Derrière la manne de la Reserve Bank of India vers le centre

Par NR Bhusnurmath

Au début de la semaine dernière, le Centre a reçu une aubaine inattendue de RBI. Après avoir finalisé ses comptes pour la période de neuf mois se terminant en mars 2021, RBI a annoncé sa décision de transférer un excédent de Rs 99,122 crore, 73,5% de Rs 57,128 crore transféré l’année comptable précédente se terminant en juin 2020 (et Rs 53,511 crore budgétisé pour FY22 ) au Trésor public.

Depuis, les spéculations sont monnaie courante sur les facteurs responsables de la forte augmentation. Rappelez-vous, il s’agit du deuxième transfert le plus élevé jamais enregistré, à l’exception de FY19 lorsque RBI a transféré 1,76 crore de lakh Rs, suivant les recommandations du comité Bimal Jalan concernant le transfert des réserves excédentaires. En l’absence de détails complets (le communiqué de presse de RBI annonçant la décision ne contenait aucun détail), les observateurs ont dû se contenter de se disputer sur les candidats probables: gains provenant des ventes en dollars de RBI et des OMO (autres revenus) et des intérêts créditeurs dus à une participation plus élevée de G -secs, en partie en raison de la hausse des emprunts du gouvernement.

Avec la publication du rapport annuel 2020-21 de RBI le 27 mai, nous avons enfin obtenu les réponses. Et voici la surprise! Si les deux principaux prétendants mentionnés ci-dessus ont sans aucun doute contribué, la principale raison de la forte augmentation de l’excédent est la baisse des provisions. En conséquence, même si les revenus ont chuté de 10,96%, les dépenses ont diminué de 63,10%, ce qui a permis à RBI de fournir cette aubaine au gouvernement.

Maintenant, pour les détails. RBI présente ses revenus dans deux grandes catégories: les revenus d’intérêts et les autres revenus. Alors que les revenus d’intérêts pour les neuf mois terminés en mars 2021 étaient inférieurs de Rs 40 276 crore, les «Autres revenus» ont augmenté de Rs 23 876 crore, entraînant une baisse du revenu total de Rs 16 399 crore. Les principaux chefs de compte contribuant à l’augmentation des autres revenus sont “ Gains / pertes de change sur opérations de change ”, “ Bénéfice / perte sur vente et remboursement de titres étrangers ” et “ Bénéfice / perte sur vente de titres en roupie ”, qui augmenté de Rs 20 636 crore, Rs 4 610 crore et Rs 3 942 crore, respectivement. Les gains / pertes de change des transactions de change sont les retombées de la dépréciation de la roupie; lorsque RBI vend des dollars, elle les vend aux taux courants et comptabilise les bénéfices puisque le coût d’acquisition de ces dollars est considéré comme le coût historique moyen pondéré.

Cependant, la baisse des revenus totaux a été plus que compensée par une chute spectaculaire (63,10%) des dépenses en raison d’une forte baisse des «Provisions». Les provisions représentent 60,65% des dépenses totales pour les neuf mois clos le 21 mars contre 79,55% des dépenses totales pour l’exercice clos en juin 2020.

La raison en est attribuable aux recommandations du comité Jalan sur le cadre du capital économique de la RBI. Sur la base de ses recommandations, RBI a provisionné (principalement son «fonds de prévoyance») en pourcentage de la taille du bilan. Pour la période de neuf mois terminée le 21 mars, les provisions sont de 20 710 crores de Rs contre 73 615 crores de Rs pour l’année FY20, soit une réduction de 52 905 crores de Rs. Le montant inférieur s’explique par l’augmentation beaucoup plus faible du bilan au cours de l’exercice clos le 21 mars (7%) par rapport à l’année précédente (30%). En conséquence, l’augmentation du fonds de prévoyance est de Rs 20 508 cr contre Rs 67 690 crore en FY20.

À l’avenir, si RBI est obligée d’augmenter la taille de son bilan dans le cadre de son «assouplissement quantitatif», ce confort pourrait ne pas être disponible dans l’exercice actuel. Mais pour l’instant, le gouvernement a des raisons de remercier RBI d’être venu à sa rescousse à un moment où ses finances semblent de plus en plus menacées en raison de la pandémie qui ne montre aucun signe de relâchement.

L’auteur est professeur adjoint, IMT Ghaziabad

