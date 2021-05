Derrière les designs de vente au détail qui ont ouvert la voie aux Apple Store

Lorsque les premiers Apple Store ont ouvert leurs portes il y a vingt ans cette semaine, ce n’était pas la première étape d’Apple dans la vente au détail physique. Près de quatre ans plus tôt, Apple avait lancé un programme visant à repenser la façon dont les Mac étaient vendus. Ce désir d’améliorer l’expérience d’achat des clients a finalement conduit à l’Apple Store que vous aimez aujourd’hui.

«J’ai reçu plus de 1 000 e-mails de personnes me disant à quel point l’expérience d’achat a été mauvaise chez certains de ces grands revendeurs nationaux», a déclaré Steve Jobs à un public du Flint Center de Cupertino le 10 novembre 1997. Il expliquait la pensée derrière un a récemment annoncé un partenariat entre Apple et le détaillant d’électronique CompUSA qui mettrait un Apple «magasin dans un magasin» à l’intérieur de chaque Superstore CompUSA.

Pendant des années, les Mac avaient langui sur les tablettes des revendeurs, négligés et mal entretenus par des vendeurs sans expertise Apple. Une mauvaise expérience d’achat a conduit les clients vers les PC Windows. Parallèlement au nouvel Apple Store en ligne, créer un espace dédié à l’intérieur de chaque CompUSA avec des employés formés par Apple faisait partie du plan d’Apple visant à redresser le navire.

Le premier Apple Store CompUSA dans un magasin a été installé à Pleasanton, en Californie à la fin de 1997. Cinquante-quatre autres emplacements ont été ajoutés par Thanksgiving cette année-là, et le reste des magasins a été achevé au début de 1998. Steve Jobs a fait une visite du premier emplacement à l’aide de QuickTime VR:

Macworld San Francisco – 6 janvier 1998

CompUSA – Pleasanton, Californie

«C’était un petit pas dans la vente au détail, mais qui n’était PAS universellement pris en charge dans l’entreprise», déclare Michael Dolan, fondateur et directeur de Standard Studio. «Steve n’aimait pas ça, et il me l’a dit avec un langage ‘coloré’.» L’implication de Michael avec Apple a commencé lorsqu’il était associé chez Eight Inc., le collectif créatif qu’Apple avait engagé pour concevoir des environnements pour des événements comme Macworld Expo.

Le premier magasin Apple au sein d’un magasin a été fermement implanté dans les années 90, avec des logos Apple à six couleurs et des écrans riches en texte. Mais Apple se transformait et émergeait avec une nouvelle esthétique motivée par les lignes épurées et les couleurs vives de l’iMac G3 et de l’iBook. L’équipe Apple Marketing Communications a fait appel à Eight Inc. pour démarrer un nouveau programme.

«Les premiers concepts shop-in-shop étaient très basés sur le langage que nous avons développé pour le lancement des iMacs colorés chez Macworld», déclare Mark Little, directeur des environnements chez fuseproject. Mark a travaillé chez Eight Inc. jusqu’en 2017 et a été Senior Designer pendant son temps sur les premiers projets Apple.

CompUSA San Francisco en 1999

En 1999, Apple a rapidement déployé les premiers concepts de magasin en magasin remaniés, lancés dans plus de trente magasins au Japon en seulement six mois. Les détaillants Mac Station, Compmart, Sofmap et OA System ont été parmi les premiers partenaires. Les espaces étaient minimaux et blancs, avec des formes géométriques pures et des caissons lumineux. Le produit a toujours été le «héros». En s’appuyant sur les enseignements du Japon, Eight Inc. a fait évoluer le langage de conception de la vente au détail aux États-Unis.

«Nous avons ouvert CompUSA San Francisco à la toute fin de l’exercice au Japon, déclare Winston Wright, directeur de la société de conseil Whispering Loudly. «Il a en fait ouvert le Black Friday cette année-là. Le janvier prochain, CompUSA sur la Cinquième Avenue [in Manhattan] a été ouvert.” Winston était directeur marketing principal du marketing de détail mondial chez Apple en 1999.

“[The stores] étaient leur propre bien immobilier avec un changement de revêtement de sol et un changement de revêtement mural », explique Winston. «L’espace était autonome dans chaque emplacement.»

CompUSA San Francisco en 1999

À l’intérieur de CompUSA San Francisco, à l’angle des rues Market, Ellis et Stockton, Apple a accroché des affiches «Think Different» du sol au plafond et placé des piédestaux étincelants dans les fenêtres ornées de Mac couleur bonbon.

«Steve avait une capacité incroyable à combler le fossé perçu entre la technologie et l’humain, et à redéfinir la conversation autour de la technologie pour déterminer comment elle s’intègre dans votre vie, par opposition à la vitesse du processeur», explique Mark Little. “Si vous pensez à ces premiers Apple Store, et même aux magasins en magasin avant cela, ou aux Macworlds même avant cela, vous pouvez voir la genèse de ce changement.”

Mais une présence chez les revendeurs ne suffisait pas. «Steve pensait que le magasin en magasin était une mauvaise idée à moitié cuite», déclare Michael Dolan. «Il pensait que le contrôle requis pour parvenir à une véritable différenciation dans le commerce de détail serait impossible avec les partenaires. Il avait (en grande partie) raison.

CompUSA Fifth Avenue en 2000

«Juste après l’ouverture de CompUSA San Francisco, Ron Johnson est venu à bord, alors la voie du commerce de détail en propriété était envisagée», explique Winston Wright. «Les magasins possédés étaient une itération visuelle totalement différente de ce qu’avait été le concept de magasin en magasin.»

Apple et Eight Inc. ont commencé à développer les premiers concepts Apple Store dans un espace d’entrepôt à Cupertino. Les leçons tirées du projet CompUSA ont éclairé les premières conceptions, explique Mark Little. «L’espace des maquettes était inestimable pour développer les premiers concepts, tester des maquettes basse fidélité et finalement prototyper les détails trouvés dans les premiers Apple Store. Je pense que nous avons travaillé pendant près d’un an et demi de cette manière, pour finalement perfectionner ce qui était essentiellement un Apple Store en état de marche. »

Apple.com a expliqué la disposition des premiers Apple Store avec une carte QuickTime VR.

Les premiers Apple Store ont été organisés pour mettre en évidence les solutions – que pouvez-vous * faire * avec un Mac? Des sections clairement étiquetées divisées par des cloisons en verre ont concentré les clients sur quelques messages clés. «À cette époque, il y avait un certain nombre de périphériques et de logiciels tiers dans les magasins, si bien que d’une manière qui semblait favorable et non concurrente, les produits Apple étaient également essentiels», explique Mark Little. «Nous avons contribué à cette perception en plaçant le produit en tant que héros dans chacun des domaines, tandis que le casting de personnages de soutien était clairement articulé en tant qu’éléments de soutien.»

Le merchandising orienté solution était un report de l’époque CompUSA, où du matériel tiers était présenté aux côtés des Mac. Présenté avec une toile plus grande, Apple pourrait pleinement réaliser le concept, explique Winston Wright. «Le format de la messagerie a certainement changé, les magasins en propriété ayant la possibilité de créer ces panneaux graphiques géants. En ce qui concerne la messagerie produit au moment de la fabrication du produit, ce qui a été appris dans les magasins en magasin a certainement influencé l’itération de conception en avant pour les magasins en propriété. »

Les premiers Apple Store ont ouvert à Tysons Corner, en Virginie et à Glendale, en Californie, le 19 mai 2001.

Lorsque Apple a lancé l’iPhone d’origine, CompUSA était déjà en train de liquider ses magasins restants, mais ce n’était pas la fin de la route pour le concept de magasin en magasin. «Un peu ironiquement, nous (Standard Studio) avons travaillé avec Apple des années plus tard (2005–2006) sur le déploiement de la prochaine génération de magasins de vente au détail chez Best Buy», déclare Michael Dolan. «Il s’agissait du lancement de sept magasins pilotes dans les magasins Best Buy aux États-Unis – les modèles« noirs »qui étaient les prédécesseurs des magasins en magasin« en acier »que l’on voit aujourd’hui.»

Plus de vingt ans depuis qu’Apple a commencé à réinventer la vente au détail de brique et de mortier, l’éthique a perduré, dit Mark Little. Aujourd’hui, les Apple Store ne ressemblent guère aux concepts imaginés à l’origine par Eight Inc., mais la manière dont les clients interagissent avec les personnes et les produits parvient toujours à un équilibre entre humanité et précision. «Je pense que c’est l’un des aspects les plus intéressants de l’histoire d’Apple Retail, de notre conception originale du hall Macworld pour le lancement de l’iMac coloré aux dernières créations phares. Il y a eu des centaines, voire des milliers de personnes impliquées dans les conceptions. Mais cet ADN original est toujours là à la fin, comme s’il y avait une main directrice – et à bien des égards, il y en avait.

Image principale: le premier Apple Store international dans un magasin de Sofmap à Yokohama, au Japon.

Crédit photo (du haut): 1, 2 (Apple), 3, 4 et 5, 6 et 7 (Apple)

