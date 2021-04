Derrière le tout premier album concept de Gentle Giant

Aussi difficile que cela puisse être de se rapporter à une notion aussi obscure aujourd’hui, la capacité de composer et d’interpréter de la musique froncement sourcilière d’une complexité fractale était considérée comme une fin en soi – et un insigne d’honneur – pour les musiciens prog au début des années 70. Mais même dans ce royaume indulgent (et indulgent), Gentil géant étaient sur une échelle de réalisation tout à fait différente. Les frères fondateurs Derek, Phil et Ray Shulman avaient déjà connu un succès fugace dans les charts avec le momentanément modish Simon Dupree & The Big Sound, mais les fébriles soul-pop-with-psych-trimmings de ce groupe ne fournissaient à peu près aucun indice sur la direction des Shulmans. poursuivrait après avoir formé Gentle Giant, en 1969, et s’embarquant dans un formidable voyage qui les verrait créer des albums comme Three Friends, Octopus et The Power And The Glory.

Signé sous l’empreinte Vertigo et faisant appel au guitariste Gary Green, au multi-instrumentiste Kerry Minnear (diplômé du Royal College Of Music) et au batteur Martin Smith, les Shulman n’ont pas perdu de temps pour établir Gentle Giant comme un lancer musical – un une vitrine interdite (si exaltante) pour un ensemble de compétences déconcertantes qui a vu les membres du groupe maîtriser près de 50 instruments entre eux.

Au moment de la sortie de leur troisième album, Three Friends, le 14 avril 1972, le batteur Martin Smith avait été remplacé par le redoutable Malcolm Mortimore, et la réputation du groupe d’assembler des arrangements fascinants labyrinthiques, hérissés de contre-mélodies complexes et de tempos changeants. , était déjà bien établie.

La simplicité même

Cependant, l’ironie dans ce cas était que la prémisse sous-jacente à Three Friends, la première pièce conceptuelle du groupe, était la simplicité elle-même. Selon les notes originales, les six chansons de l’album retracent les fortunes contrastées de trois personnes qui étaient «des amis à l’école mais inévitablement séparés par le hasard, les compétences et le destin». En tant que tel, le strident d’introduction «Prologue» agit comme un arc de proscenium musical, et les «Schooldays» aériens – construits sur le vibraphone palpitant et chatoyant de Kerry Minnear – forment la toile de fond théorique.

Les morceaux restants, quant à eux, suivent les amis dans le monde entier. L’un devient réparateur de routes («Working All Day»), un autre devient artiste («Peel The Paint») et le troisième devient capitaine d’industrie («Mister Class And Quality»). La dernière chanson titre réfléchit discrètement aux inévitables distinctions de classe: la seule fois où les trois amis étaient dans la même classe, c’était à l’école.

Une entrée très appréciée dans le portefeuille de Gentle Giant, Three Friends a légué une pièce maîtresse durable et emblématique dans «Peel The Paint» – notamment à cause du feu de joie d’un solo de Gary Green, qui tire pleinement parti d’un Echoplex emprunté (selon une légende fiable) de Mike Ratledge de Soft Machine.

