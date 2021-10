Derrick Rose fête ses 33 ans en pleine forme

Derrick Rose il fait partie des joueurs dont les blessures ont marqué sa carrière. Il a commencé comme un animal, étant All Star trois fois et MVP de la compétition avant que son genou ne commence à gâcher sa carrière. Malgré cela, elle a récupéré et a toujours performé à un niveau élevé quand ils lui ont donné confiance. L’année dernière en Knicks de New York Il est revenu aux séries éliminatoires en tant que meneur de jeu suppléant jouant 26 minutes par match et avec une moyenne de 14,9 points et 4,2 passes décisives par match. Aujourd’hui, il a 33 ans, nous espérons qu’il sera sain d’esprit pendant un certain temps.