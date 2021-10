Derrick Rose et son amour pour les Knicks avec sa demande en mariage

Derrick Rose s’est parfaitement inscrit dans la dynamique sportive de Knicks de New York, mais aussi dans la ville et l’organisation de la franchise. Le meneur de jeu vétéran a trouvé dans la Big Apple un endroit où reconstruire sa carrière et être à nouveau heureux de jouer au basket, ce qui est important dans le projet passionnant de l’équipe. Son amour pour les Knicks a été évident lorsqu’il a décidé de proposer à sa femme sur le parquet du Madison Square Garden, avec tout mis en place comme pour un jeu d’équipe.

Derrick Rose a proposé à sa copine Alaina au… Madison Square Garden– !! Photo : @drose/IG pic.twitter.com/r0xodfkfur – NBA – Jordi de Mas (@ Plus6Basket) 13 octobre 2021