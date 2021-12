Derrière le classique des fêtes de Burl Ives

Le chanteur et acteur Burl Ives aurait facilement pu jouer le Père Noël dans n’importe quelle production scénique ou cinématographique. L’artiste né dans l’Illinois avait la circonférence (il pesait 300 livres imposantes), la barbe blanche, le gloussement et le sourire des meilleurs Pères Noël. Il est donc normal qu’on se souvienne mieux de lui pour la chanson de Noël « Holly Jolly Christmas ».

Ives, l’une des stars du film Cat On A Hot Tin Roof et lauréat de l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans The Big Country, était au milieu de la cinquantaine lorsqu’il a enregistré une version de « A Holly Jolly Christmas » pour Decca Records en novembre 1965. C’était un retour à la joie festive pour Ives, qui avait gravé l’album Decca Christmas Eve With Burl Ives huit ans auparavant.

La chanson elle-même

« A Holly Jolly Christmas » a été écrit par le regretté Johnny Marks, un véritable maître des chansons festives. Aussi bien que « Rockin ‘Autour de l’arbre de Noël, » le New Yorker a écrit « Run, Rudolph, Run » (rendu célèbre par Chuck Berry) et « Rudolph The Red-Nosed Reindeer », qui a été un énorme succès pour Gene Autry, et une chanson qu’Ives a également enregistrée pour Decca.

Ives a en fait enregistré deux versions de « A Holly Jolly Christmas », qui a été écrite par Marks en 1962, mais c’est la plus lente, sortie en octobre 1965, qui a connu un tel succès. Le single a été produit par Milt Gabler et arrangé par Owen Bradley, qui a également dirigé l’orchestre aux Brooklyn Studios.

Le balladeer bien-aimé Ives avait d’abord interprété la chanson dans l’émission télévisée spéciale de Noël de 1964 Rudolph The Red-Nosed Reindeer, dans laquelle Ives a également fait la voix du narrateur, Sam The Snowman. Son single « A Holly Jolly Christmas » de 1965, qui a suivi une version des Quinto Sisters, présente une introduction mémorable en solo de guitare acoustique.

Burle Ives, l’artiste

Ives, un ancien footballeur professionnel et joueur de banjo itinérant – né Burle Icle Ivanhoe Ives de fermiers anglo-irlandais de l’Illinois – avait une voix chaleureuse, douce et parfaitement adaptée pour chanter des chansons festives sentimentales. Ives l’a prouvé avec une autre version à succès de « Frosty The Snowman ».

Mais c’est la version d’Ives de « A Holly Jolly Christmas » qui est devenue un tel succès dans le monde entier – et qui continue de séduire les auditeurs. La chanson a figuré sur le Billboard Hot 100 en 2017, 52 ans après sa sortie originale, culminant au n ° 38. Parmi les nombreux artistes qui ont enregistré leurs propres versions de « A Holly Jolly Christmas » figurent Alan Jackson, Johnny Matthis, Faith Hill et Dame A.

Ives est décédé en avril 1995, à l’âge de 85 ans, des suites d’un cancer de la bouche. « Je me suis toujours considéré comme un artiste », a déclaré l’homme dont la voix continue d’illuminer Noël.

