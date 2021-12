Derrière l’extravagance la plus folle des Rolling Stones

Mick Jagger et le réalisateur Michael Lindsay-Hogg ont eu l’idée d’un concert de musique de stars filmé sous un chapiteau, un projet qui s’est concrétisé au Rolling Stones Rock And Roll Circus en décembre 1968. Images du concert , initialement destiné à être une émission spéciale de Noël d’une heure sur la BBC, n’a pas été diffusé à l’époque et a été considéré comme perdu jusqu’à ce qu’une version restaurée soit finalement projetée en 1996.

Lindsay-Hogg a gagné sa réputation en tant que réalisateur de l’émission musicale télévisée Ready Steady Go !, et Jagger n’a pas tari d’éloges lorsqu’ils ont organisé l’événement. « Michael est un gars très créatif », a-t-il déclaré. «Nous avons eu cette idée, et toute l’idée, évidemment, est d’en faire un mélange de différents numéros de musique et de cirque, en le sortant de la normale et en le rendant légèrement surréaliste… en mélangeant les deux. Et aussi, nous voulions autant de genres de musique différents que possible. C’est pourquoi nous avons réfléchi à qui serait le meilleur type d’actes de soutien. »

Le concert devait venir dans le sillage de l’album Decca des Rolling Stones Banquet de mendiants, et Jagger et ses compagnons de groupe voulaient présenter les principaux musiciens de rock de l’époque : Trafic et Crème figuraient sur la première liste d’invités, mais tous deux s’étaient séparés avant de pouvoir participer. Néanmoins, la liste des musiciens rejoignant les Stones était impressionnante : L’OMS, John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, Taj Mahal, Jethro Tull et Marianne Faithfull parmi eux.

Répétitions et tournage

Dans les jours précédant le début du tournage, le mercredi 11 décembre, des répétitions et des tests de caméra ont eu lieu dans trois sites londoniens différents : le Marquee Club, les Olympic Sound Studios et le Londonderry House Hotel à Mayfair. Certaines chansons ont été affinées et d’autres – dont Lennon, Jagger et Clapton chantant une version de mon pote houx« Peggy Sue » de ‘s – ont été coupés de la setlist finale.

Lindsay-Hogg a fait appel au directeur de la photographie Tony Richmond, qui a ensuite tourné Don’t Look Now avec Julie Christie et Donald Sutherland, et The Man Who Fell To Earth, avec David Bowie. Pour filmer Rock And Roll Circus, il a utilisé les dernières caméras 16 mm de haute technologie de conception française. Le son a été enregistré par Glyn Johns et Jimmy Miller, en utilisant le studio mobile d’Olympic. John McKenna a conçu de nombreux costumes.

Le tournage a eu lieu à Stonebridge House à Wembley, dans les studios des services vidéo InterTel. Le public invité comprenait des membres du fan club des Rolling Stones, les heureux gagnants d’un concours New Musical Express et quelques Hells Angels américains en visite.

La scène a été conçue pour ressembler à l’intérieur d’un chapiteau de cirque, et les musiciens à l’affiche étaient des membres du cirque de Sir Robert Fossett, notamment des trapézistes, des cracheurs de feu, des clowns, des acrobates et même un tigre et un kangourou boxeur.

Le tournage devait s’achever en une journée, le mercredi 11 décembre 1968, mais a dépassé le stade de 14 heures jusqu’à cinq heures du matin le jeudi 12 décembre. performances signifiait que le spectacle a duré plus de 15 heures. « Les clowns et les Rolling Stones s’entendaient très bien », a déclaré Lindsay-Hogg au LA Times en mars 2019.

« Et c’était super dans les coulisses », a-t-il poursuivi. « Ils étaient tous assis dans une pièce – John Lennon, Mick Jagger, Pete Townshend, Eric Clapton – jouant du blues à la guitare et à l’harmonica. Keith Moon jouait aux cuillères sur une table.

L’événement était spectaculaire. Ainsi que des tenues de scène flamboyantes, des plaisanteries légères et de la musique classique des années 60 – y compris la seule représentation publique du supergroupe Le sale Mac (avec une formation de Lennon, Richards et Clapton, plus Jimi Hendrix batteur Mitch Mitchell). Il y avait aussi une atmosphère grisante de drogue et de fête parmi les spectateurs.

« Le Rock And Roll Circus capture l’optimisme délirant d’une époque », a déclaré le regretté écrivain musical David Dalton, qui a assisté à l’événement de 1968.

Et cela continue de résonner : une version nouvellement numérisée de ce concert unique a été projetée à travers l’Amérique en 2019, avant une réédition de luxe.

Le cirque rock and roll des Rolling Stones : qui a joué et que s’est-il passé ?

11 décembre 1969, 14h : introduction de Mick Jagger

À 14 heures le 11 décembre 1968, le leader des Rolling Stones, Mick Jagger, vêtu d’un costume rouge de maître de piste de cirque, d’un nœud papillon et d’un haut-de-forme, a été accueilli par des acclamations alors qu’il sortait pour saluer. « Vous avez entendu parler d’Oxford Circus ! » il s’est excalmé. « Vous avez entendu parler de Piccadilly Circus ! Et voici The Rolling Stones Rock And Roll Circus… et nous avons des sons, des images et des merveilles pour ravir vos yeux et vos oreilles.

« Entrée des gladiateurs »/Cirque de Sir Robert Fossett

Alors que Jagger quittait la scène, un enregistrement du célèbre air militaire « Entry Of The Gladiators », écrit par le compositeur tchèque Julius Fučík en 1897, a été joué pendant environ une minute, en tant que membres du cirque de Sir Robert Fossett, dont deux personnes de petite taille, Norman McGlen et Willie Shearer, ainsi que « l’homme fort » Milton Reid, sont montés sur scène.

Jethro Tull

Le nouveau groupe de rock de Blackpool Jethro Tull était le suivant. Ils ont livré une version entraînante de « A Song For Jeffrey », avec Ian Anderson en première partie jouant une introduction à la flûte pour une chanson qu’il avait écrite. Glen Cornic jouait de l’harmonica, Clive Bunker était à la batterie et la performance était remarquable pour l’apparition de Sabbat noir guitariste Tony Iommi, qui remplaçait brièvement Mick Abrahams. Anderson a ajouté à l’atmosphère du cirque, incidemment, en essayant de jouer de la flûte en se tenant debout sur une jambe – comme s’il était constamment au bord de la chute.

L’OMS

guitariste des pierres Keith Richards a présenté The Who en disant: « Et maintenant, mesdames et messieurs, creusez The Who. » Le groupe – Pete Townshend, Keith Moon, John Entwistle et Roger Daltrey – étaient en pleine forme et ont interprété une version ludique de leur mini-opéra « A Quick One, While He’s Away », y compris son hommage au milieu de la chanson à « Ivor the engine driver ».

« Au fil des vagues »

Les Who ont été suivis d’un enregistrement de la valse mexicaine populaire « Over The Waves » – qui a été écrite au 19ème siècle par Juventino Rosas et enregistrée plus tard comme un instrument de guitare par Willie Nelson. « Over The Waves » a été utilisé comme un jeu de remplissage de 45 secondes tandis que les numéros de cirque déplaçaient le paysage.

Taj Mahal

Le prochain grand groupe était le bluesman américain Taj Mahal, qui est venu sans présentation. Le chanteur et guitariste a été rejoint par le bassiste Gary Gilmore, le batteur Chuck Blackwell et le guitariste Jesse Ed Davis pour une version animée de leur chanson récemment enregistrée « Ain’t That A Lot Of Love », qui avait été écrite en 1966 par Homer Banks et Willia Dean Parker. Taj Mahal a également interprété une version de Sonny Boy Williamson‘s « Checkin’ Up on My Baby », mais cela n’a pas fait le montage final.

Marianne Fidèle

Le batteur des Stones, Charlie Watts, a été chargé de présenter la chanteuse Marianne Faithfull, qui était accompagnée de morceaux instrumentaux préenregistrés alors qu’elle interprétait « Something Better », une ballade écrite par Gerry Goffin et Barry Mann. Watts a présenté Faithfull, qui était alors la petite amie de Jagger, comme « la belle Miss Marianne Faithfull » ; la chanteuse, vêtue d’une robe longue en satin, tenait la main de Jagger pendant qu’elle chantait. Le leader des Rolling Stones avait produit son single « Something Better ».

Cracheur de feu et mannequin

Keith Richards a présenté l’acte suivant, un cracheur de feu vétéran de Londres appelé Danny Kamara. Il a été « assisté » par Donyale Luna, une actrice qui avait été le premier mannequin noir à apparaître sur la couverture du Vogue britannique quelques années auparavant.

Le sale Mac

Beatles la star John Lennon a plaisanté avec Jagger dans l’introduction de la machine à sous de son groupe, appelant le chanteur « Nigel » et se référant à lui-même comme « Winston Leg-Thigh ». Lennon a dit à Jagger qu’il était sur le point de jouer avec « votre propre frère d’âme, Keith Richards ».

Lennon aurait proposé le nom The Dirty Mac comme une pièce de théâtre sur Fleetwood Mac. Son supergroupe unique comprenait Richards à la basse, Eric Clapton à la guitare solo et Mitch Mitchell, mieux connu pour son travail dans The Jimi Hendrix Experience, à la batterie. Lennon portait une tenue en jean et Mitchell était presque méconnaissable avec des cheveux blonds raides. Ils ont chanté la chanson « Yer Blues », du brillant des Beatles « Album blanc », qui venait tout juste de sortir.

Yoko Ono

Lennon, qui portait également une tenue de jongleur avec des paillettes argentées et des volants en dentelle noire pendant le spectacle, est ensuite revenu jouer aux côtés de sa partenaire, Yoko Ono. La chanteuse et artiste est sortie d’un sac noir géant habillé en sorcière, tout en noir, avec un chapeau pointu. Le set de Yoko était une improvisation, avec tous les membres de The Dirty Mac jouant le rôle de groupe d’accompagnement sur une version de cinq minutes de « Whole Lotta Yoko » (également appelée « Her Blues »). Le virtuose du violon Ivry Gitlis a joué sur le blues de 12 mesures, qui a été restauré pour le montage du film de 1996.

12 décembre 1969, 2h du matin : Les Rolling Stones

Il était près de 2 heures du matin du 12 décembre lorsque John Lennon a prononcé les deux mots « Et maintenant… » pour présenter les Rolling Stones, qui ont sauté dans une version de « Jumpin’ Jack Flash ». Lennon, qui est allé faire une interview à la radio de la BBC avec Ono, est revenu pour les dernières parties d’un ensemble de Stones qui comprenait des versions de « Parachute Woman », « No Expectations » (de Beggars Banquet) et la première performance filmée en direct de « Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez. »

L’ensemble était la dernière apparition sur scène du guitariste Brian Jones, qui avait l’air hébété alors qu’il recréait ses lignes de guitare slide éblouissantes sur « No Expectations ». Bien que le public était épuisé après près de 15 heures au cirque (« La foule était radicalement festive au moment où les Stones ont continué », a déclaré Pete Townshend), Jagger les a provoqués dans une frénésie lors d’une version de « Sympathy For The Devil » dans où le chanteur a dénudé son torse et a montré de faux tatouages ​​​​de Lucifer.

L’ensemble, qui a duré trois heures, s’est terminé par une version chantée exubérante de « Salt Of The Earth » avec les Stones, qui avaient également Bill Wyman à la basse, Nicky Hopkins au piano et Rocky Dzidzornu aux percussions, entrant parmi le public pour chanter et jouer.

