Derrière le prochain rapport de l’Aspen Institute sur le silence de la dissidence ⋆ 10z viral

La plupart des gens n’ont pas entendu parler de l’Institut Aspen. D’autres se souviennent peut-être d’une mention de leur festival annuel d’idées d’Aspen. Quelques autres se souviennent peut-être un peu d’un léger dépoussiérage politique de 2020 lorsque Michael Bloomberg, qui dépensait de l’argent pour une candidature vouée à la présidence à l’époque, a dû ramper et demander pardon pour avoir simplement déclaré les faits sur la criminalité lors d’une conférence à Aspen cinq années auparavant.

Le “festival”, que The Economist a qualifié de “retraite de montagne pour l’élite libérale” et “d’entreprise Never-Never Land”, a refusé de diffuser la vidéo ; c’est un espace sûr pour les bons types de personnes, et les technocrates milliardaires libéraux sont précisément le bon type de personnes.

Et vous feriez mieux de croire que « les bons types de personnes » siègent à la Commission de l’institut sur les troubles de l’information. Derrière le nom psychiatrique, la commission est un groupe d’activistes libéraux, de donateurs, de journalistes et de cadres technologiques, un royal étranger en disgrâce, et même un « vice-président principal de l’impact social » d’entreprise, qui doit être en charge de tous les vice-présidents juniors. présidents pour la diversité. Au cours des six derniers mois, cette Dream Team libérale a travaillé d’arrache-pied sur son grand rapport pour aider le gouvernement fédéral à travailler avec les entreprises pour écraser les nouvelles qu’elles appellent «désinformation».

Alors quelle sera cette « désinformation » ? Un coup d’œil aux commissaires laisse clairement entendre que ce sera vous, moi et toute autre personne qui ne sera pas d’accord avec Katie Couric et ses amis de gauche.

Katie Couric précisément, parce qu’elle siège à la commission. Autrefois connue pour son long rôle dans “The Today Show” de NBC, y compris neuf ans de sourires et de plaisanteries avec le fluage en série et le violeur de l’entreprise accusé Matt Lauer, Couric a été annulée en 2013 après avoir échoué à obtenir des notes sur sa propre émission, et lentement a sombré dans l’obscurité.

Depuis son lieu d’atterrissage, une émission en ligne avec Yahoo!, Couric a mené une campagne de désinformation contre un enquêteur qui avait dénoncé Planned Parenthood pour avoir vendu des parties du corps prélevées sur des bébés avortés. Couric a faussement affirmé que les vidéos avaient été falsifiées et a publié des articles sur le président de la plus grande clinique d’avortement du pays. Dans ses temps libres, Couric milite pour l’avortement et dit que son activisme est inspiré par sa mère, dont elle a clairement survécu à la grossesse.

Couric a également utilisé son émission sur Internet pour falsifier des interviews documentaires avec des propriétaires d’armes à feu. Dans ce cas, la tromperie était si embarrassante que même ses amis de CNN et du New York Times l’ont dénoncé, tandis que le Washington Post a déclaré qu’elle “dépeint faussement les partisans des armes à feu comme des” idiots “” et était “tout simplement faux”. Alors que le réalisateur a pris le blâme et s’est excusé, Couric a défendu sa désinformation.

Alors qu’à 64 ans, sa carrière à la télévision est désormais largement reléguée à essayer d’animer un jeu télévisé, Couric a été invitée sur “Real Time with Bill Maher” en janvier, après que Joe Biden ait remporté la présidence. Là, elle s’en est pris à la moitié du pays qui a soutenu l’administration populiste conservatrice Trump, en disant : « La question est de savoir comment allons-nous vraiment presque déprogrammer ces personnes qui se sont inscrites dans le culte de Trump.

Couric est rejoint à la commission par Catherine Murdoch, l’épouse de l’héritier milliardaire James Murdoch, le fils libéral de Rupert. La biographie de Kathryn sur le site Web de l’entreprise qu’elle a fondée affirme qu’elle « a commencé sa carrière en tant que responsable du marketing et des communications à New York et à Hong Kong » avant de lancer et de vendre une entreprise de conception de vêtements. Il est difficile de trouver des informations corroborantes sur son passé, bien qu’une mention d’elle au début de 2008 dans Vanity Fair puisse contester la biographie de son entreprise, la décrivant comme “un modèle né dans l’Oregon” qui a rencontré son riche mari lors “d’une fête sur un yacht à Sydney[, Australia]. “

Aujourd’hui, Kathryn et son mari font partie des plus grands donateurs de la politique de gauche. En 2020, ils ont donné «environ 12,2 millions de dollars aux comités fédéraux, se classant 25e sur la liste des meilleurs donateurs d’OpenSecrets», rapporte le site de transparence des donateurs. “Elle a également fait un don de 540 000 $ au Democratic Future Forward PAC et de 300 000 $ à Unite the Country, un PAC pro-Biden.”

Lorsqu’elle ne siège pas aux commissions pour décider ce que les conservateurs devraient être autorisés à dire, Kathryn est un donateur majeur d’une campagne de désinformation notoire. Au cours du dernier cycle électoral, elle a donné 500 000 $ – un demi-million de dollars – à PACRONYM, qui travaille en étroite collaboration avec ACRONYM, qui était le principal exemple d’une exposition d’OpenSecrets sur “Dark Money”, explorant comment “les réseaux cachent des agendas politiques derrière de faux sites d’actualités”. . “

Décrivant “ACRONYM” comme l’un des “groupes les plus récents annonçant la nouvelle ère des pseudo-médias”, le rapport l’expose comme étant “derrière Courier Newsroom, un réseau de sites Web imitant les médias locaux progressistes”. « Courier », poursuit-il, « a fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir exploité l’effondrement du journalisme local pour diffuser une « propagande partisane hyperlocale ».

Sa passion pour l’écrasement de la « désinformation » conservatrice découle de sa profonde aversion pour les scientifiques qui doutent du réchauffement climatique provoqué par l’homme, ainsi que pour les scientifiques et les sites d’information qui, au cours de la première année de fermeture de COVID, ont averti à plusieurs reprises qu’on nous mentait. Dans les mois qui ont suivi la nomination de Biden à la présidence, les médias d’entreprise ont abordé pratiquement tous les points soulevés par les dissidents, y compris sur l’efficacité des masques, la source du virus, l’impact des nouveaux traitements et l’échec des blocages.

Royal en disgrâce Prince Harry siège également à la commission. Juste avant l’annonce de son concert glamour à l’Aspen Institute, le duc de Sussex a fait la presse en qualifiant le premier amendement de la Déclaration des droits des États-Unis de « dingue » tout en admettant que la liberté d’expression est « un sujet énorme et que je ne comprends pas ».

Rashad Robinson a également fait la coupe de la commission vérité, co-présidant les efforts d’Aspen depuis son perchoir en tant que président de Color of Change. Cette organisation a été fondée par le « tsar des emplois verts » d’Obama Van Jones et un directeur de l’organisation militante de gauche MoveOn.org, et sa prétention à la gloire intimide les donateurs conservateurs et les entreprises qui font des dons à des causes républicaines et conservatrices en les menaçant de campagnes publiques, faisant taire efficacement l’opposition aux initiatives démocrates.

Leurs collègues de la commission comprennent également Marla Coup, « vice-président principal de l’impact social » au Mastercard Center for Inclusive Growth ; homme politique démocrate Aaron Ford; mégadonateur démocrate Craig Newmark, dont l’association à but non lucratif finance « entièrement » la commission ; Chris Krebs, qui, dans son rôle précédent de supervision de la sécurité des élections de 2020, a tristement dépassé son niveau de rémunération lorsqu’il l’a qualifié de “le plus sûr [election] dans l’histoire américaine ; » et Alex Stamos, un ancien cadre de Facebook qui a déclaré que le « problème » pour s’attaquer aux réseaux de télévision conservateurs OANN et Newsmax est « que ces entreprises ont la liberté d’expression » et a suggéré que les entreprises de câblodistribution devraient prendre sur elles de les fermer.

La commission de 14 personnes comprend un républicain, l’ancien représentant Will Hurd. L’inclusion de Hurd a été caractérisée par le président de l’American Principles Project, Terry Schilling, dans le cadre du « playbook progressif typique de« Faisons semblant de ne pas être biaisés, prétendons que nous ne sommes pas partisans, nous inclurons un républicain symbolique qui n’est pas vraiment conservateur pour dire que c’est bipartite.

Le rapport intérimaire de notre commission sterling serait attendu avant le 19 juin, mais nous savons déjà ce qui s’en vient, n’est-ce pas.

Les recherches de Haley Strack ont ​​contribué à ce rapport.