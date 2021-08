Derrick Lewis s’est battu en prison, a été formé par George Foreman, a sauvé des vies dans un ouragan et son Instagram est «le meilleur»

C’est le très populaire Derrick “mes couilles sont chaudes” Lewis qui est de retour en action lors de son prochain affrontement entre poids lourds.

Le joueur de 36 ans poursuit le titre et a la chance de mettre la main sur la ceinture intérimaire contre le combattant classé n ° 3 Ciryl Gane à l’UFC 265.

. – Contributeur

Lewis est l’un des combattants les plus populaires de l’UFC

Avec Francis Ngannou – que Lewis a battu auparavant – incapable de se battre, il semble que le vainqueur de cet affrontement affronterait le champion de la vraie ceinture.

Gane a un travail difficile sur ses mains – sur le terrain de Lewis à domicile – et est bien conscient de la «bombe dans sa main» en référence à la puissance de son adversaire.

Il a raison d’être prudent étant donné que Lewis possède le plus grand nombre de KO de l’histoire des poids lourds de l’UFC avec 12 et est un incontournable de la division depuis 2014.

Pour arriver ici, Lewis a eu tout un voyage.

GETTY

Lewis et Stipe Miocic sont les deux seuls hommes à avoir battu Francis Ngannou à l’UFC

Deux semaines seulement après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Lewis a été accusé de voies de fait graves et a été placé en probation. Deux ans plus tard, alors qu’il fréquentait le Kilgore College avec une bourse complète pour le football, il a violé sa probation et en 2005, a été condamné à cinq ans de prison.

Il a purgé trois ans et demi et cela n’a pas été sans incident et s’est battu avec des détenus un an après le début de sa peine.

“[The problems] viennent principalement dans le comté », a déclaré Lewis lors d’une journée médiatique avant l’UFC 230 en 2018. « Ce n’était jamais qu’un [fight] quand j’étais en prison. Mais l’un de ceux dont je me souviens était le [University of Texas] jeu contre le [University of Southern California] et le courant s’est éteint, le canal s’est éteint.

« La radio s’est allumée et c’était juste le play-by-play. Alors l’un des gars est venu et a voulu changer de chaîne et j’étais assis là dans la pièce, le seul à regarder la télévision de toute façon, mais il a changé de chaîne par rapport à ce que je regardais.

« Alors je ne lui ai rien dit et il est allé remonter dans sa couchette. Alors je me suis levé, je l’ai tiré par les jambes du lit du haut et j’ai commencé à le frapper. Je n’aime vraiment pas en parler », a expliqué Lewis.

Une fois sorti de prison, Lewis est devenu chauffeur de dépanneuse et un ami l’a initié aux arts martiaux mixtes. Il ne fallut pas longtemps avant qu’une rencontre fortuite au gymnase où il s’entraînât le conduise à prendre une place sous l’aile du légendaire boxeur George Foreman.

«Un de ses gars, ses entraîneurs, ils sont venus dans mon gymnase il y a des années.

. – .

Foreman est un double champion du monde de boxe poids lourd qui a fait briller Lewis

« C’était en 2009, 2010, quelque chose comme ça. Ils voulaient que je vienne à sa salle de gym et que j’oppose un de ses gars juste pour voir si je n’étais pas assez bon pour combattre son fils, Monk, dans un match pro et j’ai fini par lancer très bien contre le gars qu’ils m’avaient fait spar .

“Donc, il ne voulait plus que je combatte son fils et il voulait que je monte sous son aile et m’apprenne les trucs de la boxe”, a déclaré Lewis.

La bête noire a suivi un entraînement de boxe à l’âge de 17 ans et se préparait pour un combat amateur, il avait donc une certaine expérience dans le sport. Mais, après avoir dominé son premier combat de MMA, il a décidé que c’était la voie qu’il voulait emprunter.

Maintenant, il a un record de 25-7 – avec 20 KO insensés – et n’ayant pas réussi à remporter le titre des poids lourds qu’il a eu contre Daniel Cormier en 2018, il veut gagner une autre chance.

. – .

Lewis a malheureusement échoué lorsqu’il a combattu Cormier pour le titre en 2018 lorsqu’il a été soumis

Le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, est un fan autoproclamé, l’ayant interviewé dans l’octogone après sa victoire à l’UFC 229 où on lui a dit que “les balles étaient chaudes” de Lewis.

“C’est un génie”, a-t-il déclaré à son podcast en 2019. “S’il se passe quelque chose de fou dans le monde, Derrick Lewis l’a sur sa page Instagram.

« Sa page Instagram est la meilleure. »

Mais Lewis est aussi une bonne âme. En 2017, lorsque l’ouragan Harvey a balayé le Texas, causant 125 milliards de dollars de dégâts et 68 morts, le poids lourd a estimé qu’il devait sortir et aider les gens.

“Ma femme et moi regardions les informations et nous avons entendu dire que les officiers n’allaient pas sortir”, a déclaré Lewis à ESPN. “La seule façon dont ils allaient sortir était à cause d’une situation de vie ou de mort. Je n’aimais vraiment pas ça, alors je suis sorti et j’ai essayé d’aider autant de personnes que possible.

Lewis a déclaré qu’il avait commencé à aider les personnes touchées par l’ouragan vers 8 heures du matin et ne s’était pas arrêté avant 22 heures. Il a parcouru les zones inondées dans son camion Chevy pour ramasser des personnes et a estimé avoir sauvé une centaine de personnes.

« Ma femme était en colère contre moi parce que je ne mangeais pas, mais je m’en fichais », a-t-il déclaré. « Le temps a passé si vite. »

2020 Chris Unger

Lewis est une bête dans la cage, mais un homme encore meilleur à l’extérieur