Derrière les lignes ennemies: SD Eibar (domicile)

Qu’avons-nous appris de la dernière rencontre?

Le match de décembre contre Eibar a vu l’une des premières minutes les plus impressionnantes du Real Madrid cette saison, Los Blancos ayant complètement démantelé la presse d’Eibar. Benzema et Modrić sont apparus partout et sont devenus les charnières d’une attaque fluide qui a déplacé le ballon extrêmement rapidement, s’est bien combiné sur les ailes et a amené les joueurs à effectuer des réductions dangereuses dans la surface d’Eibar. Les buts se sont précipités et à la 15e minute, le Real était en avance de deux buts de Modrić et Benzema.

Peut-être que les buts sont arrivés un peu trop rapidement, car le Real n’a pas non plus géré le reste du match. Ils ont ralenti pendant qu’Eibar ajustait leur pressing, et il est devenu plus difficile pour le Real de créer de bonnes chances. Après que Kike ait marqué son golazo à la 28e minute, le match était plutôt égal et les deux équipes ont continué à se créer de bonnes occasions l’une contre l’autre, les héroïques de Ramos et de Courtois étant nécessaires pour empêcher Eibar de faire match nul. Après beaucoup de souffrance, un but dans le temps additionnel de Lucas (et une autre passe décisive de Benzema) a assuré les trois points.

Graphique xG vs temps d’Eibar – Real Madrid (20/12/20) Source: Between The Posts

Dans l’ensemble, c’était un jeu qui présentait les forces et les faiblesses du Real: l’une des phases de construction les plus fluides et les plus efficaces d’Europe grâce à l’épine dorsale Ramos – Kroos – Modrić – Benzema, mais pas assez de puissance de feu dans le dernier tiers pour capitaliser sur leur bon jeu au milieu de terrain.

Eibar: même processus, résultats différents

Nous aimons croire que tout se passe pour une raison déterministe, mais tant dans la vie que dans le sport, les choses arrivent parfois par pure chance ou par d’autres facteurs très difficiles à contrôler. Le football est un jeu cruel à faible score sujet à beaucoup d’aléatoire, ce qui signifie qu’une équipe peut souvent mettre en œuvre le même processus tout en obtenant des résultats différents.

C’est ce qui se passe avec Eibar cette saison. Si vous regardez leurs chiffres sous-jacents (buts attendus, tirs, entrées dans le dernier tiers et la boîte), ils jouent aussi, sinon mieux, que la saison dernière. Leur défense s’est en fait améliorée grâce à un meilleur pressage et une excellente saison pour le gardien Marko Dmitrović. Cependant, cette saison, le ballon n’entre tout simplement pas dans le but adverse. Analyse simpliste, je sais, mais c’est à peu près tout.

L’offensive d’Eibar a eu beaucoup de mal à être efficace devant le but cette saison. Ils sont les plus gros sous-performants en xG de la Liga, avec 9 buts derrière leur xG créé. Le meilleur exemple de leurs problèmes de finition est peut-être leur taux de conversion des pénalités: ils n’ont marqué que 3 PK sur 8. Le football est un jeu aux belles marges et plusieurs attaquants d’Eibar – Edu Expósito, Inui et surtout Sergi Enrich – n’ont tout simplement pas été aussi confiants et cliniques que les années précédentes.

Les tactiques de franchissement prévisibles d’Eibar n’aident pas non plus lorsqu’il s’agit de convertir les chances. Ce sont les équipes qui se croisent le plus souvent en Liga, mais si l’on regarde la qualité des tirs qu’ils créent (mesurée par xG par coup), ils se classent en bas de la ligue. Les adversaires savent d’où viennent les tirs d’Eibar et sont prêts à défendre les croix entrantes.

Un système de pressage de premier plan en Europe

Malgré les troubles offensifs, Eibar reste l’un des systèmes à haute pression les plus efficaces d’Europe. L’entraîneur Mendilibar a fait des miracles au fil des ans, forçant son plan de match pressant dans l’équipe même s’il perd des joueurs clés chaque année au profit d’équipes plus riches.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, leur forme en 4-4-2 est compacte, se déplace de manière agressive d’un côté à l’autre et comportera souvent une ligne défensive presque à mi-chemin du terrain. Une fois qu’ils ont récupéré le ballon, Eibar tentera de progresser à travers leurs ailes avec des combinaisons arrière-ailier ou à travers de longues balles à leurs attaquants, puis créera des occasions grâce à des centres.

Le pressage d’Eibar se marie avec intensité et intelligence. orchestré par José Luis Mendilibar. Leur intention est de faire pression sur le nombre élevé, d’étouffer les options de passage, ce qui se traduit par un roulement rapide. Cet exemple du récent derby basque explique tout. pic.twitter.com/PP4xiQTAQJ – Sahil Dani (@cdsahildani) 21 mars 2021

Leur bloc pressant est l’un des plus agressifs et des plus efficaces d’Europe, et les chiffres le reflètent. Fin février, j’ai compilé un ensemble de données de nombres défensifs dans les 5 grandes ligues (en utilisant les nombres FBREF), et la défense d’Eibar est classée

8e dans le moins de passes réussies autorisées dans le dernier troisième 5e dans la plupart des troisièmes pressions offensives exécutées 9e dans le moins de tirs concédés 8e dans les passes les plus basses autorisées par action défensive (PPDA)

Dans l’ensemble, il n’est pas exagéré de dire qu’Eibar fait partie des 10 meilleurs systèmes de pressage en Europe. Leur agression défensive, cependant, a ses compromis: ils ont le 10ème taux d’encrassement le plus élevé.

Bryan Gil se balance

Photo par Juan Manuel Serrano Arce / .

Avec une coiffure de vadrouille Beatlesque et un type de corps cruyffien qui en fait un dribbleur délicat, Bryan Gil, 19 ans, ressemble à un footballeur des années 70 transplanté dans l’ère moderne. Le joueur de Séville est devenu la principale force créative d’Eibar dans le dernier tiers, et ses résultats statistiques cette saison le placent parmi les meilleurs dribbleurs et créateurs de hasard de la Liga. Parmi les joueurs de la Liga avec plus de 900 minutes, Gil se classe:

11e des actions de création de coups p90 5e des actions de création de coups p90 des dribbles 8e des dribbles terminés p90 10e du plus grand nombre de balles porte p90 dans la surface 7e du plus grand nombre de passes p90 dans la surface

Pour une ligue qui est devenue tellement concentrée sur l’ordre, la défense et le désordre des adversaires en passant plutôt qu’en dribblant, les dribbles à l’ancienne de Gil et tout ce qu’il crée à partir d’eux fournissent une bouffée d’air frais. Personnellement, il me rappelle beaucoup les premières versions de Di María que nous avons vues au Benfica et au Real Madrid. Et tout comme Di María, Gil met aussi dans une merde défensive: il se classe troisième parmi les joueurs d’Eibar en pressions par match, seulement derrière Sergio Alvarez et Sergi Enrich.

Mendilibar a joué Bryan sur l’aile droite lors des deux derniers matchs contre Villarreal et Athletic. Sa sortie statistique n’a pas baissé malgré le changement de position, et en fait, il tire un peu plus souvent que d’habitude. Lorsque le pied gauche Bryan joue comme un ailier traditionnel à gauche, il se concentre davantage sur l’atteinte de la fin du terrain et l’aide à ses coéquipiers. Lorsqu’il joue à droite en tant qu’ailier inversé, il coupe à l’intérieur plus fréquemment et tire ensuite avec sa gauche. Bryan est déjà un dribbleur doué et un fournisseur d’assistance, et s’il peut ajouter plus de tirs et de buts à son produit final, il pourrait vraiment devenir l’un des meilleurs ailiers d’Europe.

Choix de la gamme

La semaine la plus difficile et la plus importante de la saison arrive pour Zidane et ses hommes, avec une série exténuante de matchs consécutifs Liverpool – Barça – Liverpool. C’est un argument fort pour que Zidane fasse une rotation bien nécessaire avant ce match d’Eibar.

Carvajal, Ramos et Valverde sont blessés, tandis que Hazard continue de faire un travail de récupération dans l’espoir de se rendre au match de Liverpool. Ces blessures limitent la capacité de Zidane à faire pivoter certaines positions clés. La paire d’arrière central de Nacho et Varane ainsi que l’épine dorsale de Casemiro – Modrić – Benzema commenceront probablement dans les quatre prochains matchs, y compris Eibar.

Cependant, Zidane pourrait jouer Isco au milieu de terrain gauche au lieu de Kroos. Le maestro allemand a été frappé lors de la pause internationale avec l’Allemagne et peut-être devrait-il se reposer juste pour être en sécurité. En position d’arrière gauche, Marcelo pourrait également repartir sur Ferland Mendy. Zidane a quelques options en ce qui concerne les ailiers, mais Vinicius et Rodrygo seraient probablement la meilleure tactique pour jouer contre la ligne haute d’Eibar.

Dans le cas d’Eibar, ils souffrent d’un certain nombre de blessures: Rober Correa, Yoshinori Muto, Recio, mais surtout, le défenseur central partant Pedro Bigas et le milieu de terrain partant Edu Expósito. Contre les grandes équipes, Mendilibar aime utiliser un 4-2-3-1 avec un milieu de terrain supplémentaire pour assurer un peu plus de contrôle au milieu de terrain, et il est probable qu’il fera de même contre le Real Madrid. Une autre raison d’utiliser cette forme est que Sergi Enrich – l’attaquant qui joue souvent aux côtés de Kike dans le 4-4-2 – n’a pas été efficace devant le but récemment. Par conséquent, la gamme attendue d’Eibar est:

Gardien: Marko Dmitrović

Dos centraux: Aritz Arbilla et Paulo Oliveira

Dos complet: Jose Angel ‘Cote’ à gauche, Alejandro Pozo à droite

Trio de milieu de terrain: Similaire à celui utilisé contre l’Athletic: Papakouli Diop et Sergio Alvarez comme double pivot, Aleix Garcia devant eux à dix

Ailiers: Bryan Gil à nouveau sur l’aile droite et l’un d’Inui ou Kevin Rodrigues à gauche.

Le buteur: Kike García

Matchups clés

En ce qui concerne les duels individuels, faites attention aux Bryan Gil affronte les arrières latéraux du Real Madrid. Qu’il joue à gauche ou à droite, sa compétence 1 contre 1 sera une menace pour Lucas ou Marcelo, qui peuvent tous deux lutter contre ce genre de dribbleurs délicats. Si les arrières peuvent gagner la plupart de ces duels, Eibar aura du mal à produire de très bonnes chances.

Photo par Antonio Villalba / Real Madrid via .

Sur l’attaque, la presse d’Eibar sera un gros test pour le circuit de passage du Real Madrid. Si Kroos ne joue pas, alors Nacho et Modrić aura probablement de grandes responsabilités en gardant le ballon sous pression. Ils ont très bien réussi à cet égard au cours des derniers mois, il y a donc de bonnes raisons de croire qu’ils peuvent réussir à nouveau.

Plus loin sur le terrain, faites attention aux Vinicius derrière la ligne haute d’Eibar. Son interaction avec Benzema sera vitale ici, car le Français peut plonger dans des zones plus profondes, tirer les défenseurs hors de leur position, puis ouvrir des espaces dans la ligne défensive d’Eibar dans lesquels Vinicius pourrait se heurter.