Derrière les lignes ennemies: Liverpool FC (match retour)

Le problème de la 1ère étape: planification vs exécution

RAPPEL IMPORTANT: Le football a deux piliers – (1) la planification et (2) l’exécution. Souvenez-vous du deuxième ce soir. Tant de gens blâment le plan lorsqu’il est mal exécuté. Planification = entraîneurs

Exécution = joueurs Souviens-toi de ça ce soir. – UtdArena (@utdarena) 28 octobre 2020

Mardi dernier, j’ai lu quelques commentaires qui laissaient entendre que Jürgen Klopp n’avait pas fait suffisamment de préparation avant ce match contre le Real Madrid, mais je ne pense pas que ce soit ce qui s’est passé. Un manager peut concevoir un plan de match solide, mais les joueurs doivent ensuite l’exécuter. Ce que nous avons vu contre le Real Madrid était une équipe qui avait un plan mais qui avait complètement échoué dans l’exécution.

Liverpool avait l’air d’avoir oublié les bases: les passes, le contrôle du ballon, l’intensité. Toute l’équipe a été coupée, avec Gini Wijnaldum – un passeur prudent et conservateur – ratant des passes faciles de 5 mètres et même Thiago – un meneur de jeu de classe mondiale – faisant des erreurs sur le ballon. Ce n’est pas normal pour Liverpool, ils sont généralement meilleurs que cela à la rétention de balle.

Les choses n’allaient pas mieux en dehors du ballon et en défense, car Liverpool a commis l’un des péchés cardinaux de la défense moderne: maintenir une ligne défensive haute sans pression des milieux de terrain et des attaquants. Le premier but, qui provenait d’un long ballon non pressé de Kroos, est un exemple de ce problème.

Les joueurs de Liverpool et Klopp avaient probablement préparé un plan de match prenant en compte la capacité du Real Madrid à jouer sous pression. Cette saison, le Real a prospéré lorsque les adversaires pressent haut et concèdent des espaces derrière, alors Liverpool a choisi d’être moins agressif dans le pressing et donc de ne pas jouer dans cette dynamique. Cependant, les Reds se sont retrouvés avec le problème inverse, étant trop passifs et laissant Modrić et Kroos faire trop de passes sans pression.

De l’autre côté du terrain, le Real Madrid avait un plan de match qu’il a bien exécuté. Ils ont simplifié leurs mécanismes de construction et au lieu de créer des séquences de passage longues et complexes, ils ont cherché à compléter de longues boules plus simples vers Vinicius. La passmap ci-dessous confirme la stratégie, Kroos effectuant les passes les plus progressives et Vinicius ayant reçu les passes les plus progressives.

Source: Entre les messages https://betweentheposts.net/match-plots/

Real a également fait un usage fréquent des commutateurs de jeu. En moyenne, le Real change de jeu une fois toutes les 24 passes, mais contre Liverpool, ils l’ont fait 15% plus fréquemment, toutes les 20 passes. Cela a contribué à créer encore plus d’ouvertures dans la ligne défensive de Liverpool.

Qu’est-ce que Liverpool peut changer pour le match retour?

Contrairement à Zidane, Klopp est un gestionnaire de système sur joueurs: un entraîneur qui met en œuvre un système de jeu spécifique et bien défini qui est légèrement modifié en fonction de l’adversaire spécifique. Cela signifie que Liverpool entamera, pour la plupart, ce match retour avec un plan de match très similaire à celui du match aller: pressage intense et transitions rapides.

Alors que certains fans et experts ont fait valoir que Liverpool pourrait devoir abandonner la ligne haute compte tenu de leurs blessures personnelles, Klopp restera fidèle à sa philosophie tactique. Il estime que le problème n’est pas la ligne haute elle-même mais le manque de pression du milieu de terrain et des lignes avant. “Il ne s’agit pas de la dernière ligne, c’est de ce que vous faites devant ça”, a déclaré Klopp juste après le match à Madrid.

Il y aura probablement 1 ou 2 changements de personnel et Liverpool pourrait tenter de faire pression plus agressivement qu’au match aller car ils doivent chasser le match, mais c’est à peu près tout en ce qui concerne les changements. Une chose dont nous pouvons être certains, cependant, c’est que nous ne verrons pas Naby Keïta de sitôt. Keïta a été remplacé avant la fin de la 1ère mi-temps à Madrid car il avait encore plus de mal que ses coéquipiers à suivre les instructions.

Liverpool s’est un peu amélioré pendant le match du week-end contre Aston Villa, mais il a suivi un scénario similaire à la plupart de ses matchs cette saison: Liverpool a battu l’adversaire et a eu les meilleures chances, mais Villa a quand même marqué le premier en raison de mésaventures défensives. Liverpool a dû rattraper son retard au cours de la seconde période et continuer à se battre jusqu’au temps additionnel, lorsqu’un laser Trent de l’extérieur de la surface a remporté la victoire.

Diogo Jota et Mo Salah commenceront probablement ce match retour car ils sont les attaquants les plus en forme pour Liverpool en ce moment. Sadió Mané était reposé contre Villa, il y a donc des raisons de penser qu’il commencera aussi. Nous avons donc à nouveau le même débat que la semaine dernière: Firmino ou Wijnaldum? Klopp choisira-t-il un 4-2-3-1 avec Firmino + les trois attaquants rapides, ou choisira-t-il de jouer Wijnaldum et optera pour le 4-3-3 habituel. Le 4-2-3-1 fournissant de bons résultats contre Arsenal et Liverpool devant poursuivre le match lors de ce match retour, il y a de bonnes raisons de croire que Klopp pourrait essayer cette stratégie.

Remplacement de Lucas Vázquez

Je suis toujours ouvert à une surprise pour Zidane, mais il est peu probable que le plan de match du Real Madrid change radicalement par rapport au match aller. Le principal problème de Zidane sera de remplacer le blessé Lucas Vázquez, qui a commencé à l’arrière droit ces derniers mois en raison des problèmes de blessure à long terme de Dani Carvajal. Les alternatives probables sont les suivantes:

Ferland Mendy comme arrière droit, Marcelo comme arrière gauche: Je vois beaucoup de problèmes avec celui-ci. Mendy est moins efficace à droite, on ne sait pas si Marcelo peut vraiment gérer un match de cette intensité, et Zidane veut probablement que Mendy à gauche défende contre Salah, le dribbleur le plus prolifique de Liverpool.

Alvaro Odriozola comme arrière droit: Odriozola est le seul arrière droit en bonne santé de l’équipe et le seul joueur qui pourrait permettre au Real et à Zidane de jouer le système et l’alignement 4-3-3 de la semaine dernière avec des ajustements minimes. Cependant, des inquiétudes demeurent quant à la capacité défensive d’Odriozola. Je ressens pour Odriozola parce que le Real Madrid est un environnement difficile qui ne lui a pas donné beaucoup de chances de faire ses preuves, mais la dure réalité est qu’il n’a pas montré sa capacité à jouer 90 minutes sans incident défensif qui pourrait coûter cher dans un match de ce calibre. Contre Barcelone, son erreur a failli conduire à un penalty pour Barcelone.

Troisième arrière avec Fede Valverde comme ailier droit: Dans le Clásico, Fede jouait déjà à l’ailier droit pendant plusieurs segments du match, il ne serait donc pas surprenant que Zidane décide de faire quelque chose de similaire contre Liverpool. Cependant, cela pourrait obliger Marcelo à jouer en tant qu’arrière gauche, avec tous les avantages et les inconvénients que cela implique.

Je m’attendrais à ce que les trois premiers pour ce match soient toujours Vinicius – Benzema – Asensio, mais si Odriozola commence, il pourrait y avoir un argument pour faire de Valverde l’ailier droit au lieu d’Asensio pour apporter un soutien défensif supplémentaire.

Matchups clés

Sur le côté défensif du terrain pour le Real Madrid, le match le plus percutant est toujours susceptible d’être Ferland Mendy contre Mo Salah. Même avec une baisse de certains de ses chiffres, Salah reste l’attaquant le plus percutant de Liverpool: non seulement il entre dans la surface et marque, mais son jeu combiné avec Alexander-Arnold aide également à créer des chances. Cette fois, cependant, il affrontera l’un des meilleurs défenseurs 1v1 au monde, et si Mendy peut gagner les duels contre lui, la menace offensive de Liverpool diminuerait considérablement.

Photo de Paul Ellis – Piscine / .

Cette fois-ci cependant, soyez à l’affût de Jota et Mané contre l’arrière droit du Real. À la suite de la blessure de Lucas Vazquez, Liverpool pourrait cibler cette zone comme une faiblesse potentielle, tout comme le Real l’a fait contre eux au match aller. Jota est rapide, intelligent et mobile, et son jeu combiné avec Mané et Robertson peut entraîner des problèmes dans ce domaine du terrain pour Modrić, Casemiro et quiconque joue le rôle d’arrière droit. Beaucoup de soutien de l’ailier droit – probablement Asensio – sera nécessaire.

A l’autre bout du terrain, on verra si Vinicius peut à nouveau avoir un impact contre Trent Alexander-Arnold et Nat Philips. En supposant que Liverpool presse plus agressivement que la dernière fois, Vinicius aura moins de chances que lors du match aller et il devra en faire un usage efficace.

Enfin, faites attention à la bataille de Kroos et Modric contre le système de pressage de Liverpool. Malgré les difficultés de la ligne haute, Liverpool reste l’un des systèmes de pressage les plus agressifs et les plus efficaces d’Europe. Le principal objectif défensif du milieu de terrain et des attaquants de Liverpool sera d’empêcher le ballon d’atteindre Kroos et Modrić.