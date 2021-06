Derrière le premier single solo de Sting

La sortie de « If You Love Somebody, Set Them Free », au printemps 1985, a marqué une étape majeure dans Piquercarrière. Sans compter sa contribution de 1982 à l’adaptation cinématographique de Brimstone And Treacle, cette chanson pop confiante et teintée d’âme était son premier single solo de bonne foi et montrait qu’il faisait des progrès artistiques importants en dehors de La police.

Le choix idéal du premier single du premier album solo de Sting en 1985, The Dream Of The Blue Turtles, le contagieux “If You Love Somebody…” a fait irruption dans le Top 30 britannique et est devenu un énorme succès aux États-Unis, culminant à la troisième place du Billboard Hot. 100. C’était aussi le premier d’une série de singles (s’étendant sur trois albums) sur lesquels Sting a collaboré avec le saxophoniste de la Nouvelle-Orléans et ex-chef d’orchestre du Tonight Show Branford Marsalis.

L’enregistrement

“Cela a une sorte d’ambiance Motown et ma tentative de chant soul”, a déclaré Sting à propos de la chanson dans une interview en 1994 avec Independent On Sunday. « J’avais un super groupe à l’époque : Kenny Kirkland (claviers), Branford Marsalis (saxophone) et Darryl Jones (basse). Oui, Darryl est dans Les pierres qui roulent à présent. C’est l’un de mes anciens élèves dont je suis le plus fier.

Comme le confirme Sting, “If You Love Somebody…” a été enregistré avec le même groupe de stars du jazz/funk qui l’a aidé à réaliser le sublime, nominé aux Grammy Awards, The Dream Of The Blue Turtles. Pourtant, la chanson elle-même a été écrite dans un isolement relatif au cours des premiers mois de 1985. À cette époque, Sting avait emménagé dans une maison à Hampstead, au nord de Londres, qui était un pub du XVIIIe siècle. L’auteur-compositeur-interprète a été frappé par l’atmosphère étrange du bâtiment, qu’il croyait peut-être hanté.

Sentant que “l’atmosphère psychique” de la maison devait être libérée, Sting a écrit “If You Love Somebody, Set Them Free” avec à la fois le titre de la chanson et ses paroles (“Vous voulez garder vos biens, ne pensez même pas à moi”) relatif à l’idée de libérer quelqu’un emprisonné dans une relation.

La chanson

“Je ne pense pas que l’idée d’aimer quelqu’un et de le libérer soit particulièrement originale”, a déclaré Sting dans une interview à NME au moment de la sortie de la chanson. “Pourtant, il s’agit de relations amoureuses dans une arène plus large que le marché immobilier de posséder quelque chose, l’entourant d’une protection afin que vous puissiez le contrôler – ce qui est essentiellement le sujet de la plupart des relations.”

Avec son refrain festif et son groove souple et sûr, « If You Love Somebody… » semblait fait sur mesure pour les performances live, il n’est donc pas surprenant qu’une fois que Sting a inséré la chanson dans sa setlist vers 1985, elle ne l’a jamais quittée. Du point de vue de l’arrangement, il a subi un certain nombre de variations au fil des ans, mais, comme la réinvention enivrante et adaptée aux pistes de danse de la chanson du nouveau Mes chansons collection le prouve, c’est simplement une de ces chansons pop de haute qualité avec un attrait qui la rend imperméable aux tendances changeantes.

“‘Si vous aimez quelqu’un, libérez-les’ a été écrit comme un antidote à ‘Chaque souffle que vous prenez'”, a révélé plus tard Sting dans une interview en 1995. « ‘Every Breath You Take’ concernait la surveillance obsessionnelle d’un être cher jusqu’à la paranoïa. Je voulais écrire une chanson qui était le contraire. Mais les deux chansons sont un peu ambiguës parce que ‘Every Breath You Take’ a un côté séduisant et romantique auquel beaucoup de gens ont répondu, même si pour moi c’est une chanson très sombre. D’autres personnes trouveraient « Si vous aimez quelqu’un… » assez sinistre, mais j’aime ça. C’est tout ce que vous en faites.

