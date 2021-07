Derrière l’hymne de défi sans vergogne de Demi Lovato

L’ensemble des nominations aux prix, les émissions de radio quasi-continues et sa lente infiltration dans la culture populaire démentent le fait que Demi LovatoLa carrière de s est toujours à son apogée, alors parler de pistes déterminantes semble un peu prématuré. Mais “Sorry Not Sorry” est l’une de ces chansons. Pense George michael‘s “Foi”, Rihanna« Umbrella » de « Umbrella » et, oui, même « I’m Too Sexy » de Right Said Fred : des chansons dont l’omniprésence les amène à poser des questions dans les jeux télévisés. “Désolé pas désolé” est l’un d’entre eux.

Vouloir être entendu

Co-écrit par Demi avec le hitmaker Sean Douglas, qui a écrit des morceaux pour Madone, Liam Payne et Lizzo, le potentiel de “Sorry Not Sorry” était évident, et la chanson a été choisie comme single principal pour la sixième collection studio de Demi, Tell Me You Love Me. Trevor Brown et William Zaïre Simmons ont également été crédités, et les quatre ont façonné un hymne provocateur qui parle à la génération de femmes qui ne sont plus prêtes à accepter tout ce qui leur est lancé.

Le producteur pop/R&B Oak Felder a prêté à la chanson un revêtement urbain et culotté qui a ciblé la piste sur des listes de lecture multi-genres. Ce fut un fracas radio immédiat, se frayant un chemin à mi-hauteur du Billboard Hot 100 dès sa sortie. Les synthés inondent une puissante performance vocale de Lovato, mais ne semblent jamais la noyer. On dirait qu’elle voulait être entendue… à plus d’un titre.

Il est vrai qu’une vie privée mouvementée a été une partie importante de l’histoire de Lovato, mais sa chaleur et son intégrité (et, avouons-le, sa bravoure) pour exposer ces problèmes dans une ère étouffée de gestion des relations publiques cultivée ont puisé dans ses expériences sans jamais exploiter eux.

Une déclaration de défi

Sorti le 11 juillet 2017, “Sorry Not Sorry” a certainement fait son chemin. En tant que premier single de Tell Me You Love Me, c’était la pièce maîtresse d’une campagne promotionnelle, et Lovato a réalisé une série de performances inoubliables – des apparitions sur Good Morning America à une présentation époustouflante aux American Music Awards 2017 (où les fans de célébrités peuvent déjà être vus en train de chanter, ce qui indique le buzz que la chanson avait déjà créé).

La vidéo promotionnelle de “Sorry Not Sorry”, réalisée par Hannah Lux Davies, se rapproche de cette fine ligne qui borde le pastiche, mais positionne à nouveau Lovato comme une jeune femme à laquelle des millions de personnes s’identifient. Il y a une dynamique centrale de chaque femme dans son style et son langage qui la place à une certaine distance des personnages de princesse pop nuancés d’une époque antérieure; si Lovato ne tire pas la langue dans un acte de défi, elle est souvent fermement logée dans sa joue. Les camées bien jugés de Paris Hilton et Wiz Khalifa n’ont pas nui aux chances du clip – et il y avait aussi de la place pour son meilleur ami, l’acteur Matthew Scott Montgomery. Tout à ce sujet semblait parfait.

Mais quelle que soit la force d’un traitement vidéo, c’est la chanson qui compte vraiment. “Sorry Not Sorry” a représenté un pas en avant créatif pour Lovato, qui avait agonisé sur la direction à prendre lors du lancement de Tell Me You Love Me. Si le premier single de l’album était trop pop, cela aurait été perçu comme une étape rétrograde ; trop différent aurait représenté un risque majeur. “Sorry Not Sorry” a raison – il y a beaucoup d’attitude, un mélange pointu de soul et de danse, et cette déclaration provocante. Simple mais efficace : une combinaison qui tue.

Faire sa marque

Venez la saison des récompenses, “Sorry Not Sorry” était dans le cadre. Il a décroché deux nominations aux MTV Awards et fait plusieurs listes de best-of de fin d’année. Peut-être plus important encore, il s’est également bien vendu à l’international, faisant de Lovato un acteur mondial. Avec de nouveaux classements dans le Top 10 aussi loin que le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, c’était le coup d’envoi que Tell Me You Love Me méritait.

Pour marquer les débuts de Lovato en tant que semi-régulier dans la sitcom à succès Will & Grace en janvier 2020, les acteurs de la série ont filmé une séquence où ils ont chacun chanté une ligne ou deux de “Sorry Not Sorry”. C’était toutes les preuves nécessaires pour prouver que la chanson avait vraiment marqué la culture populaire.

Sans aucun doute, alors que le catalogue de Lovato s’élargit au cours de la décennie à venir, de nouvelles chansons se frayeront un chemin vers le haut de la file d’attente, mais “Sorry Not Sorry” est son morceau auquel, jusqu’à présent, tout le monde se dirige en premier. Certains artistes détestent un hit comme celui-ci, essayant toujours d’aller de l’avant et d’enterrer le passé, mais Lovato est bien trop honnête pour cela. Comme le suggère la chanson, elle ne cherche à rien oublier, juste à en tirer des leçons. Après tout, pourquoi s’excuser ? Une chanson avec autant de puissance est un cadeau rare. Elle prend tous ses trésors et les utilise pour construire quelque chose d’encore mieux.

Écoutez les meilleures chansons de Demi Lovato sur Apple Music et Spotify.