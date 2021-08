Derrière la vision idiosyncratique de Chuck Berry sur le blues

Avec Chuck Berry, ce qui vient directement à l’esprit sont les tubes rock’n’roll palpitants des années 50, tels que “Roll Over Beethoven”, “Johnny B. Goode” et “Maybellene”. Cependant, la production prodigieuse de Berry pour Records d’échecs a également donné au compositeur vénéré la chance d’explorer ses talents considérables de guitariste et de chanteur interprétant les chansons d’autres compositeurs. Une multitude de ces reprises, ainsi que six de ses propres originaux, ont été rassemblées et publiées le 13 août 1983, pour l’intrigant album de compilation intitulé Blues.

Écoutez le blues de Chuck Berry maintenant.

La collection s’ouvre avec “House Of Blue Lights”, une chanson au tempo rapide des années 40 associée à la chanteuse texane Ella Mae Morse. De nombreuses chansons de Blues, enregistrées par Chess pour divers singles et albums de 1958 à 1964, présentent la musique que Berry, née à St Louis, aimait à l’adolescence. « Driftin’ Blues », par exemple, était une chanson qu’il connaissait du répertoire du club des Three Blazers de Johnny Moore.

“Down The Road Apiece” était une chanson de boogie-woogie de 1940, et Berry a particulièrement apprécié la version d’Amos Milburn. La mise à jour de Berry a insufflé une nouvelle vie à la chanson et elle a été relancée dans les années 60 par Les pierres qui roulent. La chanson a été écrite par Don Raye, qui a également co-composé “House Of Blue Lights”. Raye, incidemment, a apporté une contribution durable à l’écriture de chansons américaines avec son travail pour The Andrews Sisters, en particulier le favori américain “Boogie Woogie Bugle Boy”.

L’un des délices du blues est le jeu de piano époustouflant de Johnnie Johnson, un ancien marin très décoré, qui figure sur 14 des 16 chansons, avec Bob Scrivens et Lafayette Leake jouant au clavier sur les deux chansons restantes. Le jeu fluide et les notes tourbillonnantes de Johnson complètent parfaitement le chant et le rythme implacable de Berry. Le pianiste excelle sur « Wee Wee Hours », une chanson qui a longtemps été l’un de ses incontournables lorsqu’il jouait en tant qu’instrumentiste solo.

Il a peut-être semblé contre-intuitif de demander à quelqu’un d’aussi bon auteur-compositeur que Berry de reprendre des chansons d’autres auteurs, mais il a été orienté vers les paroles d’autres auteurs extrêmement talentueux. Les compositions de Willie Dixon ont honoré de nombreux albums d’échecs, et bien que la version de Berry de “I Just Want to Make Love To You” n’ait pas la force et la puissance de Des eaux boueuses‘ versions, celle de Berry est aidée par quelques doux choeurs de The Ecuadors, le nom d’emprunt d’un groupe de chanteurs d’échecs qui comprenait Etta James et Harvey Fuqua de la renommée de The Moonglows.

Berry fait un travail décent en couvrant les standards de WC Handy (“St Louis Blues”), Jay McShann (“Confessin’ The Blues”) et Big Maceo Merriweather (“Worried Life Blues”), pourtant l’un des faits saillants surprise de l’album est sa propre composition instrumentale “Deep Feeling”. Berry a emprunté la mélodie d’un instrumental de 1939 d’Andy Kirk et ses nuages ​​​​de joie appelé “Floyd’s Guitar Blues”, mais l’a transformée en la sienne avec une guitare adroite en acier. Le morceau a influencé le guitariste Mike Bloomfield, qui a fait l’éloge des « coups de guitare araignées » de Berry. L’instrumental est aidé par les compétences musicales d’autres musiciens d’échecs réguliers Dixon (qui joue de la basse sur 11 des pistes de l’album), le guitariste Hubert Sumlin et Fred Below à la batterie.

“Sweet Sixteen” – à ne pas confondre avec le célèbre rocker de Chuck Berry “Sweet Little Sixteen” – est une chanson de blues d’Ahmet Ertegun qui avait été un petit succès pour Joe Turner en 1952. La carrière variée d’Ertegun comprenait la création d’Atlantic Records et co- fondatrice de l’équipe de football New York Cosmos. Il croyait que Berry était doué pour chanter le blues et était content du résultat. Berry a décrit ses chansons de blues comme « jouant pour le quartier », tout en ajoutant que le rock’n’roll « tournait pour toute la population ». Mais il a montré sa propre compréhension innée du genre blues avec sa chanson “Still Got The Blues”.

Aucun album de Berry ne serait complet sans des chansons sur les voitures et les voyages, et Berry met sa propre empreinte sur le voyage musical de la chanson sur l’autoroute la plus emblématique d’Amérique, “Route 66”, écrite par Julie Londresle mari de Bobby Troup. La version de Berry est restée la préférée de Mick Jagger.

Berry s’est diversifié dans les chansons de voyage avec la chanson de train peu connue “All Aboard”, qui avait déjà été publiée sur l’album Chuck Berry sur scène. Dans cette incarnation, il incluait de faux effets de public légèrement discordants, mais il est apparu sur Blues sous la forme originale du studio. La chanson au cœur léger, qui met en vedette LC Davis au saxophone ténor, a même des bruits d’imitation de locomotive de Berry, qui répertorie une série de destinations ferroviaires, notamment Utica, Syracuse, Buffalo et Topeka.

Chuck Berry’s Blues est le portrait d’un talentueux musicien idiosyncratique. Comme l’a dit Leonard Chess : « Chuck Berry fait les choses à sa façon et se moque de ce que les autres pensent. C’est pourquoi sa musique est si originale.