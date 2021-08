Derrière la renaissance du funk-rap des Red Hot Chili Peppers

C’est facile à oublier, mais à la fin des années 80, Piments forts rouges n’étaient pas le même groupe de funk-rock influent qu’aujourd’hui. En 1989, le groupe était à un tournant qui aurait pu faire dérailler sa carrière. À ce stade, les natifs de Los Angeles étaient les favoris locaux et une curiosité culte, en particulier sur le circuit universitaire, avec leur mélange sauvage de funk, de rock et leurs spectacles en direct exagérés qui culmineraient dans leur célèbre «costume» de chaussettes. .

Écoutez Mother’s Milk en ce moment.

Au moment où ils ont commencé les sessions pour ce qui allait devenir leur album Mother’s Milk, le groupe avait traversé sa part de tragédie. En 1988, le guitariste fondateur et colleur créatif du groupe, Hillel Slovak, est décédé d’une overdose d’héroïne, portant un coup dur au groupe qui a également conduit le batteur Jack Irons à quitter le groupe. Après une série de changements de line-up, et le leader Anthony Kiedis qui s’est débarrassé de ses propres addictions, les Red Hot Chili Peppers se sont reformés avec le phénomène de la guitare adolescente John Frusciante et Chad Smith à la batterie.

Changement de la garde

La nouvelle combinaison de musiciens a aiguisé l’attention du groupe alors qu’ils se dirigeaient vers le studio pour enregistrer Mother’s Milk. Bien que les sessions se soient déroulées peut-être trop rapidement (Smith avait rejoint le groupe quelques mois auparavant), le producteur Michael Beinhorn et le groupe ont tiré le meilleur parti de la situation, même s’il y avait des tensions entre les deux. Selon Kiedis, dans son excellente autobiographie révélatrice, Scar Tissue, le producteur et le groupe se sont battus pour le son.

“Beinhorn voulait que John ait un son de guitare gros, croquant, presque métallique, alors qu’avant nous avions toujours des sons de guitare acid-rock intéressants ainsi que beaucoup de sons de guitare moulants, sexy et funky”, a écrit Kiedis. Alors que les deux se heurtaient souvent à des choix stylistiques, le choc des personnalités a finalement fait ressortir le meilleur des capacités vocales de Kiedis et du jeu de guitare de Frusciante.

Sorti le 16 août 1989, Mother’s Milk est devenu la percée grand public bien méritée des Red Hot Chili Peppers. Le son explosif du groupe a été exploité de manière exquise par Beinhorn, mais le résultat a duré des années : pendant leur premier album rock universitaire, RHCP avait payé sa cotisation et avait même travaillé avec le roi du funk, George Clinton, sur leur deuxième album, Freaky Styley .

Fracasser la porte proverbiale

Grâce au succès de Mother’s Milk, les Red Hot Chili Peppers finiront par défoncer la porte proverbiale. La nouvelle énergie et les messages lyriques du groupe peuvent être entendus sur des morceaux comme “Knock Me Down”, sur lesquels Kiedis chante les pièges du sexe, de la drogue et du style de vie rock’n’roll sur des riffs croustillants et une batterie lourde. C’était la première fois que le groupe abordait notamment des problèmes au-delà du sexe et du bon temps. Avec leur nouvelle gamme, Mother’s Milk a été le premier aperçu du futur plus grand de RHCP.

Pour ne pas être en reste, Flea a propulsé le funky “Nobody Weird Like Me”, un retour au style plus excentrique et juvénile du groupe qui a marqué leurs premières années. L’ouverture de l’album, « Good Time Boys », semblait plus imprégnée de métal que le reste de l’album, mais prouvait tout de même que le groupe pouvait adroitement fusionner divers genres en un seul hybride piétinant. Il en va de même pour leur couverture d’explosion de mitrailleuse de Jimi Hendrix« Fire », qui est devenu une ode à Hillel Slovak, lorsque Kiedis a changé les paroles de « Déplacez-vous, Rover » et laissez Jimi prendre le relais » en « Déplacez-vous, Rover, et laissez M. Huckleberry prendre le relais », faisant référence le surnom du regretté guitariste.

Trouver un terrain plus élevé

Tout comme le groupe pouvait compter sur des morceaux punk comme « Magic Johnson » (leur hommage au meneur légendaire des Lakers), ils étaient également capables de morceaux plus nuancés comme « Knock Me Down ». Mais c’était leur couverture enflammée de Stevie Wonder“Higher Ground” de ‘s qui les a lancés dans une stratosphère différente : RHCP a repris les grooves décontractés de l’original de 1973 et y a mis leur tournure frénétique et maniaque.

Tout comme “Nobody Weird Like Me”, “Higher Ground” a battu, mais avec un tempo de tir rapide. L’énergie de la chanson s’est traduite par une vidéo tout aussi chaotique qui a atterri sur MTV et a renforcé le profil des Red Hot Chili Peppers, les préparant à une plus grande célébrité.

Alors que leur percée commerciale n’arriverait pas avant le Rick Rubin-produit Blood Sugar Sex Magik, Mother’s Milk a capturé RHCP dans son état encore anarchique, et sa fusion de funk, de hip-hop et de hard rock a clairement ouvert la voie à une décennie entière de disques qui ont suivi.

Après sa sortie, Mother’s Milk est devenu disque d’or en l’espace d’un an et a ensuite atteint le statut de platine. Malgré leur courte période ensemble en tant que groupe, les ajouts de Frusciante et Smith se sont avérés être les derniers ingrédients dont Red Hot Chili Peppers avait besoin, les plaçant sur la voie d’une domination mondiale.

Achetez ou diffusez du lait maternel.