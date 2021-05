Derrière le concert russe emblématique d’Elton John

La musique pop a peu de stars plus mondiales que Elton John, mais on oublie parfois à quel point le monde s’est rétréci au cours des dernières décennies. Son itinéraire d’adieu de trois ans devait chevaucher la planète avant que le coronavirus n’intervienne. Mais lorsqu’il a été annoncé en 1979 qu’Elton et le percussionniste Ray Cooper effectueraient une tournée de huit dates en Russie – encore appelée à l’époque l’Union des républiques socialistes soviétiques – ce fut une affaire énorme et une nouvelle qui fit la une des journaux. La soirée de clôture de la tournée, diffusée sur BBC Radio 1 au Royaume-Uni et publiée plus tard en vinyle sous le titre Live From Moscow, a révélé exactement pourquoi la balade d’Elton a attiré une telle attention.

Écoutez Live From Moscow sur Apple Music et Spotify.

Un autre pour le livre des records

Aucun artiste à l’échelle d’Elton n’avait réussi à franchir le rideau de fer, ou à faire passer la culture occidentale par les coutumes et dans un pays communiste si rigidement affamé. En effet, son 12ème album studio alors en cours, A Single Man, était devenu le tout premier album pop occidental à sortir officiellement en URSS, sur le label public Melodiya.

La tournée russe a duré plus d’une semaine en mai, avec quatre concerts à Leningrad et quatre à Moscou. Dans une autre pour le livre des records, la date du 28 mai à la salle de concert Rossiya de Moscou a été choisie pour la diffusion, lors de la première connexion satellite stéréo entre l’URSS et l’Occident. Ces bandes, remasterisées par Bob Ludwig, ont fait leur première apparition commerciale en édition limitée en vinyle transparent pour le Record Store Day 2019, avant de recevoir une sortie complète le 24 janvier 2020.

L’un des concerts préférés d’Elton

Pour ceux qui rattrapent l’histoire tentaculaire de la superstar, dans le sillage de la Film Rocketman et Moi autobiographie, l’enregistrement de 95 minutes de Live From Moscow est aussi fascinant qu’il le sera pour ceux qui ont suivi chacun de ses mouvements pendant un demi-siècle. Il s’agit d’un record, dans tous les sens du terme, d’un événement marquant, à la fois culturellement et musicalement, dont John lui-même se souvient chaleureusement comme « probablement l’un des meilleurs concerts que j’ai jamais donnés de ma vie ».

Bien sûr, il sonne assez différent de l’Elton d’aujourd’hui, à la fois vocalement et dans son approche, qui a toujours la vigueur infatigable d’un homme qui n’a pas eu 32 ans. se déroule en solo au Steinway et à la Yamaha électrique, avant que l’inimitable Cooper ne le rejoigne pour une seconde mi-temps remplie d’encore plus de succès, menant à une conclusion triomphante.

La pure nouveauté d’avoir une personnalité pop occidentale parmi eux se reflète dans les applaudissements prudents, presque nerveux, qui accueillent le premier “Daniel”. Mais les tons souples et doux d’Elton ici, et sur l’un de ses premiers favoris, “Skyline Pigeon”, réchauffent rapidement le public – cette dernière chanson avec un écho notable et efficace dans la voix d’une charmante ballade formatrice.

Le format de piano solo met souvent l’accent sur les compétences d’improvisation virtuoses d’un ancien du Royal College Of Music, par exemple sur une introduction élaborée et libre qui se lance dans le “Take Me To The Pilot” que nous connaissons tous. Il y a encore plus d’improvisation au milieu et même un peu de fausset, dans une interprétation émouvante et réchauffante. «Rocket Man» qui remporte des applaudissements dès ses premiers mots, s’allonge à sept minutes et demie, et “Don’t Let The Sun Go Down On Me” et “Bougie dans le vent” sont ici dans leur gloire moins-est-plus, débranchée.

Un touché inoubliable

L’une des vraies révélations de Live In Moscow est une interprétation exaltante et spontanée, sur le Yamaha CP80, de « I Heard It Through The Grapevine », qui dure près de 12 minutes. “Funeral For A Friend” n’enchaîne pas intelligemment avec l’habituel “Love Lies Bleeding” mais le Mouvements bleus joyau “Tonight”, avant un “Better Off Dead” animé. Alors que la foule applaudit maintenant, Elton s’amuse au piano avant que “Bennie And The Jets” ne commence, avec davantage de carburant du tambourin de Cooper et une autre extension épique à une douzaine de minutes.

“Désolé semble être le mot le plus dur” crée un contraste introverti, avant l’inclusion bienvenue d’un autre morceau sous-estimé de Blue Moves, “Crazy Water”, avec Cooper allant bon train jusqu’à l’effet maniaque. “Saturday Night’s Alright For Fighting” se fond parfaitement dans “Pinball Wizard”, puis une expérience partagée vraiment mémorable atteint son crescendo avec une version de “Crocodile Rock”, qui se transforme en “Get Back”, puis, bien sûr, “Retour dans l’USSR.”

Pour paraphraser cette chanson, le public ne savait vraiment pas à quel point il avait de la chance, mon garçon. Pour tous ceux qui ne pouvaient qu’imaginer une telle occasion, nous l’avons maintenant à garder. Alors qu’Elton se rendait en Russie avec amour, à la fin de sa première décennie en résidence, cela faisait déjà très, très longtemps, mais c’était un touché que l’homme-fusée n’oublierait jamais.

Achetez ou diffusez les éditions LP et CD de Live From Moscow.