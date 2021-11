Derrick Rose se souvient de sa meilleure version pour donner aux Knicks la victoire contre les Milwaukee Bucks

Knicks de New York encore en pleine forme. La franchise Big Apple a remporté ce matin sa sixième victoire de la saison en neuf matchs joués. Il l’a fait avant rien de plus et rien de moins que dollars de Milwaukee, le champion NBA en titre, et avec une performance très solide : 113-98.

Bien que le MVP du match ait été Julius Randle (32 points et 12 rebonds), la performance clé est venue de Derrick Rose. Le meneur vétéran s’est souvenu de sa meilleure version après avoir atteint 23 points, huit rebonds et quatre passes décisives en tant que sixième homme. Chez les Bucks, les 25 points de Giannis Antetokounmpo ont été de peu d’utilité.

« Ce que Derrick a fait ce soir était spécial. » – Entraîneur Thibs – 23 PTS / 8 REB / 4 AST / 2 STL pic.twitter.com/Nwlyklfky0 – NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 6 novembre 2021