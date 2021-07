Derrière le flux musical : comment regarder les docuseries musicales Paramount+ en ligne de n’importe où

Promettant une fois de plus de révéler d’incroyables histoires d’excès de rock et de pop star et de fascinantes ascensions vers la gloire, la série documentaire classique VH1 a été relancée pour le 21e siècle sur le service de streaming Paramount+.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de diffuser Behind the Music avec notre guide ci-dessous.

D’une époque où la télévision musicale signifiait en fait des émissions sur la musique, l’émission originale était un énorme succès des années 1990 sur VH1, avec des épisodes classiques chroniquement les hauts et les bas d’actes tels que Motley Crue, Milli Vanilli et Ozzy Osbourne.

Ce redémarrage est exclusif au service de streaming Paramount+, et promet la même recette d’anecdotes révélatrices des acteurs clés de chaque histoire, entrecoupées de séquences d’archives et de performances.

Les actes promis pour obtenir le traitement Derrière la musique du 21e siècle dans cette nouvelle série incluent Ricky Martin, LL Cool J, Huey Lewis, Duran Duran, New Kids On The Block et Fat Joe.

La seconde moitié de la saison mettra en vedette Jenny On The Block elle-même, Jennifer Lopez, avec d’autres noms qui devraient être révélés.

Derrière la musique : où et quand ?

La nouvelle saison du reboot de Behind the Music sera présentée en première sur Paramount+ le jeudi 29 juillet avec l’histoire de Ricky Martin sur son ascension au rang de superstar de la pop des années 90.

De nouveaux épisodes seront désormais disponibles à la demande sur le service de streaming tous les jeudis.

Comment regarder Behind the Music en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Si vous avez l’intention de regarder Behind the Music, mais que vous vous trouvez loin des États-Unis, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser l’émission en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment regarder Behind the Music en ligne aux États-Unis

Ce redémarrage très attendu est exclusif à Paramount + à partir du jeudi 29 juillet. Les épisodes sont disponibles à partir de 00h00 PT / 3h00 HE, avec des versements ultérieurs de cette première série de 8 épisodes publiés à la même heure chaque semaine.

Anciennement connue sous le nom de CBS All Access avant d’être relancé sous le nom de Paramount Plus plus tôt cette année, cette plate-forme à la demande offre non seulement une grande valeur – un abonnement à la grande valeur Paramount Plus est disponible à partir de seulement 4,99 $ par mois – mais il offre actuellement une semaine incroyable -long essai gratuit GRATUIT de Paramount Plus.

