Derrière les lignes ennemies : le FC Séville

L’équipe plus profonde de Séville

La troisième saison de Julen Lopetegui se déroule toujours aussi bien. Ils ont terminé confortablement à la quatrième place pendant deux années consécutives, se rapprochant de plus en plus du top trois établi. Cette saison, ils accumulent des points à un rythme qui pourrait même leur permettre d’atteindre 80 points d’ici la fin de la saison, et dans ce genre de Liga folle, cela pourrait suffire à la gagner.

L’amélioration de la cohérence de Séville vient en partie de leur solide fenêtre de transfert d’été. Le directeur sportif Ramón Rodriguez « Monchi » n’a pas amélioré la qualité du onze de départ grâce aux nouvelles recrues. Cependant, l’équipe de Séville s’est considérablement améliorée en profondeur grâce à une série de signatures intelligentes :

Le gardien Marko Dmitrovic d’Eibar L’arrière droit Gonzalo Montiel de River Plate L’arrière gauche Ludwig Augustinsson du Werder Brême Le milieu de terrain central Thomas Delaney du Borussia Dortmund Winger / le milieu offensif Erik Lamela de Tottenham L’attaquant Rafa Mir de Huesca

Pour résumer, le Séville de Lopetegui n’a pas amélioré son plafond grâce à des signatures, mais l’équipe plus profonde a élevé le plancher de l’équipe. Désormais, il est plus facile pour Séville de jouer à un niveau similaire chaque semaine, quelles que soient les blessures des joueurs.

Lopetegui ne change pas de style

Je voulais vérifier à quel point Séville avait changé par rapport à la saison dernière, alors j’ai respecté plusieurs de leurs métriques en attaque, défense et possession. Le Séville de Lopetegui reste stylistiquement similaire à l’année dernière, mais ses chiffres offensifs et défensifs sont un peu meilleurs maintenant par rapport à la saison dernière.

Séville est l’une des unités défensives les plus efficaces de la ligue, se classant parmi les trois meilleures défenses de la ligue au cours des deux dernières saisons, à la fois en buts et en buts attendus (xG) encaissés. C’est une équipe intense qui excelle à briser le jeu, permettant à l’adversaire seulement 7,4 passes par action défensive. Leur ligne défensive se compose de joueurs très difficiles à battre en duels individuels, tels que Jules Koundé, Diego Carlos, Gonzalo Montiel et Marcos Acuña. Les hommes de Lopetegui n’hésiteront pas à recourir aux fautes tactiques si besoin : la saison dernière, ils étaient les plus fréquents des fautes parmi les cinq grands championnats européens, comme le montre le graphique ci-dessous.

Dans la progression du ballon, les défenseurs centraux, les milieux de terrain et l’arrière gauche Acuña fournissent le plus de passes et effectuent le dernier tiers. Séville s’appuie toujours fortement sur les centres pour générer des chances de jeu ouvert, il n’est donc pas surprenant que les statistiques montrent que leurs arrières (Navas, Acuña, Montiel) sont les principaux créateurs de chances. La plupart des entrées de Séville dans la boîte et des actions de création de coups proviendront des arrières latéraux.

Même si le style d’attaque de Séville est quelque peu prévisible en raison de son approche lourde, il semble que cela fonctionne pour eux. Remarquablement, Séville a amélioré ses chiffres offensifs cette saison avec son principal buteur, Youssef En-Nesyri, et son principal passeur, Jesús Navas. Des blessures ont écarté En-Nesyri pendant la majeure partie de la saison et Navas depuis début novembre.

L’équipe plus profonde de Séville a atténué les problèmes de blessures, Rafa Mir et Gonzalo Montiel ayant habilement remplacé En-Nesyri et Navas. Les nouvelles recrues Rafa Mir et Lamela ont chacun quatre buts, ce qui montre encore plus la valeur des recrues de Séville. En général, cependant, la charge de remplacer les buts d’En-Nesyri a été répartie dans toute l’équipe, et cette saison Séville a eu 12 marqueurs différents et 15 assistants différents.

Rakitić, de la base au dernier tiers

Malgré tous les points positifs, créer des occasions dans le dernier tiers reste le plus grand domaine d’amélioration pour Séville. Ils manquent de fluidité, de vitesse et d’imprévisibilité dans cette phase de jeu, s’appuyant trop sur le franchissement de la surface. Cela n’aide pas que Séville soit une équipe qui manque de dribbleurs dans sa ligne avant. Ocampos est le seul à dribbler fréquemment, et cette année, son taux de réussite en dribble est en baisse.

Après sa défaite à Lille fin octobre, Lopetegui a tenté une nouvelle solution pour redynamiser l’équipe dans le dernier tiers : donner à Ivan Rakitić un rôle de milieu de terrain plus agressif.

Le milieu de terrain croate vétéran est décevant depuis son retour à Séville. Personne ne s’attendait à ce qu’il soit Éver Banega, mais il est difficile de dire que Rakitić a ajouté autant de valeur sur le terrain que prévu. Il est l’un des passeurs les plus prolifiques de Séville dans le dernier tiers, mais son passage en profondeur n’est pas particulièrement créatif et il ne passe pas trop bien sous la pression. De plus, maintenant qu’il est plus âgé, il ne peut plus défendre ou presser aussi bien qu’avant. Séville avait souvent meilleure allure avec d’autres milieux de terrain plus dynamiques sur le terrain, comme Óliver Torres ou Óscar Rodriguez.

Cependant, en donnant à Rakitić un rôle de milieu de terrain plus offensif, Lopetegui et Séville peuvent utiliser la précision d’élite de Rakitić pour les passes et les tirs. Cette expérience a donné des résultats exceptionnels, et Rakitić a triplé sa création de chances et sa production de buts + assistance ! Au cours des dix matchs avant la défaite à Lille, Rakitić a réalisé en moyenne une action de création de tir (SCA) toutes les 90 minutes et seulement 0,2 but + passes décisives toutes les 90 minutes (un tous les cinq matchs). Depuis le match de Lille et le changement de poste, Rakitić affiche désormais en moyenne 3 SCA pour 90 et 0,6 but + passes pour 90 (trois tous les cinq matchs).

La plupart des touches de Rakitić ont eu lieu dans la moitié de terrain adverse lors des trois derniers matchs de Séville, comme le montrent les cartes thermiques ci-dessous.

Lors du dernier match de Séville en Ligue des champions contre Wolfsburg, Rakitić a pratiquement fonctionné comme un dix libre lorsque Séville a eu ses phases de pressing et de possession dans la moitié de terrain adverse. Cependant, chaque fois que Séville commençait les possessions de sa propre moitié, Rakitić tombait plus profondément, opérait davantage comme un milieu de terrain central gauche typique.

Passmap de la Ligue des champions de Séville contre Wolfsburg le 23 novembre 2021.Between The Posts https://betweentheposts.net/match-plots/

Les files d’attente attendues

Séville et le Real Madrid ont tous deux entamé leurs matchs de Ligue des champions en milieu de semaine avec leurs onze de départ les plus forts, et ils ne tourneront probablement pas beaucoup ce dimanche.

Diagramme avec la programmation attendue du Real Madrid pressée par la programmation attendue de Séville.http://sharemytactics.com/173613/

Avec la programmation de Real, il y a deux points d’interrogation majeurs. Le premier est de savoir si David Alaba commencera ou non après avoir reçu un coup lors du match de la Ligue des champions en milieu de semaine. Il a fait l’équipe de la journée, mais Ancelotti pourrait toujours vouloir jouer la sécurité compte tenu du calendrier exigeant à venir. Si Alaba ne démarre pas, Nacho le remplacera.

L’autre doute se situe à droite, où Rodrygo et Asensio ont réalisé des performances positives qui méritent un début. Rodrygo est peut-être le meilleur briseur de ligne, avec plus de dribbles et des capacités de passes plus dynamiques. D’un autre côté, Asensio a récemment eu certaines de ses performances les plus positives depuis longtemps, montrant un mouvement plus agressif hors ballon. Il pourrait jouer un rôle déterminant dans les situations de contre-attaque.

Les principaux absents de Séville sont Jesús Navas et En-Nesyri, tous deux blessés à long terme. Montiel et Rafa Mir les remplaceront. Le grand point d’interrogation pour Séville est de savoir qui sera leur ailier gauche : Papu Gómez ou Oussama Idrissi. Lopetegui pourrait préférer ce dernier en raison de son meilleur taux de travail défensif, et Idrissi s’est reposé pendant le match de la Ligue des champions en milieu de semaine.

Correspondances clés

Ailiers du Real Madrid contre les arrières de Séville

L’arrière gauche Marcos Acuña, représenté en train de jouer contre Wolfsburg, sera l’une des principales menaces de Séville contre le Real MadridPhoto de Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto via .

L’aspect le plus critique de la défense contre Séville est de se défendre contre leurs arrières latéraux, qui sont les principaux créateurs de l’équipe. Acuña et Montiel seront les joueurs qui donneront de la largeur à l’attaque de Séville, et ils sont très agressifs dans leur positionnement. Ils essaient souvent de faire des courses agressives qui chevauchent leurs ailiers et créent des surcharges 2v1 contre l’adversaire.

Pour éviter que les arrières du Real Madrid ne soient désavantagés 1v2 contre les combinaisons arrières + ailiers de Séville, ils auront besoin de beaucoup d’aide des ailiers, probablement Asensio et Vinicius. Asensio se déconnecte davantage en défense, cela pourrait donc être un argument pour lancer Rodrygo à la place.

Cependant, ce duel n’est pas seulement crucial pour défendre Séville ; il est également vital de les attaquer avec succès. Acuña et Montiel sont des joueurs intenses qui remportent de nombreux duels individuels, donc les ailiers du Real, en particulier Vinicius, devront apporter leur A-game de dribble s’ils espèrent dépasser les défenseurs de Séville.

Modrić contre Rakitić

Photo de Mateo Villalba/Qualité Sport Images/.

Rakitić joue principalement sur le côté gauche, il affrontera donc fréquemment son compatriote Luka Modrić dans ce qui pourrait être la bataille clé du match au milieu de terrain. Modrić sera probablement chargé de faire pression sur Rakitić, et il devra probablement suivre Rakitić lorsqu’il avancera de manière agressive dans la moitié de terrain du Real Madrid.

Cependant, Rakitić a maintenant beaucoup de liberté de position, il pourrait donc souvent se retrouver dans la zone Casemiro. Les milieux de terrain du Real doivent empêcher Rakitić de livrer ses passes précises dans la surface ou de tirer de l’extérieur de la surface.

Rafa Mir contre Alaba / Nacho

Photo de Diego Souto/Qualité Sport Images/.

La saison dernière, la défense du Real Madrid souffrait déjà de maux de tête à cause de l’intensité physique de Rafa Mir, à la fois dans les airs et sur les hors-balles. Mir n’est pas plus rapide que Nacho ou Alaba, mais il est physiquement plus fort et pourrait les battre dans les airs. Lorsqu’il reçoit de longs ballons ou cherche des têtes dans la surface, Mir essaiera probablement d’attaquer le côté de Nacho ou d’Alaba au lieu du Militão plus physique. Il sera la menace la plus dangereuse de Séville chaque fois qu’ils entreront dans la surface.