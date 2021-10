Derrick Rose, sur ses projets futurs : « Je veux être le Tom Brady de la NBA »

Derrick Rose affronte, avec les New York Knicks, sa 13e saison dans le NBA. Le MVP de l’année 2011 a réussi à récupérer dans la Grosse Pomme une partie de son énorme talent individuel pour le basket.

Dans ses dernières remarques (à Stefan Bondy du New York Daily News), le gardien de 33 ans prétend être plus à l’aise que jamais. En effet, parlant de sa retraite, il a laissé tomber qu’il n’envisageait pas de le faire à court et moyen terme : « Je veux devenir le Tom Brady de la NBA. Apportez sa silhouette à cette compétition. »

Derrick Rose a fait ses débuts en NBA il y a 13 ans aujourd’hui – Découvrez ses faits saillants ridicules de recrue pic.twitter.com/ohCeahvPNL – Ballislife.com (@Ballislife) 28 octobre 2021