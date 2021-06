Derrière les visions inspirées par William Blake de Tangerine Dream

Principalement parce que ses détracteurs pensent que la voix de Steve Jolliffe a ruiné leur éclat tout instrumental habituel, Rêve de mandarineL’opus de rock progressif Cyclone, de 1978, est souvent cité comme leur sortie la plus controversée. Cependant, alors que des LPs très appréciés et sans voix tels que Force Majeure et Tangram sont rapidement apparus, le leader de TD Edgar Froese nourrissait toujours le désir d’assimiler le chant à l’œuvre de son groupe électronique innovant. En fin de compte, près d’une décennie s’est écoulée avant que Tangerine Dream ne tente à nouveau son bras et coupe un disque mettant en vedette un chanteur de premier plan; quand ils l’ont fait, le disque qu’ils ont fait, Tyger de 1987, était à peine un album rock ou pop moyen.

L’inspiration derrière Tyger était le poète romantique anglais séminal William Blake, dont le travail Edgar Froese avait longtemps tenu en haute estime. “J’adore les vieilles paroles en anglais”, a-t-il déclaré à Get Ready To Rock en 2007. “Blake était un homme révolutionnaire et un écrivain très spécial!”

Le point de vue de Froese sur Blake n’était pas unique, car des artistes vénérés allant de Benjamin Britten à Jah Wobble ont également enregistré leurs propres interprétations du célèbre “The Tyger” de Blake, tiré de son recueil de poèmes de 1794, Songs Of Experience. Cependant, Froese et ses compatriotes TD Christopher Franke et Paul Haslinger ont fait un acte de foi lorsqu’ils ont pensé que la vision singulièrement anglaise de Blake pourrait être mieux expliquée par Jocelyn Bernadette Smith, une chanteuse de jazz/blues née à New York résidant à Berlin et qui a également tourné avec les années 80. sensation pop Falco.

Malgré l’enthousiasme du groupe pour le projet, Tyger a attiré les critiques des fans et de la presse lors de sa sortie initiale par Jive en juin 1987. Pourtant, bien que le LP ait ses défauts et que ses sons de batterie électronique autrefois à la pointe de la technologie soient indéniablement datés, il est encore en retard une réévaluation judicieuse, car il est également courageux, sanguinaire et rarement moins que convaincant.

À son crédit, Smith a réalisé une performance polyvalente sur les trois pistes basées sur des sélections de l’illustre canon de Blake. Elle avait l’air convenablement haletant et séduisant sur “Smile”, a transformé la chanson titre sauvage (“Tyger, tyger, Burning Bright!”) sur la pièce maîtresse de l’album : l’ambitieux « London », de 14 minutes, dans lequel Froese s’est déchaîné avec un solo de guitare déchirant à la David Gilmour pendant la coda finale épique.

Les morceaux inspirés de Blake ont dominé l’album, bien que Tyger ait également inclus le discipliné “Alchemy Of The Heart” (un morceau de 12 minutes évocateur et changeant qui rappelle la période Virgin des années 70 de TD), tandis que la réédition du CD de Relativity Records en 1992 comprenait le pièce de théâtre en deux mouvements inédite, “21st Century Common Man”.

Minus Smith, Tangerine Dream a interprété des extraits de Tyger lors d’un événement acclamé par la critique à la Platz Der Republic de Berlin-Ouest en août 1987, mais ce spectacle émouvant a marqué la fin d’une époque. Le lieutenant de longue date de Froese, Christopher Franke, est parti peu de temps après. Un TD nouvellement remanié, mettant en vedette Ralf Wadephul, s’est associé à l’empreinte Private Music de l’ancien membre Peter Baumann pour commencer une toute nouvelle phase avec Optical Race de 1988.

