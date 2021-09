Derrière le nouveau service de revente “presque vintage” de Dagne Dover – WWD

in

Le connaisseur de sacs à main de style de vie et de voyage Dagne Dover a lancé une offre pré-aimée avec le service de revente peer-to-peer en marque blanche Archive.

Le programme – appelé “Almost Vintage” – est l’aboutissement de ce que les cofondateurs de Dagne Dagne, Deepa Gandhi et Jessy Dover, avaient envisagé lors de la création de la marque. Appelant Archive un service « sans effort et élevé », Dover a déclaré qu’elle pensait que « les marques et les fabricants ont la responsabilité » de s’approprier l’ensemble du cycle de vie de leurs produits.

Et certaines marques sont d’accord, et nombre d’entre elles se sont lancées ou ont investi dans le secteur de la revente au cours des dernières années.

« « Almost Vintage » reflète ce que nous voulions que ce soit. Nous savions que ces achats et ventes se produisaient beaucoup dans notre communauté », a déclaré Nicole Weiss, vice-présidente du marketing chez Dagne Dover. « Ils vendent n’importe où et partout.

Les sacs Dagne Dover de toute l’histoire de la marque peuvent être achetés sur Almostvintage.dagnedover.com sans aucune restriction (à l’exception des articles incroyablement usés ou endommagés). Même les éditions limitées Dagne Dover comme les sacs à dos en peau de mouton ou les sacs banane sont disponibles.

Après avoir répondu à un questionnaire dynamique, les vendeurs peuvent soumettre leurs produits Dagne Dover pour une liste sur place. Une fois qu’un article est vendu, Dagne Dover génère automatiquement une étiquette d’expédition USPS prépayée et les vendeurs peuvent opter pour 70 % du prix de vente en espèces ou 100 % en crédit en magasin.

Emily Gittins, cofondatrice et directrice générale d’Archive, a déclaré que le partenariat était inévitable « sachant à quel point [Dagne Dover’s] le client est.

Avec Archive, les articles ne sont pas commercialisés en soi, mais répertoriés par « nouveau en stock ». Gittins a déclaré “d’après nos recherches, les gens préfèrent classer par” juste en “et trier par le produit le plus récent”, notant que “les fans passionnés peuvent vérifier ce qui est répertorié chaque jour”.