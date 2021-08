Derrière le cadre se trouve un jeu d’aventure inspiré de Chill Ghibli

Image: Studio de doublure d’argent

Regardez autour de vous, où que vous soyez, et cherchez la personne la plus proche. Peut-être qu’ils sont dans une fenêtre dans une maison à côté ; peut-être qu’ils marchent dans la rue en regardant leur téléphone. Quelles vies ces gens ont-ils mené ? Quelles histoires se cachent à l’intérieur ?

C’est la prémisse simple de Behind The Frame: the Finest Scenery, une aventure narrative d’une heure des développeurs taïwanais Silver Lining Studio. Il a été présenté lors de la vitrine Day of the Devs à l’E3 cette année, et la semaine dernière lors de la Gamescom, le jeu a été lancé sur Steam, iOS et Android.

Capture d’écran : Silver Lining Studio / Kotaku Australie

Vous incarnez un artiste qui essaie de compléter une soumission à une galerie à New York. L’accent est mis sur le présent, alors que vous vous concentrez sur les coups de pinceau et la musique relaxante du café lo-fi qui joue en arrière-plan.

Le processus consiste en un ensemble de rituels quotidiens : préparer du café, manger des œufs et des toasts pour le petit-déjeuner, et découvrir lentement où vous avez laissé divers tubes de peinture dans votre appartement. Ce sont toutes des tâches généralement cachées par quelques énigmes légères, mais Behind The Frame n’est pas une aventure éprouvante. Il s’agit plutôt d’une aventure narrative inspirée de Ghibli, complétée par des scènes coupées joliment animées au fur et à mesure que vous progressez dans les chapitres.

Pour la plupart, la plupart de vos principaux progrès sont liés à un voisin âgé qui vit dans l’appartement d’en face. Pendant que vous vous asseyez et sirotez votre café fraîchement préparé, vous le regardez à travers la fenêtre, lui et son chat, souriant et essayant de dire bonjour. Il vous ignore, bien sûr, et Behind The Frame devient donc un exercice pour regarder ses œuvres, esquisser ce qu’il fait et se demander quelle sorte de vie il a eu.

Il n’y a pas beaucoup de peinture ou de croquis dans le jeu, bien que les animations soient satisfaisantes; d’autant plus si vous jouez sur un iPad avec accès à un crayon Apple. En tant que tel, Behind The Frame est mieux considéré comme une histoire interactive que comme une véritable aventure pointer-cliquer. C’est le genre de chose qui est exceptionnellement bien apprécié sur le canapé via une tablette ou un téléphone avec des écouteurs, ou sur le PC avec des haut-parleurs qui explosent et un bon verre de rouge. (J’ai d’abord essayé de jouer à Behind The Frame via Steam Link et Nvidia Shield, mais ce n’est pas un jeu conçu autour de la prise en charge des contrôleurs, et le manque de compatibilité s’est avéré trop frustrant.)

C’est dommage qu’il n’y ait pas plus d’engagement mécanique avec l’art, car les mécanismes de dessin et de peinture sont amusants à jouer. Mais c’est aussi une histoire courte dans l’âme, qui prendra à la plupart des gens un peu plus d’une heure. Tout dans le jeu est dessiné à la main. Combiné avec la musique et le charme, il a une qualité qui me rappelle de jouer à Florence – bien que Behind The Frame ne soit pas accompagné de la profonde tristesse de Florence.

Capture d’écran : Silver Lining Studio / Kotaku Australie

Derrière la torsion principale de The Frame est assez facile à voir venir. Donc, s’il y a de sérieux défauts avec Behind The Frame, c’est une incapacité à explorer trop profondément son idée centrale. Mais de la même manière que vous pouvez aimer un film de Ghibli comme Howl’s Moving Castle, même si Mon voisin Totoro, Porco Rosso ou Princess Mononoke sont probablement des films supérieurs, l’indie taïwanais est un moment agréable.

C’est probablement mieux apprécié sur les mobiles ou les iPad que sur PC, simplement parce que le rapport coût-coût est un peu meilleur et que vous ne perdez rien de l’expérience. Avec Behind The Frame et des écouteurs antibruit, des biscuits, du thé ou du café et peut-être une belle couverture : c’est une très belle façon de se détendre un après-midi ou une soirée.

