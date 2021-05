Derrick Rose réfute la théorie des minutes avec son pic Knicks ⋆ .

MEMPHIS – Le meneur de jeu des Knicks, Derrick Rose, comprend ce que vit Alec Burks alors qu’il se remet en état après avoir combattu COVID-19.

Il a fallu un peu à Rose aussi pour reprendre son souffle et perdre du poids après sa quarantaine et ses symptômes avant la pause All-Star. Il dit qu’il y est presque. Imaginez quand Rose se sent vraiment en pleine forme.

La montée en flèche de Rose a coïncidé avec le fait que les Knicks ont remporté 11 de leurs 12 matchs précédents lors du match de lundi avec les Grizzlies. Burks est sur le point de revenir après avoir raté les huit derniers matchs.

Alors que Julius Randle s’est déchaîné à Houston pour commencer le voyage de six matchs avec une déroute dimanche, Rose était presque aussi spectaculaire. Il a marqué de partout – même sur un rebond offensif – en perdant 24 points sur les Rockets.

«J’essaie de perdre quelques kilos maintenant», a déclaré Rose avant d’affronter Memphis, où il a beaucoup de fans de ses années d’université. «Pendant COVID, j’ai pris du poids. Je mangeais beaucoup. Dans les entraînements, j’essaie de faire un conditionnement supplémentaire. Ou chaque fois que j’ai la chance de faire mes courses de trois minutes, je le fais, pour que je puisse perdre deux ou trois livres de plus.

Rose et Burks sont les deux seuls Knicks qui ont été mis en quarantaine après avoir contracté le COVID-19. Frank Ntilikina a manqué le temps parce qu’il était en contact avec une personne infectée par le virus.

Derrick RoseAP

Lors de son premier passage avec les Knicks, quelque chose d’autre a bouleversé la saison de Rose. À la fin de cette saison, le 7 avril 2017, Rose a subi une intervention chirurgicale pour réparer un cartilage déchiré au genou et les Knicks ont choisi de ne pas le signer à nouveau.

C’est à ce moment-là que Jeff Hornacek, maintenant assistant des Rockets, était entraîneur des Knicks. Les deux ont bavardé à Houston, échangeant des histoires de guerre COVID-19 alors que les Rockets ont été décimés.

Après que Rose ait été échangé aux Knicks de Detroit le dimanche du Super Bowl, The Post a rapporté qu’il était sur une restriction non officielle de minutes avec les Pistons à environ 25 ans.

Avec le gardien de point de départ Elfrid Payton sur une diapositive, les minutes de Rose ne cessent d’augmenter. Au cours de cette course 11-1, Rose a en moyenne 28 minutes.

Rose a dit qu’il n’avait jamais connu «un nombre fixe» à Detroit. Le Post a rapporté que les Pistons avaient l’impression qu’il y avait une baisse après 23-25 ​​minutes.

À 32 ans et malgré plusieurs chirurgies du genou, Rose n’a préféré aucune limitation.

«Je veux dire, c’est tout Thibs», a déclaré Rose à propos de l’entraîneur des Kniks. «C’est tout ce dont l’équipe a besoin, tout ce qu’elle veut que je fasse, je vais jouer là-bas. Ce n’était pas un nombre fixe ou quoi que ce soit. Dans le passé, les gens jetaient des chiffres différents, disant que quand je jouais plus de 26 minutes, je serais blessé ou des histoires folles comme ça, que je ne comprenais pas.

Ce n’est pas la principale raison pour laquelle Rose voulait quitter Detroit, mais il savait qu’il pouvait faire confiance à son entraîneur préféré de tous les temps, Tom Thibodeau, qui a été accusé d’avoir épuisé Rose au début de sa carrière, ce qui lui a causé des problèmes au genou.

«Pratique, vous avez une heure et demie de pratique et je suis debout, je bouge et je m’entraîne pendant une heure et demie, deux heures pendant le camp d’entraînement», a déclaré Rose. «Et ils ont négligé la pratique. Comment oubliez-vous les 1h30, deux heures que je suis sur le terrain à l’entraînement mais dites-moi que je ne peux pas jouer plus de 26 minutes dans le jeu? Cela n’a aucun sens. Surtout avec la façon dont je joue maintenant.