Derrick Rose est toujours un joueur de luxe pour ces Knicks

Il y avait des doutes et c’était quelque chose de logique. Derrick Rose Il a eu beaucoup de malchance dans sa carrière avec des blessures, mais son niveau a toujours été un scandale quand il s’est senti à l’aise sur un terrain de basket. Et c’est ce qui se passe avec New York Knicks.

Grands chiffres de Rose, qui est près de 20 points par match, plus de 50% corrects du triple et près de 60% des buts sur le terrain. De plus, le +/- n’est ni plus ni moins que 105 avec le MVP des Bulls en piste. Un fou nommé Derrick.