Derrière les retours! Connaître les risques liés à l’investissement dans des fonds communs de placement

Les fonds communs de placement de dette présentent un risque relativement plus faible que les fonds communs de placement en actions, mais le rendement aussi.

Derrière le résultat final de toute activité, il y a une interaction de divers facteurs. Cela vaut également pour les investissements en actions. Alors que le rendement de la classe d’actifs actions a le potentiel de battre les rendements d’autres classes d’actifs à long terme, il existe divers facteurs de risque en jeu. Le ratio risque / rendement dans le cas des placements axés sur les actions tels que les fonds communs de placement d’actions et les actions directes est élevé. Cela signifie que pour des rendements élevés, il existe également un élément de risque élevé.

Le risque sur les actions pourrait provenir de divers facteurs et il se voit dans la volatilité qui l’accompagne. «Le marché boursier est très volatil en raison de plusieurs risques qui lui sont associés comme le risque de marché, le risque d’inflation, le risque de change, le risque de conjoncture économique, les risques sectoriels et boursiers spécifiques, etc. Par conséquent, il est impératif d’investir en les connaissant parfaitement, de ne pas avoir d’attentes déraisonnables à court terme et d’être également prêt à accepter des volatilités à court terme dans le portefeuille », déclare le colonel Sanjeev Govila (Retd), conseiller en placement inscrit SEBI ( RIA) et PDG de Hum Fauji Initiatives, une société de planification financière.

Cependant, sur un horizon plus long, la volatilité reflétée dans les valeurs des actions ou les VNI a été jugée modérée. Ce que cela signifie et a également été établi par diverses études que la dynamique des valeurs des actions semble avoir une dérive à la hausse sur le long terme. Cela pourrait être la lueur d’espoir dans les investissements en actions et les investisseurs à long terme peuvent trouver du réconfort dans cette approche.

Le marché boursier, comme on l’a vu dans le passé et même récemment, peut chuter de plus de 1000 points par jour, ce qui entraîne plus de 5 à 10 pour cent de la valeur liquidative sur une courte période. Des facteurs mondiaux aux facteurs internes, des facteurs économiques aux facteurs non économiques, les marchés peuvent voir une scie de mer sur une courte période. Cependant, sur le long terme, les bénéfices des entreprises demeurent l’une des principales raisons pour lesquelles les cours des actions augmentent sur le long terme.

Par conséquent, choisissez d’investir dans des fonds communs de placement d’actions uniquement lorsque vos objectifs sont au moins sept à dix ans. Cela dit, tout en se rapprochant des objectifs, il faut réduire le risque et passer des fonds propres aux fonds de dette qui sont moins volatils par nature.

«Les fonds d’actions sont soumis au risque de marché. Il faut garder à l’esprit qu’à court terme, cela signifie peut-être que vous savez que dans un court laps de temps de 1 à 5 ans, leurs fonds peuvent s’épuiser de 50%. Ils doivent donc garder à l’esprit que si nous investissons pour une période plus longue, nous devrions préférer les fonds d’actions. Mais s’il est plus court, ils ne devraient jamais jouer ou ne jamais prendre de risque. Les actions sont pour le long terme », déclare Rachit Chawla, PDG et fondateur de Finway FSC.

Les fonds de dette, représentant la classe d’actifs de la dette, ont également leur propre part de risques. «Les fonds communs de placement de dette présentent un risque relativement plus faible que les fonds communs de placement en actions, mais le rendement aussi. En tant que classe d’actifs, ils présentent deux risques fondamentaux: le risque de crédit et le risque de taux d’intérêt. Il est possible qu’un fonds particulier ait les deux incorporés pour obtenir des rendements plus élevés ou peut-être qu’un fonds essaie d’éviter les deux tout en acceptant des rendements inférieurs. Les investisseurs doivent faire leurs propres recherches pour décider du type d’équilibre qu’ils recherchent », déclare le colonel Govila (à la retraite).

Pour être plus sûr et prendre en charge au moins le risque de crédit, les fonds investissant dans des titres d’État pourraient être l’idéal. «En matière de risque de crédit, le gestionnaire de fonds peut investir dans des titres à faible cote de crédit qui présentent une probabilité de défaut plus élevée. En risque de taux d’intérêt, les prix des obligations peuvent baisser en raison d’une hausse des taux d’intérêt. Vous devriez toujours opter pour des fonds de dette sûrs qui sont adossés à des titres d’État ou des titres A + », informe Chawla.

Une fois que vous serez conscient des risques liés aux fonds d’actions et de dette, vous serez mieux à même de les utiliser pour créer de la richesse sur le long terme. Les deux ont un rôle important à jouer pour vous amener à atteindre vos objectifs à long terme. Derrière les rendements se cachent les risques, sachez-les pour un processus d’investissement plus fluide.

