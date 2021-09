Derrière l’attraction de Disney + accusé d’avoir copié le travail d’un artiste sans autorisation

Ce n’est pas simplement que les dessins montrent les mêmes choses, c’est normal, mais le style des deux est tellement similaire. Et puisque le travail de l’Art de l’ingénierie n’est censé être qu’une représentation artistique du fonctionnement de la Tour de la Terreur, ce n’est pas censé être un plan, vous vous attendriez à ce que les graphiques de Behind the Attraction soient potentiellement plus spécifiques, puisqu’ils fonctionnaient réellement avec Walt Disney Imagineering pour faire le show. Et si les producteurs de Behind the Attraction ont découvert la vidéo Art of Engineering et ont aimé le travail, il semble qu’ils auraient pu simplement demander à son créateur, car il aurait été prêt à collaborer.