Derrière l’énorme collection de jeux de records du monde de Linda Guillory

Il y a une pièce dans la maison de Linda Guillory qui pourrait faire tomber n’importe quel nerd du jeu vidéo à genoux en adoration. Ses murs sont tapissés d’étagères et de vitrines robustes, chacune remplie de boîtes sur boîtes de jeux vidéo portables. Mais contrairement à la plupart des collections de jeux vidéo qui sont conservées derrière une vitre, dans des coffres en plastique et protégées par leurs sceaux d’usine, la collection de Guillory porte les marques moins que parfaites qui accompagnent l’utilisation et Guillory ne l’aurait pas autrement.

“Je collectionne les jeux parce que je les aime”, a déclaré Guillory à Kotaku à propos de sa collection, qui lui a valu deux records du monde Guinness. “Et si je les aime, je vais les jouer.”

Guillory avait huit ans lorsqu’elle a récupéré son premier jeu vidéo portable, un jeu de basket Red Conic cassé, dans une friperie du comté de Monroe, dans le Michigan. En grandissant, son père était le bricoleur de la ville, et c’est de lui qu’elle a obtenu son amour de toujours pour réparer les choses cassées.

« Si vous aviez une machine à laver qui fonctionnait mal, il la démontait et nous la vendions pour de la ferraille », a-t-elle déclaré.

Plus jeune de neuf enfants, Guillory aidait son père dans ses travaux. Son travail consistait à utiliser ses doigts agiles d’enfant pour extraire le cuivre des moteurs. En guise de paiement, elle pourrait avoir tous les aimants qu’elle pourrait trouver.

Mais jouer avec des aimants ne suffisait pas à assouvir la soif de jouer de Guillory. Lors de voyages à la Bonne Volonté ou à l’Armée du Salut, elle a découvert tous les jeux électroniques donnés et a supplié sa mère de les acheter, qu’ils fonctionnent ou non.

La salle de jeux de Linda Guillory contient plus de 3000 pièces collectées dans le monde entier.Photo : Linda Guillory

Que le jeu Red Conic soit cassé n’a pas d’importance pour Guillory. Avec des années d’expérience, même à huit ans, la réparer était une seconde nature pour elle. Elle avait « le talent ». Elle nettoya les contacts sales de la batterie et demanda à son père de souder les autres pièces cassées. C’était jouable mais jamais complètement corrigé. Il y avait un carré sur le plateau de jeu qui ne s’éclairait jamais. Mais connaître intimement les entrailles d’un jeu qu’elle réparait elle-même lui accordait un avantage en le jouant avec les autres.

Guillory vient d’une famille de fans de jeux vidéo et dit que sa sœur aînée est la « vraie joueuse » de la famille. Un jour fatidique en 1987, cette sœur est revenue de l’université avec un cadeau.

C’était une console de divertissement Nintendo.

« Cela a changé ma vie », a-t-elle déclaré.

Le jeu est devenu un passe-temps familial. Les Guillory ont encerclé la NES, passant le contrôleur d’avant en arrière, s’encourageant les uns les autres et criant des commandes et des conseils pour passer les sections difficiles.

« L’un de mes frères aînés, ses mains étaient trop lentes, trop grosses et maladroites pour jouer. Mais il me coacherait à travers ça. Nous serions assis là et il disait : ‘D’accord, maintenant saute !’ »

Le système de divertissement Nintendo signifiait famille pour Guillory, ce que ses créateurs voulaient en le nommant “Famicom”. Elle a commencé sa vie en tant que collectionneuse avec les jeux Nintendo parce qu’ils lui rappelaient ces moments heureux. Guillory a une place spéciale dans son cœur pour The Legend of Zelda – c’était le jeu que sa sœur a ramené à la maison avec cette première console.

Les souvenirs de la résolution du premier jeu Zelda avec sa sœur se sont ensuite traduits par un désir de posséder autant de jeux de marque Zelda que possible. Elle a une section taillée dans sa salle de jeu dédiée à sa collection Zelda.

« S’il y avait une GameBoy avec un emballage Zelda, je l’ai compris. La DS, la 2DS, la 3DS, n’importe quoi avec l’emballage Zelda.

Depuis que sa sœur aînée a ramené The Legend of Zelda à la maison en 1987, Linda a dédié une partie de sa vaste collection à tout ce qui concerne Zelda.Photo : Linda Guillory

Même avant que Guillory ne devienne une collectionneuse dévouée, elle se comportait comme telle. Elle avait pour règle que si vous aimiez quelque chose, achetez-en deux. Au service de cette règle, elle et sa sœur possédaient deux exemplaires originaux de The Legend of Zelda, un jeu qui s’est récemment vendu à près de 900 000 $. Un exemplaire qu’ils gardaient pour jouer, et l’autre qu’ils gardaient dans la maison de leur mère où il resta pendant des années jusqu’à ce qu’un incendie ravage la maison et le trésor de jeu enfoui qu’elle contenait.

Cet incendie de maison a également coûté son jeu Coleco Pac-Man, un cadeau pour son 13e anniversaire. Avant que Zelda n’entre dans sa vie, Guillory adorait la petite version de table à cristaux liquides du coureur de labyrinthe grignotant des pellets de Bandai-Namco. Elle jouait souvent, dormant littéralement avec lui comme Linus et sa couverture. Elle en a pris tellement soin qu’il fonctionnait encore lorsqu’elle l’a apporté avec elle à l’université. Une nuit, alors qu’il se remémorait avec son frère, il a posé des questions sur ce jeu bien-aimé de Pac-Man. Lorsqu’elle a répondu que cela avait été revendiqué dans l’incendie de la maison de leur mère, elle a été frappée par une révélation.

« Je ne suis plus un pauvre gosse. Je peux me le permettre.

Après la visite de son frère, elle est allée sur eBay à la recherche du Coleco Pac-Man et a trouvé des annonces pour d’autres jeux qu’elle aimait quand elle était enfant et encore plus qu’elle désirait mais n’a jamais eu la chance de posséder. Au début, elle les a achetés cassés, comme ce jeu Red Conic il y a toutes ces années, et aussi comme ce jeu Red Conic – elle les a réparés. C’était aussi économique parce que les prix étaient si bas, mais alors qu’elle commençait lentement à accumuler les jeux de sa jeunesse, ses goûts se sont élevés. Au lieu d’acheter des versions cassées et sans boîte des jeux qu’elle voulait, elle a commencé à chercher des versions en boîte.

«Je me suis souvenu de l’art de la boîte. Ceux-ci m’ont aussi rappelé des souvenirs, alors j’ai commencé à acheter des jeux en boîte.

Guillory a commencé sa collection en faisant des descentes dans les friperies locales. Là, elle a surtout trouvé de vieilles cartouches Sega et Nintendo. eBay lui a facilité la vie en lui permettant de restreindre ses recherches à des catégories spécifiques. Mais la collection de Guillory a explosé à travers les voyages.

Guillory a obtenu un diplôme en génie électrique de l’Université du Michigan. Plus tard, elle a obtenu un emploi chez Texas Instruments, travaillant pour les personnes qui fabriquent la calculatrice compatible Doom, ce qui lui a permis de voyager à travers le monde.

« J’ai eu l’occasion de parcourir le monde. J’ai trouvé des jeux en Allemagne, à Taïwan, aux Philippines et, bien sûr, au Japon.

Chaque fois qu’elle se rendait au Japon, Guillory planifiait ses voyages de manière à avoir le week-end pour sillonner Tokyo à la recherche de trésors. Elle ne parlait pas du tout japonais et comptait sur la grande gentillesse de ses collègues pour ne pas seulement traduire des phrases qu’elle utiliserait pour se déplacer.

« Je leur disais que je venais en ville et ils disaient : ‘Hé, j’étais dans ce magasin il y a deux semaines et ils avaient beaucoup de jeux portables.’ Et ils me donnaient des indications pour me rendre à ce magasin. Ils étaient absolument merveilleux.

L’une des prises de Guillory lors d’un voyage de travail au Japon.Photo : Linda Guillory

Un autre transport prolifique du Japon. Guillory a déclaré qu’elle avait voyagé avec une valise vide dédiée à tout ce qu’elle pourrait trouver lors de ses voyages.Photo : Linda Guillory

Guillory a visité les piliers du jeu rétro japonais comme Mandarake et Super Potato, se perdant souvent en essayant de les localiser parce qu’elle n’y était pas habituée et ne pouvait donc pas reconnaître les devantures de magasins japonais ayant des escaliers descendants. Pendant 10 ans, elle a voyagé pour son travail, ramenant à la maison des valises entières pleines de ses courses. Elle est devenue si douée pour trouver des ordinateurs de poche et savoir ce qu’ils valaient qu’elle a écrit un guide des prix (sous son nom de jeune fille de Watson) à l’usage des autres collectionneurs.

La collection Nintendo de Linda Guillory est apparemment organisée par ordre alphabétique via l’éditeurPhoto : Linda Guillory

En plus des jeux LCD, Guillory propose également une collection de consoles de jeux vidéo traditionnelles. Vous pouvez voir ses deux records Guinness en haut à droite.Photo : Linda Guillory

Guillory a plus de 3 000 pièces et continue de développer sa collection. Elle reste la plupart du temps loin de Tiger Electronics, les ordinateurs de poche bon marché dont je me souviens des années 90. Cependant, il y a un jeu Tiger Electronics des années 80 qu’elle aimerait avoir : sa baleine blanche.

« Le château des étoiles. On pense qu’il n’est pas sorti, mais un gars m’a dit qu’il l’avait et qu’il l’a vendu et qu’il n’avait aucune photo. Je le cherche toujours, je l’adorerais si jamais j’en trouvais un.

Elle ne partagera pas la pièce la plus chère de sa collection car elle n’aime pas penser à ces jeux en termes de valeur monétaire. Pour elle, leur valeur réside dans la joie qu’ils apportent, pas dans l’argent qu’elle peut obtenir. Elle a raconté comment elle a refusé une offre importante pour l’une de ses pièces les plus rares parce qu’elle l’aimait trop. Aucune somme d’argent ne pouvait l’amener à lâcher prise.

J’aimerais à moitié que Mme Guillory soit l’une de mes tantes. Non seulement à cause de sa collection enviable de milliers de jeux portables, mais aussi parce que sa vie de bricoleuse infiniment curieuse aurait donné un brillant exemple qu’un moi plus jeune aurait pu utiliser pour se sentir en sécurité dans mes curiosités ringardes en herbe.

Je ne manque pas de femmes fortes dans ma famille à admirer (hé, maman!). Mais si souvent, on enseigne souvent aux femmes noires et aux femmes en général que la force dont nous avons besoin pour survivre doit se faire au détriment de notre humanité et des choses qui nous apportent de la joie. Si nous devons travailler deux fois plus dur pour la moitié du crédit, alors il n’y a pas de temps pour les jeux. La féminité noire de Mme Guillory est importante parce qu’elle a non seulement pris le temps de jouer aux jeux, mais a également utilisé son expérience avec eux pour forger une vie et une carrière qui l’ont rendue heureuse – une histoire qui, espère-t-elle, inspirera les autres.

Linda Guillory devant sa précieuse collection.Photo : Linda Guillory

« En grandissant là où j’ai grandi, comment j’ai grandi, je ne pense pas que les gens auraient pensé que je pourrais devenir ingénieur électricien. Mais je sais que n’importe qui peut le faire, et je pense qu’il y a des compétences dans le jeu qui vous mènent à l’ingénierie.

Elle pense que la résolution de problèmes utilisée pour battre un jeu est liée au type de résolution de problèmes utilisé par les ingénieurs. Guillory a une histoire sur ce genre de résolution de problèmes qu’elle raconte lorsqu’elle donne des présentations aux enfants sur la façon de transformer leurs passe-temps en carrières épanouissantes.

« J’ai eu un match de football et il n’y avait pas d’interrupteur sonore. Alors je l’ai démonté et j’ai mis un petit interrupteur sur le côté [to turn the sound off] pour que je puisse jouer dans la salle d’étude.

L’interrupteur sonore que Guillory a ajouté à ce match de football lui a permis de jouer en silence pendant les cours.Image : Linda Guillory

À gauche : Un match de football standard. À droite : le jeu de football modifié de Guillory qui lui a permis de jouer sans son. Image : Linda Guillory

Des années plus tard, lorsque le créateur du jeu a fait une réédition rétro, il incluait un interrupteur marche/arrêt du son.

“Ils ont eu ça de moi”, a-t-elle ri.