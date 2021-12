Derrière le cadre: le meilleur paysage apporte son histoire animée à la Ghibli pour basculer en 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Behind The Frame: The Finest Scenery, en plus d’être une bouchée d’un titre, est un conte court mais doux magnifiquement animé sur la peinture, les chats et la mémoire.

Auparavant, le jeu fabriqué à Taïwan n’était disponible que sur PC et mobile, mais il arrive maintenant sur console, avec une sortie Switch prévue pour le printemps 2022. Ses arrière-plans peints à la main et ses vues panoramiques à 360 degrés vous révéleront lentement les éléments manquants. de vos tableaux… et, peut-être, de votre vie.

