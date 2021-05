Derrière la publication du nouveau calendrier de la NFL, Amazon Web Services a aidé à trier des options de correspondance infinies

(Image NFL)

Cela peut sembler une évidence de confronter le champion du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers et Tom Brady à «l’équipe américaine», les Cowboys de Dallas, lors du match d’ouverture de la saison 2021 de la NFL. Mais déterminer les correspondances, les emplacements et le calendrier des 271 autres jeux demande un peu de puissance de calcul.

La NFL tire parti de son partenariat avec Amazon Web Services pour trier certains des scénarios sans fin qui entrent en jeu pour déterminer comment faire correspondre 32 équipes sur 17 matchs pendant une période de 18 semaines, tout en optimisant l’équité, les voyages et la disponibilité lieux particuliers.

La NFL a annoncé sa liste de matchs de la semaine 1 mercredi matin et plus tard dans la soirée, elle organisera une révélation spéciale des matchs restants.

AWS alimente déjà les statistiques Next Gen de la ligue – des analyses qui aident les diffuseurs et les fans à approfondir les performances des équipes et des joueurs individuels. En ce qui concerne la planification, Amazon affirme que son cloud computing est utilisé pour fournir des analyses prédictives pour optimiser les notes – si des matchs spécifiques doivent atterrir le dimanche après-midi, le lundi ou le jeudi soir.

Ces analyses prennent également en compte la règle de protection de l’en-tête unique de la ligue, qui interdit à un réseau de diffuser un match sur un marché où une équipe locale joue actuellement sur l’autre réseau; la politique flexible qui fait passer les jeux de marque aux heures de grande écoute; et plus.

EN RELATION: L’accord d’Amazon et de la NFL pour “ Thursday Night Football ” sur Prime Video débutera l’année tôt et durera 11 saisons

Amazon affirme qu’avant d’utiliser les solutions cloud AWS, «la NFL expédiait des serveurs à leurs centres de données et créait des salles de serveurs« rack and stack »qui nécessiteraient une configuration et un réglage manuels pour des sorties de planification optimales.

Il existe près d’un milliard d’options pour chaque équipe et des centaines de billions de calendriers NFL potentiels terminés dans l’ensemble. AWS permet à la NFL de trouver et d’analyser des milliers de calendriers chaque année qu’elle n’aurait pas vu autrement.

La NFL a construit un nouveau scénario de calendrier chaque jour depuis le 4 janvier, ajoutant de nouvelles règles et contraintes chaque jour dans le but de mieux informer la recherche et d’arriver à leur meilleur résultat possible. La ligue a analysé environ 80 000 programmes terminés.

La prochaine fois que vous vous sentez dépassé en essayant de faire fonctionner les choses sur votre calendrier personnel, considérez certains des nombreux facteurs qui contribuent à la complexité du processus de planification de la NFL:

Il y a plus de 100 conflits potentiels dans les stades (MLB, MLS, NCAA, sports de lycée, concerts). Réduisez le nombre d’équipes qui jouent un road trip de trois matchs. Réduisez le nombre d’équipes qui jouent à une partie sur route après une partie de football sur route du lundi soir. Réduisez le nombre d’équipes qui jouent deux matchs sur la route pour commencer la saison. Réduisez le nombre d’équipes qui jouent deux matchs sur la route pour terminer une saison. Aucune équipe ne joue de parties consécutives sur route impliquant des voyages de cross-country, sauf sur demande. Les équipes ne peuvent pas voyager plus de deux fuseaux horaires pour le match de jeudi. Toutes les équipes disputant les matchs à domicile du jeudi ont des déplacements limités la semaine précédente. Deux équipes doivent jouer le jeudi de la semaine 13 après avoir joué le jour de Thanksgiving. Réduisez les équipes qui jouent plusieurs matchs sur la route contre des équipes sortant de leur BYE. Répondre aux demandes / à la volonté du club d’organiser des jeux de vacances à Thanksgiving et à Noël. Les séries de divisions doivent être bien espacées et réparties tout au long de la saison. Maximisez la séparation entre la semaine BYE des équipes et le match du jeudi (mini BYE). Nombre égal de jeux «cross-flex’d» entre CBS et FOX. Horaire de football solide le dimanche, le lundi et le jeudi soir. Maximisez les matchs de division de fin de saison. Réduisez au minimum les matchs de 13 h en début de saison pour les équipes qui ont des problèmes météorologiques. Reprogrammation des jeux et des lieux liés à Covid. Ajout d’un 17e match de saison régulière pour la saison 2021.