Derrière la querelle Tata-Mistry, les fils croisés de l’histoire

Pour avoir un nouvel aperçu de la bataille des entreprises Tata-Mistry à enjeux élevés d’un milliard de dollars, qui a déclenché des tremblements à la Bourse de Bombay et envoyé des ondes de choc dans tout le monde des affaires, il faut se tourner vers le passé et, en particulier, sur l’histoire trois familles Parsi remarquables, Tata, Wadia et Mistry, dont les héritiers sont désormais en guerre. Par exemple, c’est, ironiquement, l’industriel Nusli Wadia, qui soutient désormais fermement la famille Mistry, qui a permis à Ratan Tata de conserver son emprise sur, sans doute, la plus prestigieuse maison d’affaires de l’Inde.

L’organisme de bienfaisance Sir Dorab Tata et les fiducies Sir Ratan Tata détiennent 66 pour cent de Tata Sons, qui, à son tour, supervise toutes les sociétés du groupe. Jusqu’en 1970, les entreprises étaient administrées par une agence de gestion, contrôlée par Tata Sons. Mais avec un changement dans le droit des sociétés, avec l’introduction de la loi de 1969 sur les monopoles et les pratiques commerciales restrictives (MRTP), le système d’agence de gestion a été aboli et les nombreuses sociétés Tata sont devenues juridiquement indépendantes du conseil d’administration.

L’unité du groupe était en danger. Tata Sons ne détenait pas une participation majoritaire dans la plupart des sociétés Tata, et ce n’était que le grand respect dont jouissait JRD Tata qui maintenait la cohésion d’un groupe qui, en fait, est devenu une confédération libre d’entreprises. Le groupe était particulièrement vulnérable à une prise de contrôle hostile puisque, selon les règles du gouvernement, les fiducies caritatives ne pouvaient pas voter directement dans les affaires des entreprises, mais uniquement par l’intermédiaire d’un candidat gouvernemental neutre.

Pendant le mandat d’Atal Bihari Vajpayee en tant que Premier ministre, Wadia, alors ami proche et allié de Ratan Tata, était en mesure de profiter de ses relations anciennes et très étroites avec les dirigeants du BJP, en particulier Vajpayee et LK Advani. L’article 153A de la loi sur les sociétés de 1963 était depuis longtemps une épine dans le flanc des Tatas, car il habilitait le gouvernement à nommer un curateur public pour agir au nom des fiducies privées.

Jusqu’à ce que cette section soit modifiée, les Tata Trusts, et Ratan Tata en tant que chef, n’avaient techniquement aucun mot à dire sur la gestion de Tata Sons. Wadia a plaidé la cause Tata avec les pouvoirs d’alors. Ram Jethmalani, alors ministre du droit et des affaires de l’entreprise, et un ami personnel de Wadia ont passé un ordre selon lequel Ratan Tata serait un candidat du gouvernement et resterait un curateur public avec le droit de vote pour Tatas.

En 2002, la loi sur les sociétés a été amendée à plusieurs titres, mais rares sont ceux qui semblent avoir remarqué que la modification apportée à l’article 153A était spécifique à Tata. Cela a permis aux fiducies Tata de voter directement au conseil d’administration de Tata Sons et non par l’intermédiaire d’un fiduciaire nommé par le gouvernement. Quatorze ans plus tard, cet amendement serait utile pour que Tata licencie Cyrus Mistry.

Une autre question alléchante dans la saga est de savoir comment le magnat de la construction Shapoorji Pallonji et son fils Pallonji Mistry sont parvenus à détenir 18,37% des parts de Tata Sons, une entreprise familiale étroitement liée. Pendant des années, les Tatas n’étaient pas très transparents sur les circonstances dans lesquelles les actions avaient été achetées. Il a été laissé entendre que les transferts d’actions ont été effectués par l’intermédiaire de la succession de FE Dinshaw, un important consultant financier auprès des Tatas et de certains maharajas au début du XXe siècle.

Alors que les Mistry ont nié cette affirmation, elle a été répétée régulièrement dans les papiers roses comme une vérité de l’Évangile. Un affidavit soumis par les fiducies Tata devant le tribunal du Conseil du droit des sociétés a fait exploser ce mythe et corroboré la version des Mistry.

Les actions ont été achetées à trois reprises à la fin des années 60 et au début des années 70. La sœur veuve de JRD Tata, Rodabeh Sawhny, a vendu sa participation de 5,9 pour cent des actions en janvier 1965 avec la bénédiction de son frère. En juillet 1969, le Sir Ratan Tata Trust, dont Naval Tata était alors président, a levé des fonds en vendant une participation de 4,81 pour cent dans Tata Sons à Shapoorji Pallonji Investment Advisors Pvt.Ltd.

La raison pour laquelle le Sir Ratan Tata Trust a vendu certaines de ses actions en 1969 n’a pas été expliquée. Une théorie est que Shapoorji avait accumulé un grand nombre d’ID de sociétés Tata. La question de savoir si les dettes impayées étaient liées à des travaux de construction ou au règlement de commissions impayées depuis longtemps dues à FE Dinshaw Limited, que Shapoorji avait acquises de sa succession, est une question de spéculation.

Mais le dernier achat de Mistry en 1974 s’est déroulé sans le consentement de JRD, et le chef de Tata a eu un match de cris avec son jeune frère, Dara, qui n’a jamais eu beaucoup de tête pour les affaires. La raison pour laquelle cette vente particulière a créé une telle peur dans le groupe était l’introduction de la loi MRTP. Ce n’est qu’en 1980 que JRD a accepté à contrecœur de faire de Pallonji Mistry un administrateur du conseil d’administration de Tata Sons.

Incidemment, à plusieurs reprises dans les années 1980, JRD a invité Wadia à rejoindre le conseil d’administration de Tata. Selon Wadia, il y avait une opposition majeure de Naval Tata, le père de Ratan Tata, qui était aligné avec Pallonji Mistry. Dans leurs efforts pour bloquer la nomination de Wadia aux Tata Sons, Naval Tata et Pallonji Mistry auraient même approché Indira Gandhi, qui se méfiait de Wadia en raison de son ancienne association avec Nanaji Deshmukh et le Bharatiya Jana Sangh. JRD était prêt à les affronter mais Wadia hésita. Il savait qu’il ferait face à l’hostilité sur tous les fronts. De plus, il avait son propre groupe d’entreprises à diriger.

Lorsque Ratan Tata a pris ses fonctions en 1991, lui et Pallonji Mistry étaient unis dans un objectif commun: renforcer le contrôle de Tata Sons sur les entreprises individuelles du groupe diversifié et évincer les satrapes qui étaient retranchés dans diverses parties de l’empire Tata. Quelques jours après son entrée en fonction, Ratan a écrit une note manuscrite à Pallonji déclarant que «notre accord commun et notre foi mutuelle favoriseront une relation vraie et durable. Notre solidarité sera une question de force. » Pour les Mistry, la ligne la plus douloureuse de cette lettre de soutien est: «Permettez-moi de répéter que je ne ferai jamais rien pour vous blesser ou blesser votre famille.

Grâce aux questions approfondies du camp Mistry, le rôle des Tata Trusts dans la gestion du groupe est désormais à l’honneur. Pour leurs activités caritatives, les fiducies, constituées au début du XXe siècle, ont obtenu des dérogations spéciales de la part des gouvernements successifs, tant en termes d’exonérations d’impôt sur le revenu que de droit à des investissements dans des personnes morales.

Maintenant, Cyrus Mistry a soulevé des questions inconfortables quant à savoir si les fiducies caritatives peuvent être utilisées pour contrôler un empire commercial majeur, plutôt que pour atteindre les objectifs philanthropiques pour lesquels elles ont été créées à l’origine. Juste avant de prendre sa retraite, Ratan Tata s’est assuré que les fiducies avaient resserré leur emprise sur Tata Sons. Les statuts relatifs à la nomination et à la révocation des futurs présidents ont été révisés avec les conseils de Nusli Wadia, de sorte que toutes les nominations et révocations d’administrateurs devaient d’abord être approuvées par les fiducies.

Lorsque Cyrus a pris la relève, il a été le premier président de Tata Sons dans l’histoire du groupe à ne pas être nommé président du Sir Dorab Tata Trust. Ratan Tata a conservé son poste de président des deux principales fiducies, et a ainsi semé les graines d’une discorde potentielle. Mistry n’avait pas vraiment les pouvoirs qu’un président normal du conseil aurait eu. Wadia a rappelé à cet auteur que lorsque Tata lui a demandé son point de vue sur le choix de Cyrus comme président, sa réponse cynique était que Ratan n’avait pas vraiment pris sa retraite: «Tout ce que vous avez fait, c’est déplacer le centre du pouvoir du conseil vers les fiducies.»

(Kapoor, rédacteur en chef, The Indian Express, est l’auteur du livre bientôt publié «Les Tatas, Freddie Mercury et autres Bawas».)

