course. Ses 1,7 yards après contact se classent au 29e rang sur 49 porteurs de ballon qualifiés. Ses 20,3 rushes par taux de plaquage cassé se classent au 36e rang.

Alors que tout sur le passé d’Henry suggère qu’il peut garder ce rythme, le fait demeure qu’il n’a jamais porté le ballon plus de 400 fois en une saison. Les trois seuls joueurs à le faire après 1986 étaient Jamal Anderson, Eddie George et Johnson. Aucun de ces gars n’était le même par la suite; cette saison de charge de travail massive était la dernière année du Pro Bowl pour les trois.

***

Voici ce que nous savons de la situation d’Henry : il joue comme Derrick Henry en fin de saison pour commencer l’année. Les Titans ne seraient pas 4-2 sans lui. Il est le porteur de ballon le plus percutant de la NFL.

Ce que nous ne savons pas, c’est s’il peut atteindre sa foulée typique de fin de saison, s’il commencera à souffrir des effets néfastes de plus de 20 coups sûrs par match pendant trois années consécutives ou si l’offensive par la passe des Titans pourra enlever une partie de ce poids de ses épaules.

En six semaines, il a construit un dossier convaincant en tant que joueur offensif de l’année de la NFL. Que cela puisse se traduire ou non par un joueur par excellence du tailback dépend de la façon dont Henry termine la saison régulière – et si des quarts comme Murray, Prescott, Stafford et Allen peuvent forger un argument plus solide.