Derrière le classique de Bob Marley qui inspire toujours les mouvements

Si un album pouvait être déclaré Bob Marleychef-d’œuvre, c’était Exodus. Enregistré pendant une période d’exil à Londres à la suite d’une attaque à l’arme à feu contre la maison de Marley en Jamaïque, c’était une déclaration musicale d’une autorité imposante qui combinait des visions du drame biblique avec de profondes expressions de solidarité et de tendres sentiments personnels. Sorti le 3 juin 1977, il abritait une série des tubes les plus grands et les plus appréciés de Marley : « Jamming », « Waiting In Vain », « Three Little Birds », « One Love/People Get Ready » et, bien sûr, le piste titre. Le magazine Time l’a qualifié de “meilleur album du 20e siècle”.

« Une figure clé du pouvoir et de l’influence politique »

Même avant l’Exode, Marley était devenu l’une des figures les plus connues du Tiers-Monde. Comme Timothy White l’a noté dans Catch A Fire : The Life Of Bob Marley, la star du reggae a été « citée comme un poète, présentée comme l’Antillais Bob Dylan, voire le Jamaïcain Jomo Kenyatta. [Prime Minister and founding father of post-colonial Kenya]. ” Cela a fait de Marley une figure clé du pouvoir et de l’influence politique, qu’il le veuille ou non. De retour en Jamaïque après la tournée Rastaman Vibration en 1976, il se retrouve rapidement pris dans les événements qui ont précédé les élections générales du 15 décembre.

Le Premier ministre permanent Michael Manley a cajolé Marley pour qu’il accepte de se produire lors d’un concert gratuit appelé Smile Jamaica, parrainé par le ministère de la Culture, qui se déroulera dix jours avant les élections. Manley a estimé que ce « Woodstock jamaïcain » aiderait à désamorcer les tensions dans la rue avant les élections, tout en espérant sans aucun doute que cela lui apporterait un important coup de propagande en plus. Les tensions, cependant, sont restées tout sauf apaisées lorsque, juste après le coucher du soleil le 3 décembre, deux voitures ont franchi le portail de la maison de Marley au 56 Hope Road et ont déchargé plusieurs hommes armés qui ont attaqué la maison où les Wailers répétaient.

Marley a été touché par une balle qui a creusé sa poitrine sous son cœur et s’est logée dans son bras gauche. Le crâne de sa femme Rita a été écorché par une balle qui l’a laissée miraculeusement indemne, tandis que le manager de Marley, Don Taylor, a été touché par cinq balles dans le bas du corps, ce qui n’a pas non plus réussi à le tuer. Le concert Smile Jamaica a eu lieu au National Heroes Park de Kingston deux jours plus tard, le 5 décembre. Avec la balle toujours logée dans son bras, Marley a démontré exactement pourquoi son nom de rue était Tuff Gong, alors que lui et les Wailers ont courageusement présenté une performance de 90 minutes devant un public de 80 000 fans, qui s’est heureusement déroulée sans incident. Le lendemain matin, Marley a quitté la Jamaïque et ne reviendra pas avant plus d’un an.

Après une période de convalescence en Amérique, Marley and the Wailers se sont réunis à Londres pour commencer à travailler sur Exodus en février 1977. Marley a vécu à différentes adresses dans la capitale qui était en plein bouleversement musical et culturel provoqué par la recrudescence du punk. Les émeutes du carnaval de Notting Hill de l’année précédente avaient laissé un héritage de malaise et de troubles dans les rues de l’ouest de Londres où Marley et les Wailers étaient basés la plupart du temps et enregistraient dans les studios de Basing Street sur l’île. Marley a joué au football à Hyde Park et a passé du temps avec des musiciens dont Levi Roots et le cinéaste Don Letts, qui était étroitement associé aux Clash.

Le point de vue extérieur du punk partagé sur la société

Alors que sa musique n’avait pas grand-chose en commun avec le son abrasif et chargé d’adrénaline du punk rock, Marley partageait le point de vue extérieur du punk sur la société dans le cadre d’un ordre établi qui devait changer. Après que les Clash aient inclus “Police And Thieves” de Junior Murvin sur leur premier album, Marley a écrit “Punky Reggae Party”, une chanson avec une liste d’invités qui a clairement exprimé ses propres allégeances. “Nouvelle vague, nouvel engouement / The Jam, the Damned, the Clash / Wailers toujours là / Dr Feelgood aussi”, a-t-il chanté. Le numéro a été publié en tant que face B de “Jamming”, qui a atteint le n ° 9 dans le classement des singles au Royaume-Uni, confirmant Marley comme une figure clé dans la création de l’alliance improbable mais durable entre le punk britannique et le reggae.

Le contact avec la mort en Jamaïque et le changement de décor qui s’ensuivit semblaient galvaniser Marley de manière créative. “Après le tournage, je ne veux plus penser au tournage”, a déclaré Marley à Vivien Goldman de Sounds. «Alors, je me rassure et je vais dans un sac différent. Ce que je représente, je représente toujours. Jah [God] est ma force. Le « sac différent » n’était, en vérité, pas si différent des albums précédents, mais Marley puisait maintenant dans le filon maternel avec une nouvelle confiance et une nouvelle urgence. Il y avait deux côtés distincts à Exodus – littéralement dans son format vinyle d’origine.

Sur le côté un, le feu et le soufre ont été portés de mijoter à point d’ébullition alors que Marley offrait une prescription farouchement religieuse et politisée pour résoudre les maux du monde dans une série de chansons – “Natural Mystic”, “So Much Things To Say”, « La culpabilité », « Les païens » – chacun plus messianique les uns que les autres. Le côté s’est terminé avec la chanson titre, un appel aux armes ondulant et déferlant de sept minutes pour une nation d’âmes déplacées en marche vers une nouvelle patrie spirituelle. “Nous savons où nous allons/Nous savons d’où nous venons/Nous quittons Babylone”, a chanté Marley contre un riff cyclique qui a été tourné, comme de l’argile sur un tour de potier, à la perfection.

Sermon terminé, la fête a débuté sur Side Two avec “Jamming”, la chanson qui inspirera plus tard Stevie Wonderest une ode à Marley « Masterblaster ». « Waiting In Vain » était une expression ardente d’amour non partagé qui mettait l’accent sur les compétences et le sens de l’humour souvent négligés de Marley en tant que parolier : « Cela fait trois ans que je frappe à votre porte / Et je peux encore en frapper davantage / Ooh girl, est-ce faisable ? a-t-il plaidé. Après la simple expression d’optimisme encapsulée dans “Three Little Birds” (“Chaque petite chose va aller bien”), l’album s’est terminé par une reprise du single des Wailers 1965 “One Love”, un message inspirant de foi, d’harmonie et de solidarité. maintenant épissé sur la mélodie de Curtis Mayfield de « People Get Ready ».

Exodus a été un succès majeur au Royaume-Uni où il a atteint le n ° 8 et est resté dans le classement pendant 56 semaines consécutives. En Amérique, malgré un accueil enthousiaste de la presse et de la radio, l’album n’atteint que la 20e place. Cela aurait probablement mieux fait si le groupe n’avait pas été contraint d’annuler sa tournée en Amérique, en raison d’une blessure à l’orteil de Marley subie en jouant au football avec des journalistes à Paris en mai. Deux spectacles (sur six) au Rainbow Theatre de Londres à la fin de la tournée européenne ont également été annulés en raison de la blessure. C’était la seule note troublante au moment du plus grand triomphe de Marley.

