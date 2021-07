Derrière l’innovation musicale à pollinisation croisée hyper-croisée de Primus

Bienvenue dans le monde merveilleux de Primus : un voyage fantastique et coloré à travers des compositions inédites démentes et des montagnes russes instrumentales absurdes qui emmènent les résidents et Frank Zappades plans aux hauteurs les plus bizarres. Les résultats sont une forme unique de psycho jazz, de métal orienté basse et de psychédélisme alt-rock, illustré à bien des égards par Brown Album, sorti le 8 juillet 1997.

Dirigé par le génie musical et le bassiste de renommée mondiale Les Claypool, Primus s’est formé en 1984 et a initialement sorti des albums à un rythme effréné, de leurs débuts en direct, Suck On This en 1989, jusqu’à Antipop en 1999, avec un écart moyen de deux ans entre chaque Libération. Les titres de chansons curieux du groupe et ses spectacles en direct à couper le souffle ressemblaient à un spectacle de cirque induit par la drogue ou à un parc d’attractions pour adultes. Bref, ils étaient géniaux.

Bien que Frizzle Fry de 1990, Sailing The Seas Of Cheese de l’année suivante et Pork Soda de 1993 soient sans doute les albums les plus marquants du groupe, c’est Brown Album de 1997 qui les a vus faire des progrès majeurs en termes d’écriture de chansons. Il a également vu Primus connaître son premier changement majeur de line-up depuis le milieu des années 80, lorsque le batteur de longue date Tim “Herb” Alexander a brusquement démissionné (pour être remplacé par Brian “Brain” Mantia), et l’ancien guitariste de Possessed Larry LaLonde a été rédigé pour renforcer l’alignement.

Enregistré entièrement en analogique dans la maison rurale Rancho Relaxo de Claypool, Brown Album démarre avec le magnifiquement intitulé «Le retour de Sathington Willoughby», ce qui montre instantanément que des changements sont en cours. La chaleur des basses de « Fisticuffs » et le « Golden Boy » trempé de funk suivent, offrant une gamme de sonorités dynamiques des guitares et de la batterie.

Les changements familiers de vitesse, d’humeur et de direction générale sont présents sur “Over The Falls”, influencé par la country, qui maintient l’atmosphère étrange de l’album et voit Mantina fournir une livraison légèrement plus agressive avec sa configuration de batterie simple, plutôt que le tambour à double coup si fréquemment utilisé par son prédécesseur. Ailleurs, la fusion du heavy metal, du jazz et du rock alternatif de Primus est parfaitement capturée sur le contagieux “Shake Hands With Beef” et le martèlement “Camelback Cinema”, qui voit Claypool abandonner sa livraison vocale nasale de marque au profit d’un plus mélodique baryton. Repousser les limites sonores était tout à fait le protocole et, alors que les vraiment bizarres « Hats Off » et « Puddin’ Taine » tournent et caracolent avec un sentiment de malaise mais édifiant, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander exactement ce qui se passe dans l’esprit brillant de Claypool.

Sans aucun doute l’un des moments forts de l’album, « Bob’s Party Time Lounge » capture parfaitement Primus dans un état de transition. La performance de basse exceptionnelle de Claypool est servie à chaud alors que le tempo oscille entre le territoire progressif et jazz-rock, se concentrant entièrement sur des morceaux d’interaction instrumentale. Leur penchant pour les titres de chansons époustouflants refait surface sur « Duchess And The Preferable Mind Spread », dont le rythme de style reggae justifie la décision du groupe d’enregistrer exclusivement avec du matériel de studio analogique, tandis que les énigmes intellectuelles persévèrent sur « Restin’ Bones ». et le primitif “Coddingtown”, avant que l’album ne se termine avec “Kalamazoo”, “The Chastising Of Renegade” et le morceau de clôture “Arnie”.

Compte tenu de l’évolution de Primus de leur fusion funk-metal follement imprévisible au psych-jazz alternatif teinté de country, le groupe a veillé à ce que leur approche toujours excentrique maintienne les auditeurs enfermés dans un état de conscience presque hypnotique tout au long de leurs neuf albums. Bien que Brown Album soit parfois difficile à résumer, il reste finalement une démonstration de musicalité extraordinaire et d’innovation musicale hyper-pollinisée.

Avec le recul, le groupe lui-même le considérait comme un album difficile à digérer, mais il y a beaucoup de magie entre ses grooves, ainsi qu’une énorme quantité de passion et d’âme courageuse qui ont aidé Claypool and co à devenir l’un des groupes les plus réputés du monde. les livres d’histoire de l’alt.metal/rock.

